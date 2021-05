Bez výčitek: respektovaní tvůrci přicházejí s nezáživnou aktualizací špionážního románu Toma Clancyho [recenze filmu]

V osobě autora předlohy, scenáristy, režiséra i hlavního hereckého představitele se tu sešla jména, která vzbuzovala velké naděje, co se týče výsledku a o to větší zklamání z něj panuje.

Plusy Herecký výkon Michaela B. Jordan Minusy Filmu chybí jasná vize a tvar, jak by měl vypadat 4 /10 Hodnocení

Na streamovací platformě Prime Video se chystá na letošní rok uvedení třetí řady série Tom Clancy's Jack Ryan a studio Paramount, jež za ní stojí, se snaží ze světa špionážních knih Toma Clancyho vytěžit novou franšízu, tentokrát filmovou.

Respektovaní tvůrci, nudný výsledek

Za základ mu k tomu posloužila Clancyho stejnojmenná kniha z roku 1993, která je origin story postavy Johna Clarka, známé z ryanovské série. Předlohu, zasazenou do počátku sedmdesátých let a období války ve Vietnamu, se rozhodli tvůrci její velice volné filmové adaptace aktualizovat tak, že s původním příběhem má ten nový společný jen motiv pomsty za smrt milované ženy a situaci vojáka v soukolí geopolitických her.

Ta aktualizace v podobě rámování vyprávění misí jednotky Navy SEALs v syrské občanské válce by snad ani tolik nevadila, stejně jako to, že hlavní postava je oproti předloze černoch, horší je, že scenáristická dvojice Taylor Sheridan a Will Staples nedovedla z komplexní předlohy vytěžit víc než materiál, který připomíná svým charakterem devadesátkové špionážní thrillery béčkového ražení.

Zarážející je to zejména u prvního jména, Taylora Sheridana, který má za sebou coby scenárista prvního i druhého Sicaria i režii detektivního thrilleru Wind River. Od jeho filmů očekáváme atmosférické, pomalu vyprávěné, ve své mnoho vrstevnatosti intenzivní a vtahující thrillerové podívané a ne něco, u čeho se tak trochu nudíte. Podobně je to u jména italského režiséra Stefana Sollimy, který se Sheridanem spolupracoval na dvojce Sicaria Soldado a je režisérem skvělého moderního mafiánského opusu Suburra i seriálu Gomora.

Na filmu Bez výčitek se v osobě autora předlohy, scenáristy, režiséra i hlavního hereckého představitele sešla jména, která vzbuzovala velké naděje, co se týče výsledku a o to větší zklamání z něj panuje. A je na místě se ptát, proč se tak stalo. Přikláním se k variantě, že tvůrcům látka nesedla a tak z ní nedokázali vyždímat víc než něco, co připomíná rutinní splnění studiové zakázky.

Režie bez energie a nápaditosti

Projekt, který putoval Hollywoodem od devadesátých let a kolem nějž se v průběhu času motala jména jako režisér Barbara Conana John Milius nebo scenárista a režisér špionážní série Mission: Impossible Christopher McQuarrie, se nakonec dostal k herci Michaelu B. Jordanovi, který se studiem podepsal smlouvu na dva filmy. K tomu následnému je v závěru Bez výčitek jasně nakročeno a má nést název Rainbow Six.

Zda k jeho realizaci a odstartování nové série, v níž by se John Clark mohl na filmovém plátně potkat s Jackem Ryanem, dojde, je teď po prvním filmu těžké odhadovat. I přes aktualizaci směrem ke konfliktům současného světa totiž Bez výčitek působí hodně zastarale a nevýrazně. Podíl na tom má scénář, který z žánrové kombinace revenge, špionážního a politického thrilleru nedokázal ani v jedné z těchto žánrových poloh vykřesat výraznou vyprávěcí linii, která by vás zaujala.

A nejen on. I režie působí bez energie, jako něco, co si musíte splnit, ale čemuž moc nevěříte a nedovedete mu tak dát jasnou vizi a tvar, jak by film měl vypadat a co by si z něho měli diváci zapamatovat. Sollima ukazuje, že řemeslo nezapomněl, ale chybí mu dynamika a nápaditost, což lze dobře demonstrovat na akčních scénách. Režisér se jim snaží dát realistický punc, ale osobní souboje jsou poměrně krátké a půlhodina, strávená v Rusku, se zas odehrává vesměs v tmavých interiérech.

Akce je natočená přehledně a je jí dost, ale nestrhne vás. Ty nejzajímavější momenty z ní prozradily trailery (hořící auto, vězení, letadlo), ale i ty v celkovém kontextu daných scén nepůsobí až tak výrazně. Hodně by mohl zachránit Michael B. Jordan jako voják jednotky SEALs John Kelly, který až v závěru přijímá identitu Johna Clarka, ale to by mu scénář musel nabídnout víc než motiv pomsty, úniku zpravodajských informací a zinscenovaného konfliktu mezi USA a Ruskem.

Scénář je v rozvíjení těchto motivů poměrně předvídatelný, včetně toho, kdo a proč chce tento konflikt akcelerovat. V té souvislosti se objevuje aktuální téma rozdělené společnosti a pokusu jak ji spojit. Bez výčitek tak doplácí na plochý, generický scénář, absenci zapamatovatelné akce i tvůrčí vize, o čem a jak vyprávět. A u tohoto režiséra a scénáristy to mrzí o to víc. Tak snad Taylor Sheridan napraví za týden tento dojem v thrilleru s Angelinou Jolie Kdo mi jde po krku.

