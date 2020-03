Beoplay E8 3rd Gen: třetí pokus je stále drahý, ale má perfektní zvuk [test]

Druhá generace přinesla především vylepšením po technické stránce, ale zvuk zůstal stejný jako u generace první. Typický sametový projev B&O byl fajn, ale sluchátka neuměla zabrat; jednoduše sterilní zábava pro ambientní poslech. A teď je tu třetí generace, která se drží původního odkazu, ale je celá postavená znovu a lépe.

Plusy Fantastický silný zvuk

Provedení a materiály

Skvělá mobilní aplikace Minusy Vyšší cena

Pro někoho málo basů

Pro někoho chybějící ANC 9 /10 Hodnocení

Sluchátka E8 3rd Gen stojí aktuálně přes 9 000 Kč, což je výrazně více, než po vás chce většina konkurence. Ať už jde o Apple AirPods Pro nebo třeba Sony WF-1000XM3. Když se objevila sluchátka na trhu, měl jsem vlastně dvě zásadní otázky: Bude na zvuku a komfortu znát, že je to už třetí generace? Proč nemají tak drahá sluchátka ANC?

Na obě otázky jsem dostal odpověď velmi rychle. Ano, je znát, že jde o třetí generaci. Špunty prošly evolucí a jsou po všech stranách lepší než předchozí generace. Otázku ohledně ANC zodpověděla firma krátce po uvedení produktu. Dle zjištění firmy je ANC u špuntů žádané velmi málo, protože už samotný princip In-Ear tlumí okolní hluky velmi dobře. A s tímto tvrzením se ztotožňuji, pasivní izolace E8 je jednoduše vynikající.

Ono obecně není ANC u sluchátek typu In-Ear něco, co je vyloženě nutné. U dobře padnoucího špuntu bez ANC a s ANC není rozdíl v izolaci okolí tak propastný, jako u velkých náhlavních sluchátek. Jednoduše, je super, když True Wireless sluchátka ANC mají a není vůbec žádný vada, když se bez něj obejdou.

Konstrukce a zpracování

Co zůstává bez změny je dojem luxusu: kožené nabíjecí pouzdro s kovovými částmi je prostě nádherné. Horní víko drží na magnetu a po otevření na vás vykouknou sluchátka naaranžovaná jako šperk. Prezentaci sluchátek B&O uměl i v předchozích generacích a ani tady neupustil od svého standardu, ke kterému se konkurence může jen přiblížit. Chci tím říct, že při každém chycení do ruky víte, kam vaše peníze šly. Samozřejmostí je USB-C konektor i možnost bezdrátového nabíjení pouzdra.

Už i předchozí verze byly hodně pohodlné, ale sluchátka byla veliká, za což schytávala častou kritiku. Rozměrné tělo mohlo v menším uchu tlačit a ani manipulace, či nasazení do ucha nebyla úplně triviální záležitost. Když už ale do ucha sluchátka padla, dalo se s nimi vydržet celý den. U třetí generace hodně pomohla odtučňovací kůra, takže jsou sluchátka o něco menší. Na superpoholdné špunty jako jsou Samsung Galaxy Buds (Buds+) nebo Jabra Elite 75t ale nemají.

Oproti předchozím generacím máte však velmi silný pocit lehkosti. Výrobce mohl ušetřit místo díky vynechání NFMI cívky, takže každé sluchátko pak komunikuje s telefonem separé přes Bluetooth.



Srovnání velikostí vzhledově velmi podobných sluchátek

Sennheiser TW 1. gen a Beoplay E8 3rd Gen

E8 tak opustily zavedený systém Master – Slave, ale jdou stejnou cestou jako Sony WF-1000XM3, či AirPods Pro. Díky tomu je spojení o dost robustnější a méně vypadává. Navíc můžete třeba pro telefonování nechat v uchu jen jedno sluchátko a je lhostejno, které to bude.



Srovnání velikostí – Jabra 75t, Galaxy Buds a Beoplay E8 3rd Gen:

Co si z minulé generace sluchátka ponechávají, je vzhled. Jsou sice menší, ale designově se zase tolik neliší. Beoplay zůstává u původního tvarování sluchátka a stejně vypadají také dotykové plošky na vnější straně sloužící k ovládání. Více než o designu, je ale tato část o velikosti, ta je zásadní. Právě výborné anatomické tvarování a menší velikost znamenají, že jsou sluchátka velmi pohodlná a podstatně se tím zvětšila pravděpodobnost, že vám bez problémů padnou do ucha, v tomto má třetí generace největší přínos.

Ovládání a aplikace

Při starém zůstalo i ovládání pomocí dvou dotykových ploch, které bude chtít trochu cviku, ale zvyknete si. Na každém sluchátku totiž děláte něco jiného, ale v mobilní aplikaci najdete video a podrobným popisem. Jde vlastně o stejné ovládání, jako u předchozích generací, ale mám dojem, že tady je znát lehké snížení citlivosti dotykových ploch, aby nedocházelo k nechtěnému stisku. Osobně jsem se s ovládáním docela rychle sžil, ale ne pro každého to můžete být to pravé ořechové. A je docela škoda, že Beoplay neumožnuje to stejné, co Sony. Tedy dotyková tlačítka úplně vypnout.



Aplikace pro Android a iOS

Aplikace pro Android a iOS je stejná pro všechna zařízení Beoplay, takže ji už možná znáte. Přes aplikaci můžete aktualizovat firmware, nastavit kolik okolního hluku chcete do sluchátek přimíchat, ale tou nejzásadnější věcí je ekvalizér. Máte zde několik předvolených nastavení, ale daleko zábavnější a na nastavení i přesnější, je grafický ekvalizér. Prstem posouváte kurzor v kruhu k preferovanému zvuku, takže hledáte rovnováhu mezi Bright / Warm a v druhé ose Relaxed / Energetic. Kurzor můžete posouvat do všech směrů, takže můžete mít projev nastavený jako Warm a Energetic. Volba je jen na vás. Skvělé je, že efekt projeví okamžitě a že máte obrovskou volnost.

Zvukový projev

Tou nejzásadnější změnou je ale podání zvuku, které je dramaticky jiné, přesněji je dramaticky lepší. Beoplay má svůj typický sametový zvuk, kterého se drží. U prvních dvou generací chyběl důraz odspodu, ale sluchátka naprosto fenomenálně hrála výšky a přednášela vokál. Bohužel jakýkoli rock, jazz nebo snad filmová hudba, zněla polovičně. A bylo to o tolik patrnější, když jsem měl možnost přímého srovnání třeba se Sony WF-1000XM3, která mají velmi silné spodky a při dynamických skladbách naprosto excelují. Typicky jde o filmovou hudbu, nebo jazz.

Beoplay E8 prvních dvou generací se tak stala sterilní zábavou pro posluchače, kteří nevyženou hlasitost nad polovinu. Folkové věci, různé ambientní skladby umí původní E8 totiž přednést tak sametově, že to žádné špunty neumí lépe. A tohle je také disciplína, kde se WF od Sony nechytají ani náznakem. Zahrají folk, ale těžce a nepřesvědčivě.

Třetí generace E8 se zbavuje své sterility a je znát dravost a síla. Nečekejte mohutné basy a výbuch dynamiky jako u Sony. V tomto ohledu jsou japonská sluchátka nepřekonatelná. E8 jsou ve svém projevu světlejší a říznější. Basů je tak akorát, ale chybí ty nejnižší, což je znát právě u velkých těles nebo jazzu. Výšky jsou dravé, silné a mají detaily. Při ambientním poslechu si můžete užít ten samet, při rokovém nářezu sluchátka ukáží svou odvrácenou tvář a naloží solidní dávku ostrých kytar a fantastické vokály, které Sony v přímém srovnání dávají na půl plynu. Konečně mám u E8 dojem, že za ty peníze stojí, že to není jen pozlátko. E8 3rd Gen je obrovský skok kupředu, který mě baví.

Překvapuje mě, jak blízko mají zvukově k AirPods Pro, tedy že jdou cestou řízného světlejšího projevu, kterému neskutečně sedí rock, folk a třeba i hutný metal nebo pop. Zásadní rozdíl je v čistotě, AirPods Pro mají výšky a středy slyšitelně zubatější, chcete-li zrnitější.

Verdikt

Beoplay E8 3rg Gen jsou za mě fantastická a univerzální sluchátka, která zahrají s grácií 95 % toho, co předložíte. Snad záměrně vynechávají nejhlubší basy, které pak chybí u jazzu, orchestrů a filmové hudby. Pokud máte tyto preference, nejsou E8 ideální, ale zahrají. Jestli jsou na vás, stejně jako na mě, Sony WF-1000XM3 až příliš temná, tak zde je jízdenka na světlou stranu.

Beoplay E8 3rd Gen

Cena: 9 100 Kč

Výrobce: bang-olufsen.com