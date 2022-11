Recenze filmu Black Panther: Wakanda nechť žije. Dvojka emotivně truchlí i hledá vůdce ochromeného království

Plusy Emotivní truchlení. Silné ženské hrdinky. Audiovizuální podmanivost Minusy První polovina vyprávění jako několikanásobná expozice se trochu vleče 7 /10 Hodnocení

První Black Panther se sympaticky vyjímal z řady ostatních filmů MCU. Nejen přihlášením se k myšlenkám afrofuturismu, svým emancipačním rázem pro afroamerickou komunitu, ale i v práci s postavami a mytologií unikátního světa Wakandy.

Očistné truchlení

Film s rozpočtem 200 milionů dolarů vydělal celosvětově více jak 1, 3 miliardy dolarů a takřka záhy se začalo připravovat jeho pokračování. Plány na něj ale změnila smrt hlavního představitele Chadwicka Bosemana na konci srpna roku 2020. Hotový scénář šel k ledu a začalo se přemýšlet jak s jeho postavou a příběhem naložit. Nakonec se tvůrci rozhodli pro velmi citlivé a pietní řešení této situace, spočívající v tom, že spolu s hercem nechali ve fiktivním světě umřít i postavu, kterou ztvárňoval.

Nepřeobsadili ji tak jiným hercem, ale nechali ji ve filmovém světě dál žít v srdcích těch, kteří se k ní vztahovali a vztahují jako ke svému milovanému bližnímu, politickému leaderovi a ochránci země. Smrt T’Chally se stává jedním ze stěžejních témat dvojky právě ve způsobu, jak se s ní každý z aktérů vyrovnává. Jedni tiše truchlí, druzí oslavuji jeho život, další se užírá výčitkami a vztekem, že mu nedokázala pomoci.

Truchlení za postavu Black Panthera je do vyprávění včleněno velmi organicky a ze strany tvůrců i herců s ryzí upřímností. Ve vyprávění se objevuje několik momentů, od úvodního loga Marvel Studios se sestřihem snímků, ve kterých se herec objevil, přes pohřební rituál, až po dvě ztišené vzpomínky na jeho postavu, které působí dojemně, ale nikoliv přehnaně pateticky nebo jako citové vydírání.

Hercova smrt dodává filmu navíc vrstvu, která se v komiksových filmech běžně neobjevuje a již bychom mohli označit jako vnitřní, duchovní v hledání odpovědi na otázku, jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka. I díky ní se v ní pořadí třicátý film MCU a sedmý a poslední v rámci jeho čtvrté fáze stává z této řady dosud nejlepší.

Zranitelná Wakanda

Čtvrtá fáze působila do velké míry jako překlenovací a i dvojka Black Panthera plní podobnou úlohu. Obyvatelé Wakandy se musí vyrovnat se smrtí svého krále a zároveň s hrozbami, které se valí na jejich svět, jenž se stal po jeho skonu mnohem zranitelnější.

Mocnosti touží po vibraniu, vzácném a mocném kovu, jehož možnosti poznaly, když se jim Wakanda v dobré víře otevřela. Část vibrania leží na dně oceánu a snaha o jeho vytěžení vede k poznání, že zde existuje podmořské království Tālocān, které se po staletí skrývalo před lidstvem a netouží po svém odhalení. Narušení tohoto stavu vede jeho vládce Namora (Tenoch Huerta) k myšlence vyhlásit suchozemcům válku, kdy předtím zjišťuje, na jaké straně by v ní stáli Wakanďané. To vede ke konfliktu obou království.

Scénář filmu, na němž se podíleli, tak jako v jedničce, Ryan Coogler a Joe Robert Cole, pracuje s geopolitickým komentářem, vztahujícím se k zásahům a snahám o kontrolu mocností jako je USA do zemí z jiného civilizačního okruhu, které vlastní nerostné bohatství.

Zároveň ve střetu dvou království vidí podobné znaky zemí, které si prošly koloniálním vývojem a měly by stát už z hlediska svého historického vývoje spíš při sobě. O to se i komplikovaně snaží, ale bohužel tak, že to vede ke ztrátám na lidských životech a značným hmotným škodám.

Silné ženské hrdinky

Je to způsobeno tím, že Wakanda po smrti svého krále hledá svou ztracenou identitu. Královna Ramonda (Angela Bassett) si přes hluboký zármutek snaží udržet chladnou hlavu a volí diplomatický přístup, princezna Shuri (Letitia Wright), které se snaží být oporou, prahne po pomstě.

Ženské postavy dominují vyprávění, ale to už bylo v prvním filmu. Shuri chce své zemi pomoci, ale chybí jí ještě zkušenosti. Je rozervaná, plná emocí a s těžkými výzvami, jež jsou před ní, roste jako vůdce. Pomáhají v tom věrná velitelka elitní jednotky Dora Milaje Okoye (Danai Gurira) i na Haiti žijící Nakia (Lupita Nyong'o).

Státotvorně se z původních postav chová i vůdce kmene Jabari M'Baku (Winston Duke). Z těch nových zaujme geniální vědkyně Riri Williams (Dominique Thorne), kolem níž, nebo přesněji jejího vynálezu detektoru vibrania, se konflikt dvou království do velké míry točí.

Audiovizuální podmanivost

Namor je představitelem národa, jehož kultura je blízká mayským kmenům. Alespoň co do vnějších folklorních ornamentů a kmenových zvyků jeho válečníků. Ty se potkávají s těmi wakandskými ve vizuálně pestrém vyprávění nejen co do výpravy, scénografie a práce s kostýmy, ale i třeba se světelnou škálou filmu.

Dvojka nabízí mnohem podmanivější kamerové kompozice než jednička, povedené CGI i přehledné akční scény, z nichž tu nejlepší představuje vodní útok na hlavní město Wakandy. Vzdušně působí i soundtrack Ludwiga Göranssona, který pracuje s africkým folklórem i hip-hopovými melodiemi.

Se zbytečností válečného střetu mezi oběma národy i tématem truchlení souvisí vážnější tón vyprávění, než jsme u marvelovek zvyklí. Ten je v první polovině 160 minutého snímku napojen na emoční prožívání postav, vyrovnávajících se s bolestnou ztrátou. Tempo se trochu vleče i proto, že onen úvod je vlastně několikanásobnou expozici, která připomíná staré postavy a představuje nové s konflikty, které s nimi přicházejí.

Druhá polovina je svižnější, akčnější, s otisky žánru politického thrilleru, kterou do ní vnáší postava agenta Rosse (Martin Freeman) a jeho domovské organizace. Shuri v ní skrze cestu sebepoznání přebírá otěže po svém bratrovi a i my tento film můžeme vnímat jako pojítko mezi původním Black Pantherem a tím novým.

Režiséru Ryanu Cooglerovi se ho podařilo zprostředkovat tak, že jím vytváří půdu pro další pokračování a současně toto naplňuje emočním nábojem výrazných ženských postav a audiovizuální přitažlivostí vyzrálé žánrové filmařiny.

Black Panther: Wakanda nechť žije