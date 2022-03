Denon Home Subwoofer umožní vylepšení basů domácího kina. Bezdrátově přes Wi-Fi

Denon přidal do svého systému HEOS další novinku. Je jím Home Subwoofer. Na rozdíl od běžných subwooferů se tento připojuje bezdrátově přes Wi-Fi. Podobně jako další zařízení Denon i tento totiž patří do multiroom systému HEOS.

Denon Home Subwoofer lze tak zařadit do systémů domácího kina, nebo může obohatit o basy soundbar. Co se nastavení týče, tak na subwooferu samotném je k dispozici nastavení hlasitosti a plné ztišení (mute), jinak prakticky vše se nastavuje přes aplikaci HEOS. Ta umožňuje nastavit fázi, frekvenci do které bude hrát, či hlasitost. Subwoofer je osazen 8" měničem, výkon Denon neuvádí, hmotnost je 12,5 kg.

Samozřejmostí je podpora streamování hudby a podpora aplikací Spotify, Amazon Music HD, Dezzer a Tidal. Je kompatibilní s Apple AirPlay2. Příslušnost do HEOS systému Denon znamená, že ho lze připojit i k firemním AV receverům, Hi-Fi systémům a soundbarům Marantz. Na subwooferu je i USB konektor, který umožňuje přehrávat hudbu na jakémkoliv jiném audiozařízení ve stejné síti, pokud chcete, tak je možnost využít i připojení k síti kabelem.

Nový Denon Home Subwoofer má v Evropě stát 499 Euro.

Zdroj: Denon