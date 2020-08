Ava: Bez soucitu – Jessica Chastain jako svůdná nájemná vražedkyně, která se stala nepohodlnou [recenze filmu]

Nájemná vražedkyně bojuje s přijetím své rodiny, démony minulosti, které mají své prodloužené stíny do současnosti, i tím, že se z lovce stala lovnou zvěří.

Plusy Herecké výkony Jessicy Chastain, Johna Malkoviche a Colina Farrella. Minusy Ke klišé špionážních filmů o vražedkyních na odpis se přidávají ty z rodinných dramat. 5 /10 Hodnocení

V posledních pěti letech se objevilo hned několik akčních špionážních thrillerů s postavami speciálně vycvičených agentek, jež zabíjejí pro tajné služby a současně se snaží vymanit z jejich konkurenčního prostředí. Atomic Blonde: Bez lítosti, Rudá volavka nebo Anna.

Nepohodlná nájemná vražedkyně

Režisér a scenárista Tate Taylor (Černobílý svět, Get On Up - Příběh Jamese Browna, Dívka ve vlaku) na ně nyní navazuje a kombinuje přitom vyprávěcí schémata příběhů o agentech nebo nájemných vrazích či krásných vražedkyních, kteří se stanou svým šéfům nepohodlní, s dramatickou linkou odhalování minulosti, včetně té rodinné, ústřední hrdinky.

Tu hraje Jessica Chastain, jež za tímto filmem stojí i jako producentka. Původně ho měl režírovat Helmer Matthew Newton, ale proti jeho angažmá se v éře #MeToo vzedmula nevole kvůli obvinění z napadení, vyhrožování a domácího násilí, kterého se měl před patnácti lety dopustit na své přítelkyni, australské herečce Brooke Satchwell. Jessice Chastain, velké stoupenkyni tohoto hnutí, bylo vyčítáno, že se chová pokrytecky, když s ním na tomto filmu chtěla spolupracovat. Newton nakonec od režie odstoupil, ale zůstal u tohoto filmu jako jeho scenárista.

A právě scénář se stává největší slabinou tohoto projektu. Newton totiž ke klišé špionážních filmů o vražedkyních na odpis přidal ty z rodinných dramat s traumaty, způsobenými vynuceným odchodem jednoho z jejích členů. To, co mělo být předností tohoto vyprávění, že linie minulosti a jejich ozvuků se bude prolínat s tou přítomnou, se tak nakonec obrací proti tvůrcům.

Prodloužené stíny minulosti

Jessica Chastain měla ve svém prvním produkčním projektu zjevnou ambici přijít se sofistikovaným žánrovým filmem, kde dramatická složka bude mít lehce navrch nad akčními scénami a kde sexy vražedkyně ukáže svou pohnutou minulost, která nám ji blíže představí jako člověka s křehkou a zranitelnou duší. Jenomže to by nesměli ti kostlivci ve skříni její minulosti mít tak otřepanou podobu.

Atomic Blonde: Bez lítosti – recenze filmu Spolurežisér Johna Wicka ve špionážní misi z Berlína před pádem zdi sází na jeho atmosférickou kulisu, sexy chladnou agentku Charlize Theron, osmdesátkový soundtrack a dlouhou akční scénu napříč patry domu.

Někdejší závislost na alkoholu a drogách, řízení a nehoda pod vlivem alkoholu a útěky z domova se při jejím návratu po osmi letech domů ukážou jako důvod rodinného rozvratu, který Ava svým nezodpovědným chováním způsobila. V rodném městě Bostonu je tak konfrontována nejen s výčitkami kvůli konfliktu s otcem, nevěrným jeho ženě, který během její nepřítomnosti zemřel, ale i s tím, co její náhlý odchod před lety zapříčinil.

Ava se proto snaží napravit svoje vztahy s nemocnou matkou (Geena Davis), s níž si nikdy nerozuměla a která jí nedůvěřovala a sestrou Judy (Jess Weixler), která nyní chodí s jejím bývalým přítelem a snoubencem Michaelem (Common). Ten se díky gamblerské závislosti zapletl s místní asijskou hráčskou mafií, vedenou ženou (Joan Chen), s níž má i Ava z minulosti své bohaté zkušenosti.

Dovolená jako zástěrka

Hodně o Avině minulosti napoví už úvodní střihová pasáž, která za pomocí novinových titulků, fotografií a vládních materiálů přiblíží, jaká byla její cesta od feťácké a alkoholické trosky přes tvrdý výcvik v armádě k pozici elitní nájemné vražedkyně, která pro tajnou organizaci likviduje zadané lidské cíle. Nejčastěji kravaťáky z vysokých kruhů byznysu, ale i generály na recepcích.

Už v armádě si ji vyhlídl Duke (John Malkovich), mentorská a otcovská figura v jednom, který z ní udělal to, čím dnes je. Strojem na zabíjení, přesným, ale jak se ukáže ne bezchybným, který má být poté, co selže během akce v saudskoarabském Rijádu, na čas odstaven.

Rudá volavka: recenze filmu Nahé tělo profesionální svůdkyně Jennifer Lawrence ve službě ruské vlasti. Špionážní hra, která sází na sugestivní atmosféru a nejistotu ohledně motivací jejích aktérů.

To, co vypadá jako dovolená a prostor k odpočinku, má ve skutečnosti jinou povahu. Agentura, pro kterou pracuje, potřebuje zahladit stopy. A její šéf Simon (Colin Farrell), kterému se dlouhodobě nelíbilo, že narušuje její postupy, třeba v tom, že se obětí před smrtí ptala, čím se provinily, na ni neoficiálně vypisuje vysokou odměnu a učiní z ní cíl k likvidaci.

Generický žánrový film

A tak zatímco se Ava snaží urovnat své rodinné vztahy a pomoci svému bývalému příteli Michaelovi, potýká se zároveň s tím, že se ocitla na mušce svých bývalých kolegů, aniž by po nějaký čas tušila, že na ni byl uzavřen kontrakt. Její rodina přitom o jejím skutečném povolání nic neví.

Ava ve filmu bojuje hned na několika frontách. S přijetím své rodiny, démony minulosti, které mají své prodloužené stíny do současnosti, i tím, že se z lovce stala lovnou zvěří. Jessica Chastain obě polohy, chladné, svůdné nájemné vražedkyně i ženy v nesnázích, konfrontované se svými selháními, dobře zvládá. Partnery se jí stává jak její rodinné zázemí, tak dvojice šéfů agentury, jeden bývalý a jeden současný, z nichž ten bývalý nad ní drží ochrannou ruku a ten současný jí jde po krku.

Akčních scén není mnoho a nejsou ničím originální, místo jejich propracované choreografie se sází spíš na rychlý střih a pohyb kamery. Ava: Bez soucitu tak dopadl po všech stránkách jako generický, zaměnitelný film, plný klišé jak v rovině špionážně thrillerové, tak té dramatické, pracující s příběhem o nápravě chyb a vykoupení sebe sama. Nad vodou ho drží především herecké výkony trojice z tajné agentury a jejich vzájemná interakce. Pro diváky, zmlsané trilogií o Johnu Wickovi, je toto ale trochu málo.

