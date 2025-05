Boombox nové generace: We Are Rewind GB-001 kombinuje retro styl, kazety a Bluetooth

Pamatujete si, jak v osmdesátkách frčely přenosné kazetové přehrávače, kterým nikdo neřekl jinak než boomboxy? Pro dnešní generaci je to spíše jako relikt z pravěku,

ale pro starší to může být stále srdeční záležitost. A přesně na tuhle nostalgii vsází francouzská značka We Are Rewind se svým modelem GB-001. Výsledek? Přenosný kazetový přehrávač s designem z dob Walkmana, ale s moderními technologiemi.

Design GB-001 cílí přesně na tu tenkou hranici mezi „pamatujeme“ a „chceme i dnes“. Celek je elegantní s krásnými podsvícenými VU metry, nechybí matné černé kovové detaily, výrazná mřížka reproduktorů a samozřejmě – kazetová mechanika přímo uprostřed a pod ní klasická mechanická tlačítka. Přenosné madlo z kovu je masivní a skládací, přesně jako tehdy. Tím ale retro končí.

Uvnitř už jde o moderní přístroj. Zesilovače jsou čtyři digitální s celkovým výkonem 104 W a ty napájí dva basové a dva výškové měniče. Udávaný frekvenční rozsah je 40 Hz až 20 000 Hz. Kromě kazety lze poslouchat hudbu přes Bluetooth 5.4, takže můžete streamovat klidně poslední hity ze Spotify.

Napájení se už také neřeší přes tzv. „velké buřty“, baterie velikosti D, ale je zde vestavěná Li-ion baterie s kapacitou 3000 mAh. Ta zajistí 10 hodin poslechu z kazety. Kromě toho lze připojit další zdroj zvuku klasicky kabelem, nechybí ale ani sluchátkový výstup. Pamětníky ale možná nemile překvapí, že nejde nahrávat z vestavěného FM rádia – žádné zde totiž překvapivě není.

Co se kazet týče, tak GB-001 kazety nejen přehrává, ale i nahrává. Zajímavostí není jen přepínání typu pásku I/II, ale také vestavěná emulace omezení šumu Dolby B pro starší nahrané kazety (sám s Dolby B nahrávat kazeťák neumí). Dle webu výrobce se VU metry využívají i při nahrávání pro nastavení hlasitosti nahrávky.

Boombox GB-001 od We Are Rewind tak nabízí klasiku v podobě kazet, ale zároveň nezapomíná na dnešní uživatele, kteří chtějí Bluetooth, výdrž a styl. Jen se připravte, že se tento „drobeček“ trochu pronese – váží 6,81 kg. Pokud vás kombinace retra a současnosti zaujala, připravte si 449 eur (zhruba 11 000 Kč). GB-001 se začne prodávat letos v létě.

