Bowers & Wilkins 607 S2 Anniversary: atraktivní regálové Hi-Fi reprosoustavy od legendy [test]

Bowers si zakládá na tom, že měniče si od A do Z nejen navrhuje, ale také vyrábí ve vlastních kapacitách. Výškáč tvoří kopulka o běžném průměru 2,5 cm s hliníkovou membránou v lehkém náznaku zvukovodu. K zadní straně je přisazená dlouhá trubička tlumené pracovní komory a reproduktor jako celek je pružně oddělený od čelní stěny skříně, takže od něj proniká méně vibrací a tím vzniká i méně zkreslení.

Ozvučnice z MDF profilů je maličká (v 30 cm x š 16,5 cm x h 20,7 cm), lehká (4,7 kg) a čistě pravoúhlá, čelní deska je esteticky oddělená, zbytek tvoří jeden čistý celek, kde je důraz kladený na jednoduchost a čistotu. To platí i o zasazení obou reproduktorů – kolem výškáče a přes něj se klene kovový kroužek s mřížkou, koš středobasu kryje poměrně výrazný kroužek, sloužící zároveň jako zvukovod.

Angličtí Bowers&Wilkins možná už nějakou dobu neukázali žádnou úplnou novinku, o to pilněji se ale věnují aktualizaci a doladění svých stávajících modelů. Takovou „renovační“ kúrou prošla i základní série 600, jejíž modely získaly přídomek Anniversary. Jde o oslavu pětadvacátého výročí existence šestistovkové řady a zároveň příležitost k modernizaci vzhledu i zvuku reprosoustav.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 35 metrů čtverečních, se zakázkovou akustikou a panely Vicoustic.

Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá).

Frekvenční odezva – basová část (červená) a středo-výšková část (černá).

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.

Frekvenční odezva – jednotlivé měniče a bassreflex v blízkém poli.

Frekvenční odezva na poslechovém místě - levý kanál (červená) a pravý kanál (černá)

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.



Impulsní odezva @ 1 m v ose tweeteru.

Frekvenční odezva má v průměru „neutrální“ průběh, byť je vidět „efektní“ nárůst basu mezi 70 a 120 Hz a pak další peak mezi 6 a 18 kHz. Zvláštní je také výrazný propad kolem úrovně 600 Hz. Celkově je vidět, že 607 S2 Anniversary byste neměli mít natočené přímo na ucho, jejich odezva mimo osu (lépe řečeno kolmo ke zdi) je ta správná, což usnadňuje umístění v běžných moderních obývacích prostorách. 607 S2 Anniversary nicméně nejsou zrovna vzorným ideálem frekvenční vyrovnanosti.

Impedance (červená) a elektrická fáze (černá).

CSD z výstupu akcelerometru v polovině výšky bočního panelu @ 2,83 V

607 S2 Anniversary se vesměs drží svou impedancí v „bezpečných“ úrovních nad 5 ohmy, byť od 10 kHz padají i pod úroveň 4 ohm – tam je ale množství energie tak malé, že by to nemělo znamenat nežádoucí zátěž. Je to ale důvod, proč vysokotónový reproduktor zní o tolik hlasitěji než středobas.



Waterfall

Ladící frekvenci ozvučnice lze odvodit od sedla mezi prvními dvěma peaky a leží těsně pod 50 Hz. Graf je pak vesměs čistý, jen kolem 1 200 Hz je vidět drobnou přítomnost rezonance. Elektrická fáze vykazuje – nijak netypicky – poměrně velký úhel v oblasti 100 Hz, nad 3 kHz se pak propadá docela hluboko do záporných hodnot. 607 S2 Anniversary mohou být poměrně citlivé na správné spojení.