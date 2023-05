Bezdrátový reproduktor Sony SRS-XV800 má ozvučit párty a postarat se o světelné efekty, případně pořádně oživit sledování TV

Blíží se léto, a tak Sony přidala do své nabídky i nový výkonný party reproduktor SRS-XV800, což je menší a především levnější bratříček největšího modelu Sony SRS-XV900.

Podobně jako větší model i tento má všesměrový zvuk Party Sound, který má „šířit silný zvuk do každého koutu místnosti“. O to se stará hned pět výškových měničů – tři v přední a dva zadní části reproduktoru. Pořádné basy mají zajistit dva obdélníkové měniče Sony X-Balanced o velikosti 17 x 17 cm. Obdélníková membrána má nejen maximalizovat plochu membrány reproduktoru, ale také zvýšit akustický tlak basů, a to při celkovém menším zkreslení.

Basy lze posílit pro Sony již tradiční funkcí Mega Bass, o vylepšení zvuku se stará DSEE, doladit se dá i za pomocí ekvalizéru. Co se výdrže vestavěné baterie týče, tak je 25 hodin provozu, pro bezdrátové připojení slouží Bluetooth 5.2 s podporou kodeků LDAC, AAC a SBC. Podporovány jsou i funkce Stereo Pair a Party Connect pro propojení více reproduktorů. K dispozici je ale i klasický analogový vstup, či USB. Nesmí samozřejmě ale chybět ani dva vstupy pro mikrofony či kytaru.

Reproduktor podle Sony lze využít také při sledování televizoru, kromě Bluetooth lze využít i digitální optický vstup. Dle výrobce „získáte tak reálný zvuk, že budete mít pocit, jako byste vstoupili do světa na obrazovce.“

Model SRS-XV800 je vybaven kolečky a rukojetí, které umožní dovézt reproduktor až na party. A protože se samozřejmě zábava může trochu „rozjet“, tak aby repro bez problémů přežilo, tak má odolnosti proti prachu a vodě dle IPX 4 (když tedy stojí, po položení Sony uvádí IPX2).

A aby to nebylo málo, tak reproduktor má také nepřímé osvětlení a vytváří ambientní světlo – při přehrávání hudby se světla automaticky synchronizují s rytmem hudby. Pomocí aplikace pak můžete vybírat seznamy skladeb, měnit vzory osvětlení a režimy zvuku. Další nabídne možnost vytváření seznamu skladeb, funkci karaoke včetně funkcí Voice Changer a Echo, nechybí ani funkce DJ, jejíž pomocí můžete přidávat zvukové efekty.

Párty reproduktor SRS-XV800 se začne prodávat během května 2023, oficiální cena je 19 990 Kč.

Zdroj: Sony