Recenze filmu Avatar: The Way of Water. James Cameron nabízí ve dvojce akční dynamiku i možnost spočinutí ve vodním světě 

Plusy Tempo vyprávění nepolevuje, ale zároveň nám umožňuje vychutnat si barvitost světa, s nímž pracuje Minusy Podružné lidské postavy 8 /10 Hodnocení

Dvanáct let trvala pauza mezi uvedením Titanicu a filmu Avatar, které obývají třetí a první pozici v žebříčku nejvýdělečnějších filmů všech dob. Dalších třináct let jsme si museli počkat na pokračování blockbusteru ze světa Pandory, který celosvětově na tržbách utržil na 3 biliony dolarů. Je plánované jako první ze čtveřice sequelů, které by chtěl jejich tvůrce, režisér James Camneron, uvést vždy s dvouletým odstupem.

Na dvojce spolupracoval s manželskou dvojicí Rickem Jaffou a Amandou Silver, kteří scenáristicky stáli za restartem Planety opic i Jurským světem. Nyní se společně s Cameronem vydali rozvíjet jeho vizi mimozemského ráje, ohrožovaného kolonizátorskými nájezdy technologicky vyspělejších pozemšťanů.

Rodinná pospolitost

Dvojka je skoro o půl hodinu delší než úvodní snímek a působí oproti němu spektakulárněji. V jejím základu je ale stále jednoduchý příběh s archetypálními postavami, který dobře funguje v tom, co každý zná z rodinného života. Pozornost se přenáší na potomky hlavních hrdinů z předchozího dílu a jejich snahu získat si své místo na slunci. Díky ní se opakovaně ocitají v ohrožení, z něhož jim musí pomáhat jejich rodiče i sourozenci.

Každý ze sourozenců má svou charakteristiku a funkční dějový i emoční oblouk. Nejstarší syn trpí pocitem, že ochrana rodiny je až příliš na jeho bedrech, ten prostřední je rebel, toužící po uznání otce a pak je tu nejmladší osmiletá dcera. Kromě tří dětí vlastních Jake (Sam Worthington) a Neytiri (Zoe Saldaña) vychovávají i dvě adoptivní, teenagery Kiri a Spidera, kteří si, každý po svém, ujasňují, zda patří víc k lidem nebo lesnímu kmenu Na´vi.

Kiri je dcerou vědkyně Grace (Sigourney Weaver), jejímž hlasem i mluví, Spider je také spjat s lidskou postavou z prvního dílu, která se tu skrze avatara vrací. Rodinnou pospolitost přitom James Cameron chápe v širším slova smyslu, vztahujícím se i k ekosystému, který postavy obklopuje a jehož jsou přirozenou součástí.

Přímořský azyl

Jeho barvitost a všeobjímající ráz nám dá nejlépe pocítit střední a z hlediska výstavby vyprávění nejvíc vtahující část. Více jak tříhodinové filmové dobrodružství se skládá ze tří, přibližně stejně dlouhých částí. Ta první nás bere zpátky tam, kde už to známe. Na planetu Pandora, kde zůstal v těle avatara bývalý mariňák Jake, který tu založil rodinu a stal se náčelníkem místního kmene.

Lidstvo se na ni ale po letech vrátilo, s cílem drancovat její vzácné zdroje a časem se na ní usadit. V jeho vojenském předvoji je i plukovník Miles Quaritch (Stephen Lang), jehož mysl byla přenesena do rekombinovaného avatara, který si sice nepamatuje vlastní smrt z minulého dílu, ale Jakea a jeho zradu ano.

Jake ve snaze ochránit svou rodinu je tak nucen vyhledat azyl u přímořského kmene Metkayina, který jí ho nepříliš ochotně poskytne. Jakeova rodina se ve druhé části tedy ocitá v podobné pozici jako on v prvním filmu. Zvyká si na nové prostředí, objevuje jeho zákoutí a snaží se navázat vztahy s jeho obyvateli, z nichž někteří jim dávají najevo, že se od nich odlišují. U jejich ochránců si tak musí vydobýt respekt, který jim pak umožní kooperovat v čase ohrožení lidskými dobyvateli.

Spočinutí ve vodním světě

Ve střední části Cameron dává průchod své zálibě ve vodním světě a rozpoutává audiovizuální orgie, u nichž přestane brát zřetel na čas v jeho ochotě nám ho přiblížit. Vypadá to až jako přírodopisný dokument s roztodivnou faunou a florou, kterou poznáváme spolu s příslušníky Jakeovy rodiny. I s jejími nebezpečími.

Krásně se na to dívá, je vidět, jak si s tím designově tvůrci vyhráli a vůbec nevadí, že se děj v té chvíli moc neposouvá. Ani že jde o tvory nereálné, vytvořené ve fantazii jejich stvořitele. Cameron totiž dokáže vodní říši představit jako jeden komplexní organismus, jehož jednotlivé články na sebe reagují a který se řídí vlastními zákony. A ve vás narůstá s jeho poznáváním chuť v něm kontemplativně spočinout.

Napomáhá tomu i technická brilantnost jeho vyvedení. Obraz je hlubší, fotorealističtější, detailnější v textuře povrchů mořských tvorů i pórů samotných postav. Příslušníci vodního kmene jsou vybaveni ploutvovitým ocasem a mají tyrkysovější barvu než jejich vnitrozemští soukmenovci z Pandory, jejíž další část tak prozkoumáváme.

Gradující kontinuita celku

I třetí část se odehrává ve vodním světě korálových útesů, ale její ráz se mění a získává na dynamice. Jake k němu přitáhne pozornost těch, co si vlastní planetu zničili a teď se snaží o kolonizaci jiné. Jestliže příslušníci kmene Na'vi odkazovali v jedničce k původním obyvatelům Ameriky, vodní kmen upomíná na Maory.

Ten se Nebešťané, jak lidem na Pandoře říkají, snaží podmanit, ale je tu přítomný i motiv osobní pomsty za to, že hlavní záporák skončil uvězněný v těle mimozemšťana. Do finální bitvy se tak promítá vícero motivací, což se odráží i na jejím charakteru. Jsou tu jak osobní souboje muže proti muži, tak opulentní destrukční scény.

James Cameron v ní zužitkovává svou zkušenost s natáčením akčních nebo katastrofických filmů. Akce je přehledná, poháněná paralelním střihem mezi jejími jednotlivými plány, s množstvím odkazů k režisérově předchozí tvorbě. A to nejen k nabízejícímu se Titanicu kvůli příbuznému vodnímu prostředí, ale hrou světel k Propasti, roboty k Terminátorovi nebo silnými ženskými hrdinkami k Vetřelcovi.

Ještě silněji než v jedničce vyznívá environmentální poselství filmu, kdy se jen akcent z varování před kácením deštných pralesů mění na kritiku decimování mořské fauny komerčním rybolovem. Dvojka tak nabízí podobné ingredience jako minule. Nádherné podmořské scenérie, ekologický výstražný prst i ekonomicky úsporný příběh, který ale funguje a skrze potomstvo hlavních postav z prvního dílu rozšiřuje své možnosti do těch dalších.

Technika motion capture umožňuje zasazovat postavy do ještě rozmáchlejších prostředí než minule, přičemž v akčních scénách se spíše než na množství velkolepých momentů hraje na gradující kontinuitu celku. Tempo vyprávění během více jak tříhodinové stopáže nepolevuje, ale zároveň nám dopřává možnost zastavit se a vychutnat si barvitost světa, s nímž pracuje. Dvojka tak rozhodně není odvarem jedničky a James Cameron opět dokazuje, proč je považován za blockbusterového krále.

Avatar: The Way of Water