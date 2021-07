Bluetooth reproduktor Louis Vuitton vypadá jako UFO a stojí nesmírných 62 000 Kč

Pokud máte pocit, že přenosné reproduktory od Bang & Olufsen nebo od Bowers & Wilkins jsou drahé, tak vězte, že ve srovnání s BT reproduktorem Louis Vuitton Horizon Light Up jde v podstatě o laciné cetky. Známá módní značka Louis Vuitton přidala do své nabídky Bluetooth reproduktos s názvem Horizon Light Up, jeho cena je 2 450 Euro (zhruba 62 000 Kč).

Nejdůležitější na novince je asi propracovaný design, materiály jsou použity nerezová ocel, sklo a pravá kůže. K tomu připočtěte 35 LED diod, které vytváří ty správné světelné efekty. Co se osazení týče, tak o zvuk se stará dvojice výškových měničů a 3,5" basový měnič. Udávaný výkon je 2x 30 W, frekvenční rozsah je 60 Hz až 16 000 Hz.

Nechybí tři mikrofony pro vyřizování hovorů. Reproduktor se připojuje přes Bluetooth 5.1, nebo přes Wi-Fi, podpora Apple AirPlay 2 samozřejmě nesmí chybět. Výdrž na jedno nabití je 15 hodin.

Běžným smrtelníkům asi přijde cena příliš vysoká, pokud ale posloucháte hudbu na bezdrátových sluchátkách Louis Vuitton Horizon (stojí zhruba 1 200 dolarů), tak tohle bude reproduktor přesně pro vás. A pokud chcete něco lepšího a dražšího, tak se podívejte po bezdrátovém reproduktoru Linn Series 3.

Zdroj: Louis Vuitton