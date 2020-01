Audio Technica má nová špičková True Wireless sluchátka s aktivním potlačením hluku a lokalizací, když je ztratíte

A máme tu další True Wirelles sluchátka, které budou soutěžit o titul "to nejlepší na trhu". Audio Technica ATH-ANC300TW jsou nový True Wireless (zcela bezdrátový) model s aktivním potlačením hluku (ANC), které se u tohoto japonského výrobce jmenuje QuietPoint.

Jsou osazeny 5,8 mm měniči, v každém sluchátku jsou zabudovány dva mikrofony (jeden z venku, druhý za měničem), ty se spolu s digitálním procesorem starají o maximálně účinné potlačení hluku, Audio Technica využívá firemní hybridní QuietPoint technologii. K dipozici jsou tři režimy ANC – Airplane, On-the-go a Office/Study (volně přeloženo – Letadlo, Na cestě a Studovna/Kancelář). Každý režim obsahuje specifické nastavení vhodné pro dané prostředí, dá se předpokládat, že navíc budou uživatelsky upravitelná. A samozřejmě nechybí rychlý příposlech okolí.

Aplikace v telefonu informuje o stavu baterie použitém kodeku (sluchátka mají Bluetooth 5.0 a umí AAC, aptX a SBC) a zajímavostí je možnost lokalizace místa, kde sluchátka leží, což ocení nejeden zapomnětlivý, či roztržitý majitel.

Sluchátka mají samozřejmě vestavěné mikrofony i pro vyřizování hovorů, o čistotu zvuku se stará technologie potlačení hluku Clear Voice Capture od Qualcommu, stejně tak nechybí technologie TrueWireless Stereo Plus od stejné firmy – ta minimalizuje zpoždění a prodlužuje výdrž baterie. Co se propojení týče, tak připojený smartphone streamuje zvuk do obou stran zároveň, není zde tedy master/slave sluchátko.

Udávaná výdrž na jednu baterii je 4,5 hodiny, pouzdro nabízí energii na dalších 13,5 hodiny poslechu. Certifikace IPX2 pak slibuje odolnost proti potu a kapající vodě. V balení má být pětice nástavců do ucha, nabíjení je přes USB-C kabel.

True Wireless sluchátka Audio Technica ATH-ANC300TW se začnou prodávat v květnu, cena má být 249 Euro.

Zdroj: Audio Technica, What HiFi