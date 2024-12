Bezdrátová sluchátka Dali IO-8 s aktivním potlačením hluku mají režimy pro náročné i mladé. Veganům ale radost neudělají

Dánský výrobce reproduktorů Dali od roku 2023 nabízí svoje nejlepší, ale také nejdražší (24 990 Kč) sluchátka Dali IO-12, která se mohou pochlubit ziskem ocenění EISA v kategorii prémiová bezdrátových modelů. Letos přidal tento výrobce o něco dostupnější model Dali IO-8. Novinka se svojí cenou 14 990 Kč je rozhodně dostupnější, stále však jde o prémiový model pro náročné posluchače, s velkými uzavřenými náušníky okolo uší.

Jako jeden z mála v této kategorii má ale rovnou dva režimy – Hi-Fi a Bass. Ten první míří na náročné posluchače, kteří preferují čisté a věrné podání zvuku, druhý nabasovaný režim pak osloví posluchače klubové hudby, či mládež, zkrátka všechny, kdo vyžadují výrazné a hutné basy. O zvuk se zde starají 50 mm dynamické měniče, udávaný frekvenční rozsah je 10 Hz až 43 000 Hz.

Podobným způsobem kombinují konektivitu – drátovou i brzdrátovou. Lze je připojit fyzicky a využít plně kvalitu reprodukce, na výběr je analogové připojení přes odnímatelný kabel s 3,5 Jack konektorem, nebo má k dispozici digitální propojení přes USB-C, podporována je kvalita až 24bit/96 kHz. Pro bezdrátové připojení zde slouží Bluetooth 5.2 a kvalitní kodeky aptX Adaptive, či aptX HD, ale i starší aptX, či AAC.

Co se výdrž týče, tak na jedno nabití sluchátka vydrží hrát až 35 hodin (bez ANC, s ANC pak 30 hodin), samozřejmostí je aktivní potlačení hluku s třemi režimy – zapnuto, vypnuto a transparentní. Poslech je ale možný i v pasivním režimu s vypnutou elektronikou. Ovládání kombinuje tlačítka a dotekové ovládání. Zajímavostí ale je, že výrobce nemá žádnou aplikaci pro nastavení funkcí přes mobil, co dnes bývá předpokládaným standardem, výrobce sám to považuje naopak za výhodu.

Co se týče zpracování, tak se prodává „bílé karamelové“ provedení, nebo obligátní černé. Hlavový most je kovový a bohatě polstrovaný, samotné náušníky z paměťové pěny jsou však potažení pravou kůže, nikoliv umělou, jak velí v posledních letech „veganský“ trend. S hmotností 325 gramů jde o jedny z nejtěžších bezdrátových sluchátek na trhu, odolnost plní IP52.

Sluchátka se tento měsíc začaly prodávat v ČR, první recenze chválí nejen velmi kvalitní zpracování a prémiové materiály, ale také detailní a přesvědčivý zvuk. Na druhou stranu je prémiová konkurence (dražší i levnější) velice silná.

