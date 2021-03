Boss Level: Frank Grillo v časové smyčce a se zabijáky v patách hledá své poslání [recenze filmu]

S nadhledem pojaté prolnutí akčních scén s rodinnou linií.

Plusy Nakládání s videoherním konceptem i estetikou. Akční scény, jež mají solidní tempo. Minusy Vizuál vypadá trochu laciněji a ve scénách jednotlivých soubojů je mnohdy až příliš patrné CGI. 7 /10 Hodnocení

Tak jako u mnoha jiných filmů, i cesta akčního sci-fi thrilleru Boss Level k divákům byla v době koronavirové krize poměrně klikatá. Režisér a spoluscenárista filmu Joe Carnahan (Sejmi eso, A-Team) na něm začal pracovat už v roce 2012, o šest let později ho natočil a pak se dlouho hledal distributor pro něj. Tím se nakonec stala streamovací platforma Hulu, která ho na začátku března letošního roku uvedla.

Ovládnutí toho, v čem se nacházím

Ta už loni v létě přišla se sympatickou romantickou komedií Palm Springs, jež svěžím způsobem pracovala s motivem časové smyčky. Na něm je postaven i film Boss Level, v němž si hlavní hrdina musí pohlídat každý aspekt opakujícího se dne, v němž je uvězněn, aby ho postupně ovládl.

Na začátku jsme spolu s ním vrženi do toho, co se mu děje, tedy že je každý den zabit, aby se následně vyjevovalo, proč se tak děje a kdo za tím vězí. Joe Carnahan se spoluscenáristy bratry Boreyovými nás rychle vtahuje do děje akčními kaskadérskými scénami, v nichž bývalý příslušník Delta Force Roy Pulver (Frank Grillo) čelí už od brzkého rána nájemným zabijákům, kteří mu jdou po krku.

Schéma dne je přitom stále stejné. Dřív než Roy otevře pořádně oči po noci, kterou strávil se sličnou dívkou, už má u postele chlápka s mačetou, kterou na něj útočí, za oknem bytu ve vyšším podlaží dalšího v helikoptéře, který na něj střílí kulometem a když se mu podaří přes tyto dva dostat, na ulici, v baru, na silnici, na něj čekají další.

Způsob jeho potýkání s nimi funguje na principu počítačové hry. Roy poznává při opakování stále stejného dne jednotlivé zabijáky, jejich způsob boje i to, odkud a kdy mu od nich hrozí nebezpečí. Probíjí se přes ně jednotlivými úrovněmi dne, aby při desítkách a stovkách jeho zacyklení došel poznání, čeho má vlastně dosáhnout.

Návod k pochopení jeho poslání, i toho, jak dlouhý časový interval má na to, aby ho naplnil, mu poskytne matka jeho dítěte Jemma (Naomi Watts), která se podílí na tajném experimentu, vedeném plukovníkem Ventorem (Mel Gibson).

Rodinná linie si přisvojuje finále

Rodinná linie v životě dítěte nepřítomného otce, který hledá cestu ke svému synovi, jehož hraje skutečný syn Franka Grilla Rio, se tu prolíná s akčními scénami, fungujícími právě na videoherním konceptu. Na ten je odkazován i citací populárních her z osmdesátých let Street Fighter a Double Dragon.

Akční scény působí hravě a nápaditě a nebojí se krvavé brutality, která je ale pojednána, tak jako celý film, s velkým nadhledem. K němu přispívá i hrdinův voiceover, za pomocí něhož s ironií a suchým noirovým cynismem nahlíží na situaci, v níž se ocitnul.

Roy jako vypravěč zároveň určuje, které informace z jeho předešlých opakujících se dnů se k nám dostávají a jak je on vyhodnocuje při svém dalším postupu. Zpočátku neví, jak se do této situace dostal, ani jak z ní ven, až k ní nalezne klíč v podobě toho, co mu řekla Jemma při jejich setkání v laboratoři jejího pracoviště.

Tomu vládne plukovník Ventor v podání Mela Gibsona, který tu vytváří parodickou variaci na všechny ty padouchy se špatně nastaveným spasitelským syndromem, kteří se tak rádi zaposlouchávají do svých vlastních metaforických monologů. Frank Grillo je charismatický sympaťák, který působí uvěřitelně jak při likvidaci zabijáků, tak při interakci se svým synem. Naomi Watts jako jeho bývalá partnerka je pak tou, která ho pobízí k projevení těch lepších z jeho vlastností.

Rodinná linie, spojená s videoherním konceptem, má za následek, že finální střet s hlavním záporákem se odehraje spíš tak mimoděk a závěr míří právě do oblasti rodičovské odpovědnosti za své nejbližší i svět, který je třeba zachránit.

Joe Carnahan, který má v Hollywoodu pověst tvůrce, který si nerad nechá mluvit do toho, jak by jeho filmy měly vypadat, přichází v tomto se sympatickým béčkem, jemuž nechybí hravost a nadhled. Vizuál vypadá sice trochu laciněji, ve scénách jednotlivých soubojů je mnohdy až příliš patrné CGI, ale film má solidní tempo a akční scény vás budou bavit, stejně jako způsob nakládání s videoherním konceptem i estetikou. Dobří herci pak výsledný pozitivní dojem jen stvrzují.

Boss Level