Boskovický multižánrový festival se postará o kulturně bohatý začátek letních prázdnin

První červencový týden se ulice jihomoravských Boskovic zaplní hudbou, divadlem, filmem i výtvarným uměním. O kulturně bohatý začátek letních prázdnin se již tradičně postará multižánrový festival pro židovskou čtvrť, jehož třicátý první ročník proběhne od 6. do 9. července.

Fokus SlovenskoX

Na festival s jedinečným geniem loci se sjedou umělci nejen z Česka, ale i ze zahraničí. V posledních letech mívá určité dramaturgické okénko do některé z okolních zemí. Letos to v souvislosti s výročím třiceti let od rozdělení někdejší ČSFR bude Slovensko. Boskovice tak přivítají celou řadu slovenských interpretů.

Například stálici slovenské alternativy Longital, která má na kontě 12 řadových alb a stovky koncertů nejen u nás a na Slovensku, ale i po Evropě a Americe. Tvoří ji kytarista Daniel Salontay a baskytaristka a zpěvačka Shina.

Fvck_Kvlt je sólový trapový projekt Denise Banga, který se hudebně i tematicky výrazně odlišuje od zbytku rapové scény, k níž má paradoxně méně blízko než například k hardcore punkové DIY scéně, z níž vzešel a z níž čerpá velkou část své inspirace. Denis Bango tady zahraje i s punkovou kapelou The Wilderness.

V synagoze vystoupí česko-slovenské hudební uskupení Hmlisto & Petr Linhart. Hmlisto tvoří písničkářka Veronika Kicková a její syn, kytarista Ján. Petr Linhart je mužem písní pohraničních krajin. Jejich společné album nese název Československá.

Kapela Terrible 2s vznikla v roce 2020 jako pohrobek Živých kvetů. Založily ji zpěvačka a textařka Lucia Piussi s původně bubenicí a houslistkou a dnes klávesistkou Agnes Loveckou. V aktuální sestavě s nimi hraje i baskytaristka Eva Turnová, původně z Plastic People of the Universe.

V Boskovicích rozhoduje kvalita, nikoliv žánr

Do Boskovic zavítají i další zahraniční jména. Z amerického Denveru například kapela Slim Cessna’s Auto Club. Velice originálně pojatá a přitom zábavná směsice rock'n'rollu, drsného blues, tradiční country, gospelu, ale i punku a gothic rocku.

Šestičlenná skupina vystoupí v pátek na scéně letního kina, stejně jako legenda brněnské alternativní scény, skupina Dunaj. Ta roce 2018 obnovila svoji činnost a na podzim roku 2022 vydala po 26 letech nové studiové album Za vodou.

V sobotu v letním kině vystoupí skupina Moimir Papalescu & The Nihilists. V rámci svého dlouho očekávaného comebacku vydali dva nové singly a nyní zahajují i koncertní činnost. Skupina kombinuje elektronickou hudbu s různými hudebními styly jako electro, post-punk, disco, country, psychedelie, nebo pop.

A v letním kině nemůže chybět Letní kapela, ansámbl, sdružený kolem muzikanta a výtvarníka Jaromíra Švejdíka. Základ jeho repertoáru původně tvořily písně Priessnitz, Umakartu, Jaromír 99 & The Bombers, Václava Neckáře či Kafka Bandu, tedy skupin a projektů, v nichž Jaromír 99 figuroval. Skupina však postupně přidávala vlastní autorské písně, které se objevily na jejich loňské debutové desce a tvoří dnes základ koncertního repertoáru, doplňovaného Jaromírovou tvorbou z předchozích dob.

Psychedelická brněnská skupina Science Killer se objeví v pátek na scéně Palouk potrvá. V jejich kytarové hudbě cítíme i vlivy shoegaze, noise, rock a blues. Zpěv se tu ztrácí v hypnotických repeticích, vytvářejících snovou atmosféru. Na Palouku se mohou návštěvníci těšit i na rapperku Arletu, která se esteticky i lyricky vymezuje vůči zakořeněným pravidlům českého rapu.

Fanoušci tvrdší hudby naopak ocení sobotní line-up na UNI scéně. Objeví se tady brněnští Kal, což je kapela, která svými temnými riffy a hlubokými vokály vytváří metalový močál, ve kterém se mísí prvky blacku, thrashe a sludge. Esazlesa je zas západočeská formace, která se pohybuje na pomezí emo hardcore a post rocku.

Madhouse Express se během několika let stali z malé klubové kapely nepřehlédnutelnou silou české psychedelie. Skupina na čele s excentrickým frontmanem v sobě mísí ingredience z rock‘n‘rollu, space rocku, psych popu, garage rocku, nebo i stoneru.

Neděle na této scéně bude patřit poetickému triu Ruce naší Dory, hrajícímu šansony pro třetí tisíciletí. Nebo romantickým country punkovým kovbojům Frankie & The Deadbeats, kteří chtějí posluchače přesvědčit, že country není žádná Popelka a klobouky, košile a koňáky jsou prostě cool.

Jazzová legenda Baby Sommer

V Zámeckém skleníku se opět po roce rozezní to nejlepší ze současného jazzu a blues. Festival tady přivítá legendu německého jazzu a improvizace, bubeníka Güntera Baby Sommera, který v srpnu oslaví osmdesáté narozeniny.

S netradičním hudebním formátem - spojení jazzového pianového tria a elektronické hudební složky - vystoupí Tomáš Sýkora trio & Aid Kid. Tak trochu jiný jazz zahraje i formace Zorba že ja Buddha, v jejichž hudbě mohou posluchači rozeznat také prvky soulu, hip-hopu nebo elektroniky.

Zámecký skleník bude i místem setkání české houslistky Jitky Malczyk a bretaňské harfistky Célestine Doedens, tvořící duo Delioù, jehož hudba je typická svými nepravidelnými vnitřními rytmy, hrou s tichem a dynamickými kontrasty. A uvítá i písničkáře Vladimíra Mertu.

VOSTO5 i dinosauří opera

Na své si v Boskovicích přijdou i příznivci divadla. O dokonalé divadelní propojení hudby, pohybu a slova se postará pražský divadelní soubor BodyVoiceBand. Návštěvníkům festivalu představí inscenaci …because of Alma, která vypráví životní příběh houslové virtuosky Almy Rosé. Improvizaci přivezou do Boskovic pražští VOSTO5 s představením Stand’artní kabaret, se kterým vystupují už od roku 2003.

Velká část programu bude letos věnována loutkovému divadlu. O nevšední zážitek se na festivalu postará soubor KHWOSHCH se svou Dinoperou. V rolích zpěváků vystupují pravěcí tvorové, kteří mají mnohem bohatší spektrum vokálních rozsahů a znění než lidé.

Filmový profil bude letos patřit Jaromilu Jirešovi. Zpoza oceánu dorazí do Boskovic se svou přednáškou profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš, historik Petr Blažek se bude věnovat tématu Ďáblického hřbitova v Praze, sociolog Michal Vašečka pak aktuální politické situaci na Slovensku. Historii Unijazzu i boskovického festivalu připomene Čestmír Huňát, jeden ze zakladatelů festivalu pro židovskou čtvrť.

Součástí festivalu bude tradičně i výtvarná scéna. Letos organizátoři festivalu v Boskovicích představí aktuální tvorbu Kevina V. Tona, českého fotografa, který velkou část života prožil v Egyptě. Připomínat si minulost a zamýšlet se nad současností, to je něco o co se Boskovice snaží každoročně, a to i prostřednictvím výstav. Jednou z nich bude letos i Golem ve výtvarném umění konce 19. a začátku 20. století, kterou si budou moci návštěvníci prohlédnout v boskovické synagoze.

Boskovice, festival pro židovskou čtvrť

6. - 9. 7. 2023, Boskovice