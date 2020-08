Black Adam: první trailer na očekávaný film s Dwaynem Johnsonem v hlavní roli [video]

Herec Dwayne Johnson patří v posledních letech k oblíbeným herců jak u diváků, tak u filmových studií. I kvůli tomu patří mezi nejlépe vydělávající herce současnosti. Obsadit ho do filmu znamená v drtivé většině velmi ziskový film. Možná i proto si zahraje v komiksovém filmu Black Adam.

Film Black Adam bude volně navazovat na film Shazam! z roku 2019, kde v závěru se právě odkaz na tuto novou postavu mihl. Shazam! však byla spíše akční komedie, je tedy otázkou, kam se chce DC Comics vydat s touto postavou. Zatím se totiž DC Comics nedaří moc Marvelu konkurovat, nicméně stejně je naplánováno dalších 15 filmů až do roku 2029.

Black Adam je antihrdina, původně to by egyptský princ, kterému čaroděj Shazam! daroval superschopnosti, v důsledku událostí byl nakonec Black Adam za pomoci mocného kouzla uzavřen do hrobky Ramsese II. A tím se dostáváme k dnešním dnům... Podrobnější děj filmu zatím není znám, trailer se snaží především představit hlavní postavu filmu.

Premiéra má být až na konci příštího roku, přesněji 23.12.2021. V současné době koronaviru, zavřených kin a dalších omezení jsou prakticky všechny premiéry posouvány, protože se filmové společnosti obávají návratnosti investic do výroby filmů.