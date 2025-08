Avatar: Oheň a prach má první pořádný trailer. Sci-fi pohádka přidá další kmeny a bude se opět létat

První Avatar z roku 2009 utržil tehdy 2,9 miliardy dolarů a zařadil se okamžitě na vrchol nejziskovějších filmů. Když v roce 2022 měl konečně premiéru druhý díl s názvem Avatar: The Way of Water, tak mnozí (včetně mě) o zopakování úspěchu pochybovali, nicméně konečné tržby 2,3 miliardy film nakonec zařadily na třetí příčku, hned za druhý Avengers: Endgame.

Nyní se chystá třetí díl legendární ságy, ponese název Avatar: Oheň a prach (Avatar: Fire and Ash). O režii se opět postará James Cameron, který se tak mimochodem drží v „nej“ žebříčku i na čtvrtém místě (Titanic, 2,26 miliardy USD).

Děj pokračuje jen několik týdnů po tragickém konci předchozího filmu Avatar: The Way of Water. Jake a Neytiri se po smrti Neteyama snaží vyrovnat se zármutkem. Zatímco on znovu sahá po zbraních, ona se uzavírá do sebe. Do jejich života však zasáhne nový kmen Na’vi – Popeloví lidé, kteří žijí v sopečných oblastech Pandory. Jsou ohniví, agresivní a neuznávají učení Eywy, což z nich dělá hrozbu nejen pro lidské kolonisty, ale i pro ostatní domorodé kmeny. Vede je charismatická Varang v podání Oony Chaplin. Ve filmu se objeví i další nový kmen – vzdušný.

Trailer slibuje opět podívanou, která bere dech: nádherné scenérie, letecké souboje i dramatické scény pod hladinou. James Cameron tvrdí, že tentokrát nabídne něco, co diváci ještě neviděli. Rozpočet dosahuje 250 milionů dolarů, ale režisér už dal jasně najevo, že pokud třetí díl nevydělá, čtvrtý a pátý nevzniknou – přestože původně plánoval celkem pět filmů.

Avatar: Oheň a prach vstoupí do kin 19. prosince 2025. Podle Camerona půjde o temnější, vrstevnatější a emocionálně nejsilnější kapitolu celé ságy.

Zdroj videa a fotografií: Falcon, 20th Century Studios