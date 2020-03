Bluetooth, optika, kabel: Evolveo AudioConverter XS převádí zvuk všemi myslitelnými směry

Nedávno se začal prodávat audiopřevodník Evolveo AudioConverter XS. Je to nenápadná krabička za dva a půl tisíce korun, od které byste možná nečekali nějaké zázraky. Jenže dokáže být hodně užitečná. Obzvlášť, pokud doma máte televizi, reproduktory, bezdrátová sluchátka a třeba k tomu ještě zvukový výstup z počítače a všechno chcete propojit všemi směry.

Ze vzduchu do drátů i naopak

AudioConverter XS je audiopřevodník, který kombinuje optický a analogový vstup i výstup a k tomu ještě bezdrátovou konektivitu bluetooth. Můžete tak přes jednu krabičku posílat zvuk z optického výstupu televize do externích reproduktorů s analogovým vstupem anebo třeba do bezdrátových bluetooth sluchátek. A přitom to jde i naopak, že například z mobilního telefonu pošlete signál zpět a necháte jím rozeznít reproduktory. Na straně vstupu i výstupu máte zkrátka tři možnosti.

Krabička najde typické uplatnění při kombinaci televizor + reproduktory + bezdrátová sluchátka + telefon. Zvukový výstup z televize, ať už v digitální nebo analogové podobě, poslouží jako vstup do krabičky. Zvuk můžete ve výchozím stavu dovést do soundbaru či jiným reproduktorům (opět digitálně či analogem), ale přepnutím rázem dostanete zvuk z televize i do bezdrátových sluchátek. Z telefonu pak můžete zvuk poslat i naopak, tedy skrze bluetooth do krabičky a odtud pak do reproduktorů.

Funkčnost je bezproblémová. Zapojení urychlí přítomnost NFC, které usnadní párování. A po připojení kabelů už se může začít hrát. Dosah bluetooth je abnormálně velký, protože jsou k dispozici dvě externí antény. Signál prošel i do vzdálenějšího pokoje skrze dvě cihlové zdi.

Tři cesty

Režimy převodu se přepínají posuvným přepínačem, což je asi největší slabina řešení – hodilo by se dálkové ovládání. Když si chcete televizi přepnout z hlasitého poslechu do bezdrátových sluchátek, musíte vstát a výstup přepnout přímo na převodníku. Na něm jsou i tlačítka pro ovládání připojeného bluetooth zařízení, což se v praxi ukázalo jako celkem zbytečné − hudbu totiž budete pouštět a ovládat zpravidla z telefonu.

Přítomný přepínač má tři polohy:

vysílání (TX) – co je na kabelovém přívodu, vyšle přes bluetooth do sluchátek

– co je na kabelovém přívodu, vyšle přes bluetooth do sluchátek příjem (RX) – co přichází skrze bluetooth, to vyšle do kabelového výstupu

– co přichází skrze bluetooth, to vyšle do kabelového výstupu D/A převod (Bypass) – kabelový vstup převede na kabelový výstup

Kabelovým vstupem/výstupem se přitom myslí pár optického a analogového konektoru. Mezi nimi už však žádným přepínačem přepnout nelze a rozhoduje pouze to, který je obsazen. Pokud oba, dostane přednost analog.

Zařízení podporuje kodeky aptX, aptX-LL, aptX-HD a samozřejmě standardní SBC. Nějaký dopad převodu na kvalitu reprodukce jsem nezaznamenal. Uvnitř pracuje čip Qualcomm CSR8670 a chlazený je pasivně, zařízení se tedy obešlo bez ventilátoru.

Užitečná krabička

Vzhledem k tomu, že je nutné na přístroji přepínat režimy, zasloužil by si trochu reprezentativnější design, protože ho nelze zastrčit někam za televizi − přepínač musí zůstat dostupný. Hodilo by se, aby byl přepínač také o něco větší a krabička trochu těžší a na stabilnějších nožkách. Přepínání by pak probíhalo pohodlněji, teď je nutné si při přepnutí lehkou krabičku trochu přidržet.

Pochvalu zaslouží přítomnost analogového i optického kabelu v balení, nechybí ani napájecí micro-USB. Zdroj napájení si už ale musíte zajistit sami. Bude stačit výstup USB z televize, případně běžná USB nabíječka pro mobil, žádné nadstandardní výkonové nároky převodník nemá.

Po technické stránce je Evolveo AudioConverter XS je funkční a užitečné zařízení. K dokonalosti mu chybí dálkový ovladač a možnost výběru kabelových vstupů/výstupů, pokud jich je zapojeno více. Ale i tak jsou možnosti využití bohaté, účel splní a při dané ceně vlastně nemá konkurenci.