Bezdrátová sluchátka Audio-Technica ATH-M20xBT slibují kvalitní studiový zvuk na cestách. Výdrž bude výborných 60 hodin

Klasická velká uzavřená sluchátka Audio-Technica ATH-M20x (1 249 Kč až 1 511 Kč ) už jsou dlouhé roky naším tradičním tipem, pro ty zájemce, kteří hledají kvalitní model za dostupnou cenu. Nyní populární japonský výrobce rozšiřuje nabídku svých sluchátek o bezdrátovou variantu tohoto osvědčeného modelu.

Sluchátka Audio-Technica ATH-M20xBT patří do řady M. Jde o studiové modely modely nabízející neutrální, přirozený a přesný zvuk – nejznámější je asi model ATH-M50x (3 090 Kč až 4 624 Kč ), který se už bezdrátovou variantu ATH-M50xBT2 má, s cenou 4 988 Kč až 4 990 Kč však rozhodně nepatří mezi dostupná sluchátka. A tak úlohu levnějšího a dostupnějšího modelu budou plnit právě nové „dvacítky“.

Audio-Technica ATH-M20xBT jsou na první pohled stejné, jako jejich drátový bratříček. Jde stále o uzavřený model, zajišťující dobrou izolaci od okolí, zůstává zachován firemní 40mm dynamický měnič s udávaným frekvenčním rozsahem 5 Hz až 32 000 Hz.

Pro připojení slouží Bluetooth 5.0, kodeky jsou AAC a SBC, podporován je také Low Latency režim pro hry, potěší Multipoint – možnost současného připojení dvou zařízení. Samozřejmostí je všem možnost využít odnímatelný 1,2m kabel s konektorem Jack 3,5mm. Udávaný výdrž baterie na jedno nabití je výborných 60 hodin, sluchátka se dobíjí přes USB-C zhruba čtyři hodiny. V levé mušli je pak zabudovaný mikrofon pro vyřizování hovorů, ovládání je tlačítkové.

Nejoblíbenější sluchátka Audio-Technica

Jak je vidět, tak Audio-Technica sází na jistotu – po konstrukční stránce jde o odolný model, design se nemění, možnost využít kabel pro běžný domácí poslech zůstává.

Sluchátka ATH-M20xBT v našich obchodech ještě nejsou, měly by ale být co nevidět, oficiální cena pro Evropu je 89 Euro, což by mohlo znamenat reálnou pultovou cenu kolem rozumných 2 000 Kč.

Zdroj: Audio-Technica