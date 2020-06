Bill & Ted Face the Music: první trailer na pokračování legendárního komediálního sci-fi

Když v roce 1989 (ano, před více než 30 lety) natočil herec Keanu Reeves komedii Skvělé dobrodružství Billa a Teda, rozhodně nebyl hvězdou první velikosti. Sci-fi komedie o dvojici přitroublých sedmnáctiletých rockerů, která cestuje v telefonní budce časem, aby se seznámila historickými postavami (a zvládli tak zkoušku z "dějáku") dostala v roce 1991 pokračování.

"Dvojka" s názvem Neskutečná cesta Billa a Teda už však tak úspěšná nebyla. Tehdy poměrně neznámý herec Keanu Reeves na sebe ještě tentýž rok upozornil filmem Mé soukromé Idaho, o něco později exceloval ve filmu Malý Budha a hvězdu první velikosti z něj udělala Nebezpečná rychlost v roce 1994.

O třetím dobrodružství Billa a Teda se mluvilo dlouhé roky, ale nakonec trvalo dlouhých 30 let, než se Keanu Reeves ke své první známější roli vrátil, protože bez něj by film nemělo smysl vůbec točit. Letos tak uvidíme pokračování pod názvem Bill & Ted Face the Music, kdy dvojice opět bude cestovat časem v telefonní budce. O režii filmu se postaral zkušený Dean Parisot (Galaxy Quest, Red 2), scénář napsala dvojice Chris Matheson a Ed Solomon, která je podepsaná pod původními filmy o Billovi a Tedovi.

Zda bude mít film oficiální premiéru v ČR není známo, v USA má být 21. srpna.