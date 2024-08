Bowers & Wilkins má dvoje nová prémiová TWS sluchátka Pi8 a Pi6. Sází na luxusní design a high-end kvalitu

Známý výrobce High-End audia, anglický Bowers & Wilkins, představil svoji novinku – dvojici prémiových True Wireless sluchátek Pi8 a Pi6. Novinky mají plně nahradit starší modely Pi5 a Pi7, ve všech ohledech mají nabídnou lepší výkon. Zajímavostí je, že nový TWS model Pi6 má ve všech ohledech překonávat starší (ale vyšší) model Pi5, zatímco sluchátka Pi8 mají být navíc novou referencí mezi TWS sluchátky.

Proti přechozí generaci byl zcela přepracován design i ergonomie, jinak byly umístěny mikrofony, aby se celkově vylepšila kvalita přenosu hlasu a aktivní potlačení hluku. V balení nově jsou čtyři velikosti nástavců (přibyla XS velikost). Prodloužena byla také výdrž a stabilita připojení.

Celkově si výrobce u obou novinek vzal k srdci výtky uživatelů a testujících, přepracováno bylo také umístění senzorů. Odolnost proti vodě a prachu je u obou modelů dle IP54. A jaké jsou rozdíly?

Bowers & Wilkins Pi6

Model Bowers & Wilkins Pi6 je osazen 12 mm měničem z biobavlny, přičemž po zvukové stránce má poskytovat nejen nejlepší výkon ve své třídě. Předchozí nejvyšší model Pi7 měl měnič 9,2mm, přičemž už Pi6 ho má překonávat po všech stránkách. Sluchátka využívají nejnovější čip Qualcomm QCC3081, a tak se o připojení stará Bluetooth 5.4, přičemž podporovány jsou kodeky aptX Adaptive 24bit/96kHz, aptX, AAC a SBC. Podpora Multipoint (současné připojení dvou zdrojů zvuku) nechybí, stejně jako rychlé párování pro Android a iOS.

Výdrž sluchátek Pi6 na jedno nabití se zapnutým aktivním potlačení hluku má být 8 hodin, s pouzdrem pak 24 hodin, dobíjení je přes USB-C. O kvalitní přenos hlasu a NC se starají vždy tři mikrofony v každém sluchátku, potlačení hluku zajišťuje cVc2.



Bowers & Wilkins Pi8

Druhá novinka má posouvat vše ještě dál. Referenční model Bowers & Wilkins Pi8 je osazen 12mm dynamickým měničem Carbon Cone, což má přinést mimo jiné lepší a detailnější podání výšek. Výrobce využívá čipset Qualcomm QCC5181s Bluetooth 5.4, který podporuje kodeky apX Lossless 16bit/44,1kHz, aptX Adaptive 24bit/96kHz, aptX, AAC a SBC. Multipoint a rychlé párování je samozřejmostí.

Pro bezdrátové připojení lze ale využít i pouzdro, které připojíte kabelem, a to pak přenáší zvuk bezdrátově do sluchátek pomocí kodeku aptX Adaptive 24bit/96kHz. To lze využít nejen u PC, TV, ale například i u iPhonů, kdy po připojení přes USB-C lze využít přenos zvuku v Hi-Res kvalitě.

O kvalitnější zvuk se stará tak DSP procesor a diskrétní DAC a zesilovač. V aplikaci je pak k dispozici pětipásmový ekvalizér. Výkonnější čip a bezztrátový přenos zvuku má vliv na výdrž, tak zde je 6,5 hodin na jedno nabití, s pouzdrem se dostanete na 20 hodin. Na rozdíl od nižšího modelu pouzdro lze dobíjet i bezdrátově.



Bowers & Wilkins Pi6

Sluchátka Bowers & Wilkins Pi6 se budou prodávat ve čtyřech barvách – tmavě šedé, světle šedé, světle zelené a světle modré, oficiální cena je 6 290 Kč/249 Euro. Vlajková loď Bowers & Wilkins Pi8 má stát 9 990 Kč/399 Euro, na výběr má být z černé, bílé, modré a zelené verze.



'Bowers & Wilkins Pi8

Zdroj: Bowers & Wilkins