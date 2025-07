Bose SoundLink v limitované žluté edici. Tři odolné reproduktory, které plavou, hrají a vydrží vše

Bose má několik opravdu dobrých bezdrátových reproduktorů na letní výlety k vodě, do kempu nebo na zahradu. A nyní v limitované edici nabízí tři odolné Bluetooth reproduktory řady SoundLink v nepřehlédnutelném letním žlutém provedení – Citrus Yellow. Kromě tradičně výrazného designu nabídnou osvědčené vlastnosti, kterými se Bose může pochlubit: velmi dobrý zvuk, vysokou odolnost a překvapivou univerzálnost.

Žlutá, kterou nepřehlédnete

Letní „limitka“ Bose sází na barvu, kterou zaručeně najdete i ve vyšší trávě nebo po pádu do řeky. A co víc – reproduktory nejenže přežijí vodu, ale po pádu do ní samy vyplavou na hladinu. Všechny tři modely – SoundLink Flex II, novinka SoundLink Plus i největší SoundLink Max – splňují standard odolnosti IP67, takže jim nevadí prach ani slaná voda.

Citrus Yellow není jen pro ty, komu se líbí žlutá barva. Je i pro to, kdo chtějí něco jiného, výjimečného. Na český trh se totiž dostane méně než stovka kusů od každého modelu, ceny přitom zůstávají stejné jako u běžných verzí.

Bose SoundLink Flex II – malý tělem, silný zvukem

Nejkompaktnější model nabídne hutný a čistý zvuk. Druhá generace oblíbeného SoundLinku přidává vylepšenou výdrž i odolnost a nechybí technologie PositionIQ, která přizpůsobí zvuk podle orientace reproduktoru.

Ať už jej položíte na stůl, zavěsíte za poutko nebo postavíte nastojato, Flex II se postará o optimální reprodukci. Je to lehký a spolehlivý BT reproduktor pro každodenní poslech doma i venku. Oficiální cena je 4 690 Kč.

Bose SoundLink Plus – novinka

Zlatá střední cesta v nabídce Bose. Nový SoundLink Plus kombinuje vysoký výkon s rozumnými rozměry.

Výdrž až 20 hodin, možnost zpětného nabíjení telefonu přes USB-C, pevná konstrukce se silikonovým tělem a lanové poutko tón v tónu – všechno působí promyšleně a odolně. Basově bohatý zvuk z něj dělá ideální volbu pro večerní posezení i ozvučení většího prostoru. Cena? 6 990 Kč

Bose SoundLink Max – když chcete „všechno“

Pokud hledáte bezdrátový reproduktor, který se vyrovná menšímu domácímu systému, pak sáhněte po SoundLink Max. S mohutným a zároveň detailním projevem, 20hodinovou výdrží a výměnným ramenním popruhem je to ideální řešení pro ty, kdo se nebojí objemu ani váhy. Přesto si zachovává přenositelnost a odolnost, jakou od venkovního reproduktoru čekáte. Za největší reproduktor zaplatíte 9 990 Kč.

Všechny tři modely podporují propojení s druhým SoundLinkem do stereo nebo party režimu pomocí aplikace Bose. Pokud tedy vlastníte více reproduktorů, nabídnou pak širší a silnější zvukovou scénu, a to kdekoliv.

Limitovaná edice Bose SoundLink Citrus Yellow se bude prodávat od přelomu července a srpna. Zvukově i odolností zůstávají modely beze změn – připlácíte pouze za styl (a výjimečnost).

