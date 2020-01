Bluetooth LE Audio má zajistit lepší zvuk, větší výdrž baterií a více funkcí

Novou technologii LE Audio představila před pár dny Bluetooth SIG (Special Interest Group), společnost sdružující přibližně 34 000 firem z celého světa. Má jít o základ nového standardu zvaného Bluetooth LE (Low Energy), který má být zkrácen na LE Audio. Slibuje jeho zvuková kvalita má být vyšší při 50% datovém toku proti stávajícímu kodeku SBC.

Velmi zajímavou novinkou bude také funkce Broadcast Audio, kdy k jednomu zdroji zvuku lze připojit teoreticky neomezené množství zařízení, což by bylo zajímavé například pro mladé, kteří s ostatní mi chtějí sdílet hudbu, každý si tak bude moci připojit svoje sluchátka a všichni poslouchat to stejné. Funkce se dá však využít i komerčně, například na letištích, barech, posilovnách atd. Zkrátka se dá nabídnout bezdrátová hudba, kterou si zájemce bude moci "připojit".

A poslední je Multi-Stream Audio – to má zajistit lepší synchronizaci zvuku mezi zdrojem zvuku a sluchátky, v praxi má snížit zpoždění zvuku zejména u True Wireless sluchátek. Zároveň by měly být lepší steroprostor, méně výpadků atd. Technologie by tak měla být přínosem všude, kde se bezdrátový příjem zvuku využívá.

Otázkou bude uvedení na trh, nicméně dá se očekávat, že to nebude dlouho trvat.

