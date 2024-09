Belkin přidal čtvery levná sluchátka SoundForm. Velká s aktivním potlačením hluku a výdrží 40 hodin stojí jen 1 500 Kč

Na veletrhu IFA 2024 představil Belkin hned čtyři nové produkty ze své produktové řady sluchátek SoundForm. Ty slibují prémiové funkce za dostupné ceny. Dva velké náhlavní modely Isolate a Surround doplní sportovní otevřená TWS sluchátka ClearFit a oblíbené malé WTS špunty SoundForm Rhythm.

Zajímavá určitě bude novinka SoundForm Isolate. Velká cestovní náhlavní sluchátka s 40mm měniči budou vybavena aktivním potlačením hluku (ANC), konstrukce má být pohodlná, odolná a zároveň skládací. O ANC a přenos hlasu při hovorech se stará rovnou pět mikrofonů. Kromě plného potlačení okolního hluku nechybí režim Hear Thru (příposlech okolí) a vypnutí ANC. Zajímavostí je režim „Relaxation“, kdy sluchátka navíc pustí ve smyčce vlastní skladbu.



Belkin SoundForm Isolate

Výdrž na jedno nabití se zapnutým ANC má být vynikajících 40 hodin, s vypnutým ANC se dostanete na 60 hodin. O bezdrátové připojení se postará Bluetooth 5.4, nechybí Mutipoint (připojení dvojice zdrojů zvuku), potěší ale možnost využít propojení odnímatelným kabelem s klasickým 3,5mm konektorem jack. USB-C kabel by měl být využitelný jak pro dobíjení, tak pro přímé připojení zvuku. Ovládání je řešeno tlačítky. Sluchátka SoundForm Isolate se začnou prodávat na podzim, oficiální cena je velmi lákavých 59,99 Euro, což je zhruba 1 500 Kč.



Belkin SoundForm Surround

Druhá velká sluchátka nesou název SoundForm Surround, opět jde o sluchátka s 40mm měničem a okolo uší, se skládací, cestovní, pohodlnou konstrukcí. Také mají Bluetooth 5.4, Mutipoint (připojení dvojice zdrojů zvuku a možnost propojení odnímatelným kabelem s 3,5mm konektorem jack. Výdrž baterie má být 60 hodin, opět by USB-C kabel měl být využitelný jak pro dobíjení, tak pro přímé připojení zdroje zvuku. O čistý hlas při hovorech se má postarat technologie ENC. Oficiální cena sluchátek SoundForm Surround je 39,99 Euro (zhruba 1 000 Kč), v obchodech budou na podzim.

Do kategorie sále populárnějších zcela otevřených TWS sluchátek patří novinka SoundForm ClearFit. Má být ideální pro sport, venkovní aktivity, tréninky, ale taky do místností, když chcete mít přehled, co se kolem vás děje. Výrobce slibuje pohodlné upevnění kolem vnějšího ucha a současně skvělý zvuk.



​Belkin SoundForm ClearFit

Jsou odolná odolná proti vodě a potu podle normy IPx5. O zvuk se starají velké 14,2 měniče, na jedno nabití mají sluchátka hrát 8 hodin + dalších 18 hodin pak přidává nabíjecí pouzdro. O připojení se stará Bluetooth 5.3, opět potěší Multipoint. Předpokládaná cena? 49,99 Euro, tedy zhruba 1 250 Kč.



Belkin SoundForm Rhythm

A konečně zde máme TWS sluchátka SoundForm Rhythm. Jde o klasická malá špuntová sluchátka do uší, která jsou lehká a nenápadná. O zvuk se starají 6 mm dynamické měniče, výdrž má být 8 hodin na jedno nabití, pouzdro přidává dalších 20 hodin, takže jste na celkových 28 hodinách poslechu. Připojení řeší Bluetooth 5.3, potěší, že opět nechybí Mutipoint. Oficiální cena je 29,99 Euro, což je zhruba 750 Kč.

Co se týče sluchátek Belkin, tak dle dostupných informací, tak řadu SoundForm byl navrhuje společnosti ve vlastních laboratořích v centrále společnosti Belkin v Kalifornii a vždy prochází 150 testy kvality. Zvuk ladí Belkin také, využívá originální nastavení audio křivky Belkin Signature Sound, tu vyladili zvukoví inženýři společnosti Belkin a má zajistit, že „hudba bude reprodukována přesně tak, jak ji zamýšlel umělec“. Všechny nové produkty SoundForm jsou standardně vybaveny technologií ENC pro kvalitní a čistý hlasový hovor.

