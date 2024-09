Bose Smart Soundbar s Dolby Atmos bude nyní využívat sluchátka pro zadní filmové efekty

Americký Bose představil svůj nový soundbar, který nese nepřekvapivě a jednoduše název – Bose Smart Soundbar. Svými rozměry a cenou půjde o konkurenta Sonosu Beam II a nahradí současný Smart Soundbar 600 z roku 2022. Novinka je přitom po vzhledové stránce prakticky totožná, inovace se mají skrývat uvnitř. A především nabídne unikátní spolupráci s firemními otevřenými sluchátky Bose Ultra Open Earbuds (tady je naše recenze).

Když připojíte k soundbaru tato otevřená sluchátka (vůbec neblokují sluchovody a vypadají spíše jako náušnice), tak díky funkci zvané Personal Surround Sound se po spárování se soundbarem budou sluchátka Ultra Open Earbuds chovat jako zadní efektové reproduktory, které by normálně byly umístěné za vámi. Právě unikátní otevřená konstrukce v kombinaci se snímáním polohy hlavy by měla zajistit věrný prostorový zvuk i když za vámi žádné reproduktory fyzicky nebudou umístěné.

Další novinkou bude A.I. Dialogue Mode, která dosud byla jen u vyššího prémiového modelu Ultra. Režim A.I. Dialogue Mode automaticky vyvažuje hlas a prostorový zvuk, výsledkem má být „mimořádně ostrá čistota hlasu“. Divák by měl slyšet řeč jasně, aniž by ale obětoval zvukové prostorové efekty a dynamiku, zkrátka filmový zážitek ze soundbaru. Už by divák neměl mít tedy žádné příliš hlasité reklamy, příliš tiché dialogy, zkrátka průběžné upravování hlasitosti by mělo být minulostí.

Co se týče soundbaru, tak bude mít fyzické měniče pro pravý, levý a středový kanál, stejně tak dva měniče mířící nahoru pro Dolby Atmos. Podporuje technologii Bose TrueSpace, která má převádět běžný prostorový zvuk 5.1 na 3D zvuk s horními kanály. Lze také dokoupit zadní efektové bezdrátové reprobedny, či aktivní soundbar.

Bose Smart Soundbar bude mít vestavěný Chromecast, nechybí podpora AirPlay 2, či Spotify Connect pro přímý poslechu stremované hudby, Bluetooth 5.1 je samozřejmostí, stejně jako HDMI eARC vstup a optický digitální vstup. Cena novinky je 13 990 Kč.

Zdroj: Bose, BaSys

