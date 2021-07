Bose slaví smutné výročí – osm let od smrti zakladatele Amara Bose

Společnost Bose patří mezi významné výrobce audiotechniky už od roku 1964, a jak asi většina z nás tuší, má na kontě také celou řadu inovativních technologií. Jejich původcem byl ve většině případů zakladatel společnosti Amar Bose, který zemřel 12. července 2013.

Bose totiž investoval poměrně velkou část vydělaných prostředků do vývoje, což mu umožnilo přicházet s celou řadou nových produktů. Mimo to také působil 45 let jako přednášející na MIT a věnoval se dlouhodobě psychoakustice.

Právě díky studiu toho, jak člověk vnímá zvuk navrhl první inovativní reproduktor s označením Bose 901. Tento kousek byl navržen pro umístění do rohu místnosti a osazen celkem devíti měniči, přičemž pouze jeden z nich mířil dopředu k posluchači, zatímco zbývajících osm směřovalo na zeď a systém tak využíval pro tvorbu zvukového pole odrazy zvukových vln od dvou stěn.

Základem pro tvorbu takového reproduktoru bylo Boseho zjištění, že více než 80 % zvuku vnímá posluchač v koncertním sále v podobě odrazů o stěny, nikoli přímo ze zdroje.

Za zmínku stojí také stolní rádio Bose Wave Radio, které mělo výkon na úrovni mnohem větších zařízení. Podobně tomu bylo u reproduktorových kostek Bose Acoustimass, které se v hojné míře objevovaly v řadě komerčních prostor.

S příchodem bezdrátového přenosu zvuku se Bose také vyrovnalo nadmíru dobře. Velice dobře byl kritiky hodnocený malý reproduktor SoundLink Mini, na který navázal SoundLink Revolve, využívající akustickou čočku pro všesměrový zvuk.

Asi největšího úspěchu pak značka dosáhla bezdrátovými sluchátky s aktivním potlačením okolního hluku QuietComfort z roku 2000.

Všechny výše jmenované produkty vznikaly postupně právě na popud Amara Bose. Po jeho smrti v roce 2013 se však mnohé nezměnilo a byla představena řada dalších inovativních produktů – mimo jiné například aktivní špunty pro kvalitnější spánek Bose SleepBuds nebo brýle Bose Frames s reproduktory vestavěnými ve stranicích.