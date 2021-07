Recenze sluchátek Avantone Pro Planar. Hi-Fi nejen pro audiofily

Avantone Pro Planar jsou zajímavými a nenuceně samozřejmě hrajícími sluchátky, díky čemuž jejich cena působí v dnešním hi-fi světě rozhodně jako atraktivní nabídka.

Newyorská firma Avantone Pro mnohokrát v materiálech o své historii zmiňuje zaměření na „hodnotu“ a „dostupnost“ – značka se soustředí na výrobu audio techniky pro profi nasazení zejména v oblasti nahrávání, malým výletem mimo tuto výseč trhu (i když jde vlastně spíše o průnik profesionální a domácí oblasti) se zdají být sluchátka s prostým názvem Planar, který velmi dobře definuje jejich podstatu.

Vzhled a konstrukce

Už na první pohled je díky velkým obdélníkovým mušlím jasné, že Planar jsou jiné než většina. Materiálově jsou sluchátka naprosto korektně pojatá, konstrukce je kovová a pevná, přitom ale pořád dostatečně lehká a s necelým půlkilem snadno snesitelná i dlouhou dobu. Dlouhodobému komfortu pomáhá i široký pružný týlní most a pěkně polstrované měkounké náušníky. Vnější strana je posetá kruhovými otvory, Planar jsou tak sluchátka otevřená.

Signálový kabel patří do malých 3,5 mm vstupů na každé mušli. Dodávaný kabel patří vždy jen do jednoho z vstupů, takže tradiční „profi orientace“ se vstupem vlevo není závazná. Zkusili jsme ale klasický kabel (tedy se zapojením zvlášť pro každý kanál) a s použitím nebyl problém.

Uvnitř mušlí je natažená membrána o tloušťce jen 21 mikronů (a rozměrech 7 x 9,5 cm), vyrobená z polyethylenu a doplněná o elektricky vodivou vrstvičku. Její pohyb řídí z obou stran umístěné neodymové magnety.

Výrobce udává u Planar frekvenční rozsah 30 – 30 000 Hz, impedanci „mobilních“ 32 ohm a citlivost 104 dB / 1 mW. Výrobce pak doporučuje výkon zesilovače minimálně 100 mW, ideálně 250 mW – to je na sluchátkový svět poměrně hodně, nicméně není to nárok netypický právě pro planární měniče.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo pomocí systému miniDSP E.A.R.S. – nejedná se o referenční měřící hlavu, disponuje však kalibrovanými mikrofony s profily pro různé typy sluchátek.

Frekvenční odezva – bez aplikované kompenzace

Měření probíhá v programu R.E.W. s aplikovanou kalibrací pro mikrofony vždy v pěti cyklech na každém kanále pro ověření těsnosti náušníků / nástavců, každé měření probíhá v mírně jiné poloze pro nalezení té optimální a to při hlasitosti 84 dB @ 300 Hz u velkých sluchátek a 94 dB @ 300 Hz u in-ear sluchátek. Zobrazené křivky jsou ty nejlepší.



Frekvenční odezva – s aplikovanou kompenzací

Níže naleznete dvě sady měření frekvenční odezvy – první nemá aplikovanou žádnou korekci. Graf se může zdát obtížně čitelný a neintuitivní, ale žádná sluchátka na rozdíl od reprosoustav neměří vyrovnaně a ani by zvuk takových nebyl příjemný. Doporučujeme porovnávat s výsledky nejnovějších výzkumů a tvarem preferenční křivky Harman Research 2018. Pro snazší interpretaci grafu je k dispozici také verze s aplikovanou kompenzací – tady by se dalo říct, že čím vyrovnanější odpověď, tím lépe.



Zkreslení – levý kanál

Naměřená frekvenční odezva ukazuje výrazný nedostatek basu, na který ale má vliv i nemožnost optimálního usazení velikých sluchátek na poměrně kompaktní měřící hlavu. Konkrétně jde o problém s výslednou netěsností. Soudě podle jiných dostupných měření graf pod 500 Hz neodpovídá skutečnosti a je mnohem vyrovnanější.



Zkreslení – pravý kanál

Jak to hraje

Planar jsme poslouchali s RME ADI-2 DAC FS (který jako jediný v praxi odpovídal nárokům co do kontroly a přesnosti), ale i s Teac NT-503, Apogee Groove nebo OPPO UDP-205. Porovnávali jsme s redakčními Focal Clear nebo Denon AH-D7200. Používali jsme krom dodaného kabelu také Dynamique Audio Halo 2.

Brnkání baskytary v „Ptáci jsou hloupí“ od Ondřeje Soukupa („Válka barev“ | 1995 | Monitor Records | 660365-2331) bylo cítit o něco menší objem, respektive menší energii basu, než třeba přes Focal Clear. Energii také není snadné vybudit, v podstatě na to plně stačil jen RME a z mobilních si vůbec špatně nevedl Apogee. Sluchátka mají výtečnou strukturu basového základu, velmi přesně, čistě a rychle artikulují, textura je také dobře podaná, takže ke spokojenosti vlastně chybí jen výraznější plnost, sytost.

Na vokálu Tracy Chapman v „Subcity“ („Crossroads“ | 2008 | Warner Music | 8122-79908-9) už ale nebylo – minimálně v kontextu ceny – moc prostoru ke zlepšování. Zvuk je opravdu hezky otevřený, svižný a velmi čistý. Cítíte trochu hladší celkovou charakteristiku, jaksi jemnější, ale zpěv je snadno srozumitelný a reprodukce čistá – nad očekávání čistá za dané peníze. Přesnost planárních membrán je skutečně dobrá.

Výšek je právě tak akorát, cinkot činelů v „Silent Night“ od Yellowjackets („Peace Round“ | 2003 | Heads Up | HUCD 3090) byl také tak nějak celkově hladší, jemnější, možná i nepatrně sladší. Technicky je ale přednes dobře propracovaný, činely jsou různorodé a dobře „zaříznuté“, každý úder má dobrý odpich a dobrou konkrétnost – přitom ani na vyšší hlasitost nenarazíte na nějakou ostrost nebo nepříjemnost, což je zajímavé.

Pokud máte rádi opravdu vysokou hlasitost a chcete hudbu trochu „drtit“, nejsou Avantone Pro Planar asi úplně to pravé – když jsme s chutí vytočili hlasitost u „Sea Nature“ od Stevea Hillage („Green“ | 1990 | Virgin | 0777 7 87279 2 7), došlo ke „zkratu“ a zapojení ochran v zesilovači. Je to podobný problém, jaký občas mají elektrostatické reprosoustavy, hrajete-li opravdu nahlas materiál s opravdu hutným basovým základem. Budete-li se ale držet rozumných hlasitostí, dočkáte se dobré dynamika, údery do bicí soustavy jsou pevné, rychlé a výbušné, byť i tady je trochu menší hutnost a sytost, než by byl úplný ideál. V rámci své kategorie ale nabízí Planar hlavně skvělou kontrolu a sebejistotu.

Dalším z pěkných atributů zvuku je rozlišení – pusťte si „Sly“ od Herbie Hancocka („Head Hunters“ | 1997 | Columbia | CK 65123) a dostanete díky skvělé rychlost a přesnosti reprodukce výtečnou čistotu a přehlednost, velmi solidní a důstojnou soustředěnost a dostatek jemných detailů spolu s dobrým oddělením jednotlivých linek. V rámci hi-fi sluchátek odhadem do 15 tisíc patří Planar – i díky svým konstrukčním principům – mezi ta nejinformativnější, se kterými jsme měli tu čest.

Navzdory tomu, že Planar jsou otevřená sluchátka, nabízí podání prostoru scény a rozložení nástrojů v „Ario“ od Davea Hollanda („Overtime“ | 2005 | Dare2 | 982 714 2) spíše „v hlavě“, s jen relativně menším přesahem – je to lepší, než u sluchátek uzavřených, ale potkali jsme otevřené modely s expanzivnější scénou. Na druhou stranu tu není pocit jednoho bodu, nějakého těžiště uprostřed hlavy a pravolevý i předozadní prostor jsou zřetelné.

Divokou „Mind Reader“ od Silverchair („Young Modern“ | 2007 | eleven | elevencd63) klidný přednes sluchátek poněkud uhladil, trochu jí sebral tu přímočarou dravost kytar a syrovost zpěvu, ale na druhou stranu byl zvuk velmi pěkně přehledný, organizovaný a fantasticky příjemný na dlouhodobý poslech. Planara umně kombinují „hezký“ zvuk s víceméně bezkonfliktní charakteristikou a kultitovanou věrnost co do detailů a pocitu čistoty.

Verdikt

Náročnému audiofilovi se někdy vyplatí hledět i mimo svět klasického hi-fi – jak dokazují i sluchátka Avantone Pro Planar. Možná nejsou tak luxusní nebo esteticky vytříbená jako klasické hi-fi produkty, zato ale mají ty „praktické kvality“, které právě ta krásná zařízení někdy přeci jen postrádají.

Planar jsou sluchátka velmi pohodlná a hlavně dobře hrající – mají opravdu výtečný detail, mají velmi dobrou čistotu a konkrétnost a mají vlastně hezky organizované podání hudební scény. Jejich styl je celkově trochu jemnější, ale i o tom bychom mohli říct, že je „pohodlný“, že vás může zvuk Planar provázet skutečně třeba celý den, aniž byste si unavili uši a mysl. Stinnou stránkou jsou pak ale nároky na výkon zesilovače – poctivý sluchátkový zesilovač s vysokým výkonem je pro tyhle planáry skutečně nezbytností, jinak je jejich zvuk mrtvý.

Celkově jsou Avantone Pro Planar zajímavými a nenuceně samozřejmě hrajícími sluchátky, díky čemuž jejich cena působí v dnešním hi-fi světě rozhodně jako atraktivní nabídka.

Avantone Pro Planar

Cena: 11 890 Kč

Technické parametry

Styl: Otevřená sluchátka

Otevřená sluchátka Typ snímače: Planární magnetický

Planární magnetický Typ membrány: 21 mikronů PET

21 mikronů PET Power: 5 W RMS

5 W RMS Frekvenční odezva: 30 Hz až 30 000 Hz

30 Hz až 30 000 Hz THD: <0,1% při 100 dB

<0,1% při 100 dB Impedance: 32 Ω

32 Ω Citlivost: 104 dB / 1 mW

104 dB / 1 mW Hmotnost: 0,48 kg

0,48 kg Příslušenství: 1,5 m audio kabel s adaptérem 3,5 mm na 1/4”

