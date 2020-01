Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) – hlavní trailer na pořádnou akční jízdu

Od filmu Sebevražedný oddíl (2016) se čekalo velmi mnoho. Skvělé obsazení, fantastický trailer, zkušený a kvalitní režisér... Výsledek byl sice velmi rozpačitý, ale diváci i kritici se shodli, že nejlepší a nejvýraznější postavou byla Harley Quinn v podání Margot Robbie.

Sebevražedný oddíl: recenze filmu David Ayer tým superpadouchů vyvedl v temnějších barvách, než jsme zvyklí u Marvelu. Přesto ale mohl bizarně zvrácený potenciál svých postav mnohem lépe využít a narušit tak více komiksové konvence.

A tak místo rychlého pokračování se právě tato postava dočkala sólovky, jde do kin pod plným názvem Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn). Děj filmu je nastíněn jednoduše – Harley Quinn (opět ji hraje Margot Robbie) se rozešla s Jokerem a po chvíli trápení se rozhodne konat dobro, bude zachraňovat malou dívku z rukou obávaného padoucha (toho si zahraje Ewan McGregor). A protože to vyžaduje tým, spojí se několika dalšími superhrdinkami a vytvoří tým, známý z komiksů DC pod názvem Birds of Prey.

Režisérkou filmu je poměrně neznámá Cathy Yan, pro kterou to bude první velký film. O scénář se postarala jiná žena, scénáristka Christina Hodson (Bumblebee). Pro zajímavost - film se v originále jmenuje Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), takže český distributor vyměnil v českém názvu raději emancipaci za proměnu.

Jak se tahle akční jízda s ženskými hrdinkami povede, to se dozvíme v únoru, přesněji 6.2.2020, v každém případě by to mohlo být milé překvapení.