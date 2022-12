Bluesound Powernode Edge rozšiřuje oceňovaný hudební síťový přehrávač na all-in-one systém

Bluesound Node byl v asociací EISA vyhlášen nejlepším digitálním hudebním streamerem 2021/2022. Nedávno společnost do své nabídky přidala inovovanou verzi pod názvem Bluesound Powernode Edge. Výrobce streamer rozšířil na plnohodnotný all-in-one systém – zkrátka audio zařízení, ke kterému už nemusíte kupovat (kromě reprosoustav) nic jiného.

Powernode Edge tak kombinuje oceňovaný BluOS multiroom streamer pro poslech hudby z jakéhokoli zdroje se zesilovačem o trvalém výkonu 2x 40 W/8 ohmů. Samozřejmě nesmí chybět ani D/A převodník 24 bit/192kHz. Vzhledem ke kompaktním rozměrům (219 x 44,5 x 193 cm) je analogový vstup 3,5mm jack kombinovaný s digitálním optickým, USB je samozřejmostí.

Mezi konektory nechybí ani HDMI eARC vstup pro případné připojení televizoru a využití systému pro ozvučení TV. V případně že by vám hlavní repro nestačilo, lze přidat také subwoofer, a to jak klasický aktivní přes SUB OUT výstup, nebo firemní bezdrátový Pulse Sub+. Co se sluchátek týče, tak připojit lze pouze bezdrátová přes Bluetooth, podporován je kodek aptX HD.

Samotný streamer podporuje přehrávání audioformátů MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS a Hi-Res audia FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS. Podporovány jsou streamovací služby a internetová rádia, nechybí Apple AirPlay2, Spotify Connect a Tidal Connect.

Zdroj: www.bluesound.com