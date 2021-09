BenQ GV30: nový chytrý přenosný LED projektor s Android TV a integrovaným 2.1 zvukem

Co se projektorů týče, tak si přiznejme, že pokud vůbec mají integrované reproduktory , tak zvuk, z nich zcela základní (typicky velmi mizerný). U přenosných projektorů to bývá vzhledem k malým rozměrům ještě horší. Pro nový přenosný projektor BenQ GV30 to ale nemá platit.

Projektory GV30 má totiž rovnou 2.1 kanálové ozvučení. Jsou zde širokopásmové měniče s výkonem 2x 4W a jeden basový o výkonu 8W. Umístění měničů po stranách zajišťuje široké podání zvukového prostoru. O kvalitu a vyrovnaný zvuk i při větší hlasitosti se pak stará digitální signálový procesor. K vestavěnému reproduktoru se lze také přes Bluetooth připojit a využít ho třeba pro poslech hudby.

Samotný projektor nabídne obraz s rozlišením 720P (1280 x 720 bodů), zdrojem světla je LED s životností 20 000 až 30 000 hodin (Normal/Eco). Kontrast je 100 000:1. Netradiční kapkovitý tvar má i svůj funkční důvod, výrobce díky němu umožňuje 135° široký úhel projekce otočením kolem horizontální osy. O něco větší rozměry projektoru se pozitivně projevují na lepším chlazení a nižší hlučnosti, která je 27 dB/29dB dle režimu. Hmotnost projektoru je 1,6 kg. Vestavěná baterie má zajistit 2,5 hodiny provozu bez sítě.

Kromě klasického napájecího jacka jsou pro přenos audio a video signálu je k dispozici USB-C a HDMI 1.4b. Co ale asi nejvíce potěší, tak fakt, že projektor má Android TV 9.0 a integrovaný ChromeCast pro bezdrátové připojení a streamování ze smartphonu.

Nechybí technologie BenQ CinematicColor a 97% pokrytí barevného prostoru Rec. 709. Vybrat si můžete z několika obrazových režimů, mezi kterými jsou například Kino a režim pro sledování přes den pro přirozený živý kontrast, maximální detaily v různém prostředí.

BenQ GV30 bude k dispozici v průběhu září 2021 za doporučenou cenu 15 490 Kč v České republice a 608 euro na Slovensku.

Zdroj: www.BenQ.cz