Bluesound NODE: recenze bezdrátového multiroom Hi-Fi streameru, držitele ocenění EISA

Vcelku zásadní jsou pak schopnosti software – a Bluesound má velmi dobrou aplikaci. Ta je jednak česky, jednak je přehledná, jednak zvládá napojení na různé aplikace nejen přes tu svou základní. NODE má certifikaci Roon Ready, pracuje přes AirPlay 2, umí se ale také napojit přes TIDAL Connect. V aplikaci pak využijete stovky stanic internetových rádií, zvládnete spojit různé přístroje Bluesound (respektive různá zařízení s BluOS, který implementují i jiné značky) do multiroom systému (až 64 zón při zachování 24 bitového rozlišení streamu), zvládnete všechny streamovací služby, které v současnosti dávají smysl, prostě všechno.

Dostatečnou výpočetní kapacitu pro dekódování moderních formátů s vysokým rozlišením zajišťuje procesor ARM Cortex A53 se čtyřmi jádry a taktem 1,8 GHz. Doplňuje ho čip D/A převodníku s rozlišením 32 bit / 384 kHz u PCM signálu a s nativní podporou MQA (včetně TIDAL Masters, což je nejpopulárnější implementace) – mělo by jít o čip Burr Brown PCM5242.

Další dva malé jacky slouží pro ovládací účely – jeden umí napětím spouštět jiné komponenty, druhý přijímá signál z externího čidla dálkového ovládání. Je tu také vstup pro LAN kabel, to pokud byste nechtěli signál svěřit bezdrátovému přenosu (ať už půjde o Wi-FI nebo Bluetooth). USB konektor je tu pro datové paměti, jeho blízkost k ethernetovému konektoru ale může způsobit trochu komplikací při připojování obou současně.

Zadní panýlek nicméně zůstal prakticky identický – nakonec do nevelkého prostoru se vejde jen omezené množství prvků. Konkrétně jeden pár analogových výstupních cinchů, jeden výstup pro subwoofer (to kdybyste třeba napájeli aktivní reprosoustavy) a dva výstupy digitální. Jeden má koaxiální a druhý optickou podobu. Je tu dokonce vstup – kombinace analogového a optického malého jacku. Vstupní je i HDMI konektor s podporou eARC, další z důležitých požadavků moderního světa.

Kanadský Bluesound, jinak také dceřiná společnost legendárního NAD, která dnes snad už svou mateřskou firmu přerostla co do aktuálního věhlasu, patří mezi odvážné výrobce dostupné a přitom zajímavé hi-fi techniky se zaměřením na „moderno“ – tedy na streaming nebo třeba multiroom propojení. Nejpopulárnějším produktem je kompaktní streamer NODE, který se dočkal své třetí generace.

Jak to hraje

NODE jsme poslouchali v hlavní redakční sestavě vedle OPPO UDP-205, Métronome DSC1 a Norma Revo SC-2 LN / Revo PA 160 MR. Propojeno bylo kabely Nordost Heimdall 2, poslouchalo se přes Xavian Quarta Evoluzione a napájelo se přes GMG Power Harmonic Hammer 3000P. Na chvíli jsme měli možnost přímého porovnání s Node 2i. Ovládání krom firemní aplikace zajišťoval také Roon.

Tak jako u předchozí generace, i tady bylo cítit, že při připojení na dobrý (až špičkový) D/A převodník zvládne NODE posloužit jako kvalitní digitální transport a se ctí zapadne i do systému vyšší třídy. I z toho důvodu (protože v této konfiguraci není co řešit) bude následující text hodnotit analogové propojení.

Naducaná basová linka v „Say That You Will“ od George Dukea („Follow the Rainbow“ | 2010 | epic | 88697779882) byla vlastně docela dobrá, o něco vřelejší, o něco houpavější a měkčí, ale pěkné, se strukturou odpovídající cenovce – také důraz je rozumný, ale celkově je zvuk spíše uvolněnější. Je to příjemné basové ladění, přitom ale ještě ne záměrně zabarvující. Bas je největší změnou oproti předchozí generaci – navzdory stejnému základnímu směřování je pevnější, konkrétnější a lépe artikulovaný.

Na vokálu Loreeny McKennit v „All Souls Night“ („The Visit“ | 2006 | Quinlan Records | 0774213510426) bylo cítit trochu vlastní stopy Bluesoundu, není tu úplně citelná snaha o maximální transparentnost, NODE stále ctí zásadu „hezkosti“ a příjemnosti zvuku. Nicméně nabízí dostatek seriózní věrnosti, aby zapadl mezi hi-fi komponenty své cenové úrovně. Tudíž třeba už zmíněný hlas zvládne předat s dobrou čitelností a jen lehce hebčím, hlavně ale pěkně plným stylem.

Cinkot činelu v „Next Time You See Her“ Erica Claptona („Slowhand“ | 2012 | Polydor | 5340724) byl decentněji zastoupený, trochu tenčí, ale vlastně férově čitelný. Snad i proto působí středo-basový rozsah důrazněji, protože výšek je tak akorát – není to úplně ladění typické pro dostupné hi-fi, které tu naopak sází spíše na efekt.

Zmíněné naladění ale naopak dobře podporuje vnímání energie a důrazu bubenického sóla Billa Bruforda v „Some Other Time“ („If Summer Had Its Ghosts“ | 1997 | Discipline | 633367970627). Hojnost energie ve spodní polovině pásma je přitažlivá a zábavná, zvuk je díky ní pěkně šťavnatý a bohatý. Spolu s vylepšeným důrazem oproti minulé generaci je subjektivní vnímání dynamiky prostě dobré.

Je také znát, že NODE je stále laděný pro většinovou populaci, jakkoliv v kombinaci s kapkou osvěžujících audiofilských ambicí – Hedgesova „Bensusan“ („Aerial Boundaries“ | 1984 | Windham Hill Records | 01934110322) byla tak nějak nenásilně zřetelná, nedočkáte se takového toho expresivního vyjádření tvrdosti strun nebo jejich textury a přesto zvuk rozhodně není chudý. Bez analytických ambicí a s lehce vřelejším pojetím NODE zůstává právoplatným členem hi-fi rodiny. Pokud jste ale vysazení na jemnůstky a detaily, Bluesound nepatří mezi vysloveně expresivní, nechává je spíše tak organicky vyplynout.

Smithova „Messy Bessie“ („Back at the Chicken Shack“ | 2007 | Blue Note | 0946 3 92777 2 8) měla přiměřenou šířku, zvuk byl plný a dobře přehledný. Ne snad holograficky konkrétní, ale přesto bezproblémově zřetelný a tak nějak příjemný, samozřejmě načrtnutý a vyvedený s dobrou mírou prostorové přehlednosti.

A na závěr Osbournova „I Just Want You“ („Ozzmosis“ | 2014 | Qobuz) šlapala díky sytému základu, byla to reprodukce šťavnatá a i když můžete z puristicky audiofilského pohledu chtít, aby třeba vokál byl vytažený trochu blíž k posluchači, nemůžete NODE obvinit z nudnosti. Zvuk je trochu efektně laděný, ale právě na hudbu tohoto typu dává rozhodně smysl.

Verdikt

Blusound si s původním konceptem Node (a Node 2i a dalšími doprovodnými komponenty) vydobyl za těch ne mnoho let existence velkou pověst jakožto jeden z mála výrobců, kteří nabízí výtečně a prakticky bezchybně fungující produkt s přístupem k prakticky všem zásadním síťovým zdrojům hudby – a to v kompaktním a neokoukaném balení, s vynikající uživatelskou přívětivostí, racionální cenou a vůbec ne špatným zvukem (v kontextu třídy).

Nový NODE v této tradici pokračuje, vizuální stránku posouvá lehkými doteky do současnosti a přidává i jiná lehounká vylepšení, která v konečném součtu nabízí zase o kousek lepší produkt – u NODE s tím dovětkem, že se to obejde bez zvýšení ceny a navíc vám nový NODE dá důraznější, lepší bas a celkově o kousek zábavnější zážitek. A jestli jste už v high-end sféře, NODE se ani tam přes dobrý D/A převodník stále nemá zač stydět… Výtečné a všestranné zařízení, tenhle NODE!

Bluesound NODE

Cena: 14 990 Kč

Technické parametry

Operační systém BluOS

BluOS Podporované operační systémy iOS, Android, Windows Vista, 7, 8, 10, macOS 7-11

iOS, Android, Windows Vista, 7, 8, 10, macOS 7-11 Podporované formáty MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS

MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS Podporované Hi-Res formáty FLAC, MQA,WAV, AIFF, MPEG-4 SLS

FLAC, MQA,WAV, AIFF, MPEG-4 SLS Podporované formáty bookletů alb JPG, PNG

JPG, PNG Vzorkovací frekvence 32 - 192 kHz

32 - 192 kHz Vzorkování 16 - 24 bitů

16 - 24 bitů DAC 32 bitů /384 kHz v diferenciálním zapojení

32 bitů /384 kHz v diferenciálním zapojení Processor Čtyřjádrový ARM Cortex A53, 1,8 GHz

Čtyřjádrový ARM Cortex A53, 1,8 GHz Odstup s/š 113 dB

s/š 113 dB Zkreslení THD+N 0,002%

THD+N 0,002% Podporované hudební služby (dostupné podle regionu) Tidal, Spotify, Napster, Deezer, Sound-Machine, Qsic, Qobuz, nugs. net, Amazon Music, Bugs, KKBOX, Neil Yong Archives, CustomChannels, Adagio

(dostupné podle regionu) Tidal, Spotify, Napster, Deezer, Sound-Machine, Qsic, Qobuz, nugs. net, Amazon Music, Bugs, KKBOX, Neil Yong Archives, CustomChannels, Adagio Internetová rádia (dostupné podle regionu) Tuneln, Radio Paradise, CALM Radio, iHeartRadio, RADIO.com, LiveXLive, SiriusXM.

(dostupné podle regionu) Tuneln, Radio Paradise, CALM Radio, iHeartRadio, RADIO.com, LiveXLive, SiriusXM. Integrovaná podpora AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready

AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready Integrované hlasové ovládání Amazon Alexa, Skills, Actions on Google

Amazon Alexa, Skills, Actions on Google Integrovaná podpora řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Lutron

Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Lutron Vstupy 1 x Combo Jack 3,5 mm analog linka / optika -TOSLINK,

1 x USB A (formátování FAT32, NTFS)

1 x HDMI eARC

1 x Externí IR čidlo Jack 3,5 mm

1 x Combo Jack 3,5 mm analog linka / optika -TOSLINK, 1 x USB A (formátování FAT32, NTFS) 1 x HDMI eARC 1 x Externí IR čidlo Jack 3,5 mm Síťové připojení LAN Ethernet RJ45, GigE 1000 Mbps

LAN Ethernet RJ45, GigE 1000 Mbps WiFi 2,4 / 5 GHz

2,4 / 5 GHz Obousměrný Bluetooth Bluetooth 5.0 aptX HD

Bluetooth 5.0 aptX HD Výstupy 1 x Analogový RCA stereo (volitelně fixní / variabilní)

1 x Digitální koaxiální S/Pdif RCA Cinch

1 x Digitální optický S/Pdif Toslink

1 x Sluchátka Jack 3,5 mm

1 x Subwoofer RCA - Cinch

1 x 12 V Trigger, Jack 3,5 mm

1 x Analogový RCA stereo (volitelně fixní / variabilní) 1 x Digitální koaxiální S/Pdif RCA Cinch 1 x Digitální optický S/Pdif Toslink 1 x Sluchátka Jack 3,5 mm 1 x Subwoofer RCA - Cinch 1 x 12 V Trigger, Jack 3,5 mm Rozměry (Š x V x H) 220 x 46 x 146 mm

(Š x V x H) 220 x 46 x 146 mm Hmotnost 1,09 kg

1,09 kg Příkon provozní / st.by 4 W / < 0,5 W

/ st.by 4 W / < 0,5 W Ovládací aplikace v češtině pro iOS, Android

v češtině pro iOS, Android Dodávané příslušenství 2 x napájecí kabel (Evropa,Severní Amerika),

1 x Ethernet kabel

1 x Propojovací stereo RCA - RCA kabel

1 x Adaptér optika Toslink / 3,5 mm Jack

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice