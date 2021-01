Boss Level: milé akční béčko, které jste určitě neviděli [trailer]

Jsou filmy, kde stačí vidět trailer a víte, jaký je děj, jak to skončí. Přesto na něj velmi rádi do kina jdete. A Boss Level je přesně takový.

Děj filmu Boss level je jednoduchý a už název jasně říká, o co tam půjde. Akční sci-fi, kde hlavní hrdina stále prožívá stejný den a umírá stále znovu a znovu. Desetkrát, stokrát, tisíckrát. Aby se konečně naučil vše, co je třeba a pak to všem nandal. Systém známý z počítačových her, skvěle využitý třeba ve filmu Na hraně zítřka.

K zábavnému hernímu konceptu přidejte dobré obsazení (Frank Grillo, Mel Gibson, Annabelle Wallis, Will Sasso, Michelle Yeoh, Naomi Watts) a zručného režiséra a scénáristu Joe Carnahana, který akčně zábavný žánr umí (natočil A-Team, Sejmi eso, napsal scénáře k Přání smrti a Mizerové navždy). Nastavte rozumný rozpočet (45 miliónů dolarů) a budete mít téměř jistotu, že nemůžete prodělat. Film půjde do kin a s takovým tématem, žánrem a obsazením máte béčkovou „kultovku“ skoro zaručenou, v kinech vám to vydělá, Blu-ray a později stream bude příjemný bonus. Ale pak se něco zvrtne. V okamžiku, kdy film má jít do kin, začne pandemie a vše se zavře.

Minulý týden šel v zahraničí film na Blu-ray a zároveň vyšel i nový trailer. Tak jsme se o něm dozvěděli. Na streamovacích službách není, v kinech nebyl, na DVD v ČR také není, zkrátka legálně není nikde. A to nás štve, protože bychom ho také rádi viděli. Nebude to určitě žádné veledílo, dialogy rozhodně nebudou silnou stránkou, ale to nám nevadí. Kvůli „kecům“ na akční filmy přece nekoukáme.

Film Boss Level je smutnou ukázkou, kde je nyní filmový průmysl. Do filmu Boss Level někdo investoval miliardu korun, pokud ho však producent neprodá Netflixu nebo jiné streamovací službě, tak o něm nikdo neví, nikde není a nemáte ho šanci legálně vidět. A streamovací služby mají přetlak, neboť k jejich plánované vlastní tvorbě se přidává nabídka spousty dalších levnějších filmů, které dopadají naprosto stejně.

Škoda, že si tento film nemůže dovolit luxus svého hlavního hrdiny – umřít stokrát za sebou. Dostal jednu šanci a nevyšlo to.