Audio-Technica přidává dva profesionální sluchátkové headsety. Pro hráče a na streamování

Společnost Audio-Technica patří mezi ty konzervativnější výrobce a zejména u velkých sluchátek pracuje spíše s tím co má a vylepšuje to. Klasická sluchátka řady Audio ATH-M50x patří mi to nejlepší ve své třídě, a už poměrně dlouho vyrábí tento japonský výrobce výbornou bezdrátovou variantu Audio-Technica ATH-M50xBT2.

Nyní tyto řadu obohatil o nová streamovací/herní sluchátka ATH-M50xSTS a ATH-M50xSTS-USB. Oba modely jsou vybavené stejnými patentovanými 45mm měniči – ty poskytují velmi čistý, vyrovnaný zvuk s hlubokými a přesnými basy.

Tyto headsety jsou vybavené dvěma sadami odlišných náušníků: M50x, které zvyšují kvalitu zvuku a zvukovou izolaci, a náušníky ze síťoviny a koženky, které zaručují prodyšnost a pohodlí. Ale potřeby si může majitel vybrat.

Dle Audio-Technicy tyto streamovací náhlavní soupravy skutečně odlišuje mikrofon, kterými jsou vybavené. Oba modely používají kvalitní kardioidní kondenzátorový mikrofon, vycházející z ikonických mikrofonů řady 20. Výsledkem má být bohatý vokální projev studiové kvality bez šumu v pozadí a konzistentní úroveň výstupu. Mikrofon je na flexibilním rameni, které umožňuje ideální polohování, lze ho také rychle a efektivně ztlumit jednoduchým překlopením ramene do horní polohy.

A jaké jsou rozdíly? Headset ATH-M50xSTS má 2m kabel s 3,5mm konektorem pro sluchátka a konektorem XLR pro připojení mikrofonu například k mixážnímu pultu. sluchátka ATH-M50xSTS-USB se dodává s 2m kabelem s připojením USB-A (a adaptérem USB-A na USB-C). Samozřejmostí je kvalitní A/D převodník se vzorkovací frekvencí až 24 bitů/96 kHz pro vynikající zvuk s vysokým rozlišením.

Oba modely u nás budou k dostání od února 2023, přičemž ATH-M50xSTS se bude prodávat 199 EUR (4 800 Kč) a ATH-M50xSTS-USB má stát 229 EUR (5 500 Kč).

Zdroj: Audio-Technica