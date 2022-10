Black Panther: Wakanda nechť žije – poslední trailer odhaluje nového záporáka i superhrdinku

Od premiéry filmu Black Panther uplynuly už čtyři roky a jako všechny ostatní Marvelovky se i on stal kasovním trhákem. Nyní Marvel nachystal pokračování pod názvem Black Panther: Wakanda nechť žije (Black Panther: Wakanda Forever).

Co čem film bude? V první řadě divák uvidí, jak se národ vyrovnává se ztrátou svého krále T'Chally (Chadwick Boseman, který zemřel v roce 2020). Ale život běží dál a přichází nový padouch, a tomu se musí postavit nástupce (nástupkyně) krále T'Chally. Po Bosemanově smrti studio Marvel oznámilo, že roli T'Chally nebude přeobsazovat. Kostým Black Panthera převezme nová postava a z pohybů je předem jasné, že to bude žena.

Co se tvůrců týče, tak se vrací prakticky celý tvůrčí tým, který stál za úspěšným prvním filmem, tedy režisér Ryan Coogler, scénář píše stejná dvojice Joe Robert Cole a Ryan Coogler, hudbu píše Ludwig Göransson, jediná změna je na pozici kameramanky (bude to opět žena), Autumn Durald už ale známe, točila celý seriál Loki.

Záporákem by měl být Namor z nového království Talocan, vytvořeného pro film a inspirovaného starověkou mayskou kulturou. Režisér Coogler obě země popisuje jako „Eldorádo“ – další vyspělou civilizaci, která se „skrývá před očima“. V traileru se také mihne Dominique Thorne jako americká vynálezkyně Riri Williams, která si později zahraje hlavní roli v seriálu Ironheart.

Doufá, že výsledkem bude emocionální trhák, který bude působit epicky i intimně. "Šlo nám o to, aby to bylo hmatatelné, i když to působilo jako sen," vysvětluje Coogler. "Film by měl působit jako opravdu divoký sen, který by se vám zdál, ale kde by všechno působilo, jako by to tam opravdu bylo."

Film Black Panther: Wakanda nechť žije má premiéru 11. listopadu.