Bludná banda na Disney Plus: Ztraceni ve vesmíru Star Wars

Dnes má na Disney+ premiéru nový seriál Bludná banda (Skeleton Crew) odehrávající se ve světě Star Wars. Začíná hned dvěma díly, přičemž my jsme předběžně mohli vidět i ten třetí z celkových osmi dílů.

Už z traileru ale patrně poznáte, že nepůjde tak úplně o seriál pro dlouholeté fanoušky Star Wars. Havní cílovou skupinou jsou tady děti okolo 10 let a svět Star Wars tady slouží jen jako povědomý základ, jehož pravidla není třeba do hloubky vysvětlovat. Klidně by se mohla Bludná banda odehrávat v jakémkoli jiném „IP vesmíru“, jen by musela vše vymýšlet od nuly. Rozhodně to tedy není Andor, naštěstí ale ani Akolytka.

Nejméně starwarsový je první delší díl. Na planetě připomínající futuristické americké město s rodinnými domy na předměstí najdou čtyři děti zapomenutou vesmírnou loď a uletí s ní pryč. Nedokáží se ale vrátit a tak budou celý seriál hledat cestu zpět na svou planetu, která je pro celý okolní vesmír jen mytologickou planetou z pohádek. Ve druhém díle narazí na Sílu ovládajícího pilota/piráta/psance/atd. jménem Jod Na Nawood, kterého hraje Jude Law, a ten jim slíbí, že je dostane domů. Všechno toto najdete v traileru, který je až na pár nespoilujících výjimek poskládaný jen z těchto úvodních dílů.

Seriál tedy bere nejvíc jako základ koncepci seriálu „Ztraceni ve vesmíru“ s dětským dobrodružstvím ve stylu Petra Pana nebo filmu Rošťáci (Goonies). Úvodní titulky jej časově zasazují do doby Nové republiky po pádu Impéria (tedy prostě někdy po Návratu Jediů), ale to slouží jen pro kontext a žádné známé klíčové postavy se tady neobjevují.

Nemusíte se tedy na něj dívat z nutnosti, abyste vyplnili místo na časové ose u dalších seriálů. Jde o čisté dětské dobrodružství formou samostatného příběhu bez politiky a komentářů sociálních témat.

Nejspíš je tedy jasné, že nejsem cílová skupina. Jako dospělého mne asi nejvíc vytáčí pravidelně zneužívané klišé: A: „V žádném případě nesmíš stisknout tlačítko!“, B:„Jasně“, B okamžitě stiskne tlačítko. Chápu, že se děj nějak musí posouvat kupředu, ale prostě se to na můj vkus děje příliš často.

Přesto lze najít důvody, proč se na Bludnou bandu podívat. Zejména kvůli režisérům a celkovému zpracování. Spoluautorem seriálu a režisérem prvního a posledního dílu je Jon Watts (tři poslední Spidermani: Daleko od domova, Homecoming a Bez domova, nebo nedávný Wolfs). Dva díly režíroval David Lowery (Zelený rytíř, Pete's Dragon). Po jednom dílu pak režisérská dvojice Daniel Kwan a Daniel Scheinert (Všechno všude najednou), Jake Schreier (seriál Beef a chystaný Thunderbolts*), Lee Isaac Chung (Twisters, Minari) a Bryce Dallas Howard, která je sice známá herečka, ale výborně režírovala už v rámci Star Wars díly pro Mandolorian a Boba Fett.



Vizuálně vás čeká do detailu propracovaný svět Star Wars

Výprava pak může sáhnout hluboko do kostýmů, rekvizit a vedlejších mimozemských ras ze světa Star Wars. Svět tak působí zabydleným dojmem a můžete se bavit různými drobnými odkazy a narážkami. I když tak budete trochu ignorovat na děti zaměřený děj, celkové zpracování je na slušné úrovni s péčí pro detail. Kvalitní režiséři pak zajistí, že to celé působí vizuálně atraktivně a pěkně to odsýpá. Hlavní hvězdou hereckého obsazení je pochopitelně Jude Law, obě holky i oba kluci v dětských rolích jsou také šikovní. Primárně jde ale o dětské dobrodružství, takže vás čeká spíš humor a nadsázka než vážné dramatické situace.

Bludná banda (Skeleton Crew) tak působí po třech dílech jako řemeslně dobře zpracovaný seriál zacílený primárně na dětské publikum. Star Wars seriály na Disney+ si časem získaly spíš špatnou pověst, takže očekávání diváků nebudou zřejmě nějak přehnaná. Dětem se ale Bludná banda bude nejspíš líbit. Naštěstí se tu neřeší osud žádného člena rozvětvené rodiny Skywalkerů, nečelí se žádnému existenciálnímu ohrožení galaxie a světelný meč nejspíš ani nikdo nezapne. Star Wars tu tvoří jen kulisy, nikoli klíčovou roli příběhu.

Bludná banda