Bose Sport Earbuds: solidní lehká a odolná True Wireless sluchátka pro sportovce [test]

Plusy Vyvážený, dynamický zvuk

Hrají čistě a hlasitě

Velmi hezké, energické basy

Příliš netlumí a přitom skvěle sedí (pro někoho) Minusy Dnes píše průměrná výdrž

Měně detailů

Středy by mohly být plnější

Příliš netlumí (pro někoho) 8 /10 Hodnocení Bose už několik let vyrábí populární bezdrátová sluchátka SoundSports se spojovacím kabelem, pokud chcete být ale zcela bezdrátové (True Wireless), tak zde máte sluchátka Bose Sport Earbuds. Stojí oficiálně 5 490 Kč, což rozhodně není málo. Spousty sportovních modelů jsou levnější, ve stejné cenové relaci už koupíte TWS sluchátka s aktivním potlačením hluku. Proč si tedy chtít zrovna Bose? Malá a úplně bez drátů. Tady je 11 nejlepších sluchátek True Wireless Sluchátka typu True Wireless zaznamenala takový komerční úspěch, že nezůstal jediný výrobce, který by si je dovolil neprodávat. Vybrali jsme sluchátka, která poměrem ceny k výkonu patří na špičku. Vzhled a konstrukce Přestože jsou sluchátka označovaná jako "True Wireless špunty", skutečnost je trochu jiná. Mají sice nástavec, který jde přímo do zvukovodu, "krček" však v uchu samotném téměř nemáte, celek se spíše o zvukovod zapírá. To doplňuje silikonový opěrný háček do ucha (na výběr je ze 3 velikostí). Sluchátko (měnič, baterie i elektronika) tak není zastrčené nenápadně uchu, ale částečně trčí z ucha ven – což může vadit v zimě, když máte pevnější čepici. Ve výsledku (kvůli výše zmíněnému) bude také malá izolace okolních zvuků i hluků – přitom však zůstává zachován jisté, stabilní uchycení i při velmi dynamických pohybech. Což je skvělé právě pro sport, kde nechcete například při běhání přeslechnout přijíždějící auto. Ale ze stejných důvodů bych Sport Earbuds nedoporučoval pro každodenní cesty městkou dopravou do práce, neboť budete muset zvuk zesilovat, aby "přehlušil" okolní randál (sportovní Sony WF-SP800N jsou univerzálnější a mají vypínatelné aktivní potlačení hluku). Samotná sluchátka sice mohou působit na fotografiích rozměrná, ve skutečnosti ale však malá a lehká (6,75 gramu). Menší rozměry znamenají i menší baterii –výdrž je 5 hodin + 10 hodin přidává pouzdro, takže jsme na 15 hodinách. Certifikaci mají sluchátka IPX4, takže zvládnou stříkající vodu. Déšť a pot při běhu by tedy zvládnout měly, do sprchy bych si s nimi už netroufl. Nechybí čtveřice vestavěných mikrofonů, jsou kvalitní a srozumitelnost je velmi dobrá (nesmí ale moc foukat). Dobíjí se přes USB-C, bezdrátové nabíjení zde není. Co se stability a komfortu týče, tak drží velmi dobře, nicméně pokud jste zvyklí na In-Ear sluchátka (špunty skutečně do ucha), tak můžete mít subjektivní pocit nestability. Osobně mi sluchátka při běhání a různých skopičinách nevypadla, nicméně naprostý pocit jistoty jsem neměl a měl jsem tendence je občas upravit. Což se mi při běhání s modelem Bose SoundSports nestávalo – ten drží jak přibitý. Dále – jestli máte malou hlavu a uši, tak vám nemusí úplně sednout ani ta nejmenší redukce, doporučuji vyzkoušet, u sportovních sluchátek správné usazení v uchu důležité.

Ovládání, párování, aplikace Pouzdro má rozumné rozměry. U Samsung Buds Plus (sluchátka i pouzdro) jsou ale podstatně menší, přitom výdrž je větší. V současné době bych v této třídě bych čekal o něco větší výdrž jak pouzdra, tak sluchátek (5 h + 10 h). Důležité bude, jak sluchátka budete používat – jestli jen na sport, tak to neřešte, ale jestli i pro cestu do práce a z práce + na cvičení a běhání, tak budete nabíjet pouzdro zhruba 2x až 3x týdně (dle vašich tréningových dávek). Naštěstí má pouzdro 5 indikačních diod, které přehledně hlásí stav. Co se týče rychlosti dobíjení, tak za 15 minut dostanete 2 hodiny poslechu, pokud tedy cestou do fitka sluchátka vybijete, tak než se převlečete a naberete vodu, tak máte dostatečně dobito. Potěší, že se párování provádí tlačítkem na pouzdru. Aplikace vám pomůže, navíc po připojení vám sluchátka řeknou, k čemu je máte připojené. Zamrzí, že aplikace po vás vyžaduje registraci, ale pro samotný poslech ji samozřejmě nepotřebujete, spárovat se dají sluchátka i tak. Kromě updatu firmwaru nastavíte hlasového asistenta, můžete doladit dotekové ovládání, řekne vám stav baterie. Nastavení hlasitosti se řeší přes telefon, po updatu firmwaru i přes sluchátka. Co lehce překvapí tak, že nemůžete přes sluchátka vrátit skladbu zpět, jen posunout dopředu.

Aplikace Bose Music Spárovat se dvěma zařízeními sluchátka můžete (PC + telefon), ale současné spojení není možné, je třeba ručně přepínat pomocí aplikace Bose. Bluetooth je ve verzi 5.1, kodeky jsou podporovány AAC a SBC.