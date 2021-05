Bowers&Wilkins 606 S2 Anniversary: regálové dvoupásmové Hi-Fi reprobedny od anglické legendy [test]

Další změnou oproti předchozí generaci modelu je obměna frekvenční výhybky. Výrobce neříká, co přesně se změnilo, ale jsou tu použity cívky na vzduchovém jádře či zakázkové kondenzátory v kombinaci s „konfekčními“ polypropylenovými modely. Dělící frekvenci výrobce nespecifikuje.

Do zadní stěny je zasazený bytelný plastikový odlitek, který v horní části tvoří výdech bassreflexu typu Flowport (s typickými prohlubněmi pro zklidnění vzdušného proudění) a v dolní části je klasická vanička s dvěma páry reproduktorových terminálů.

Britští Bowers&Wilkins už pár let tak trochu „hrají na jistotu“ i kvůli změnám ve vlastnictví legendární značky – přestože ale neuvedli žádnou zbrusu novou řadu, spoustu svých modelů „učesali“. Týká se to také základní šestistovkové řady, která dostala přídomek S2 Anniversary.

Impedance ukazuje naladění bassreflexu na cca 45 Hz, impedance se v důležitém rozsahu drží nad 5 ohmy, pouze u výšek klesá i kousek pod 4 ohmy – tam už je ale tak málo reálné energie, že by to nemělo vadit. Na 550 a 950 Hz jsou vidět stopy po rezonanci. Obě rezonance jsou patrné i na měření středobasu v blízkém poli a stojí za „zákmitem“ frekvenční odpovědi mezi 500 a 1 000 Hz. Elektrická fáze má poměrně standardní průběh, v pásmu nad 2 kHz pak nastává výkyv relativně hluboko do záporných hodnot. Celkově si zaslouží 606 S2 Anniversary spíše pečlivé spárování s co nejlepším zesilovačem.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 35 metrů čtverečních, se zakázkovou akustikou a panely Vicoustic.

Jak to hraje

B&W 606 S2 Anniversary jsme poslouchali v shorwoomu dovozce, kde se hrálo primárně na Denon DCD-A110 Anniversary a PMA-A110 Anniversary, ale také přes MCD600, C2700 a MC1.25KW od McIntosh. Kompletně bylo propojeno středními a vyššími řadami kabelů od InAkustik. K porovnání hrál zbytek série 600 Anniversary (603 S2 Anniversary a 607 S2 Anniversary), ale také původní modelová řada 603, 607 a 606.

I v hodně velké místnosti (na tak malé reprosoutsavy) a při jejich postavení v prostoru daleko od stěn bylo příjemné, že 606 S2 Anniversary nabídly relativně zřetelný a na regálovky slušně objemný bas. Díky poměrně rychlému přednesu také oddělení a struktura kontrabasu v „Upojenie“ Pata Methenyho („Upojenie“ | 2008 | Nonesuch | 7559-79909-8) vůbec nepůsobí špatně. Je to živý a agilní bas.

S celkovou energičností 606 S2 Anniversary rozhodně nepovolují ani ve středním pásmu. Už tak hodně živý záznam zpěvu Caroly v „So far so good“ („Runaway“ | 1984 | Polydor | 829298-2) tak zněl až vytaženým, akcentovaným dojmem, hodně, hodně energicky. Spolu s tím jde ruku v ruce i dobrý pocit otevřenosti, nicméně nahrávka sklouzne tu a tam až k tvrdosti – jakýkoliv limit nahrávky vynikne hodně snadno. Reprodukce brnká na analytickou notu, snaží se nabídnout co nejexpresivnější detaily, nicméně reprosoustavy jsou dobře čitelné v rámci své třídy nejen díky tomu zdůraznění.

Činel v „Caravan“ Dukea Ellingtona („Money Jungle“ | 2002 | Blue Note | 7423 5 38227 2 9) byly až agresivní, hodně dravé, hodně jasné, hodně energické. Zvuk je kontrolovaný, zařezávající, ale expresivní a jakoukoliv ostrost ještě zdůrazňující – vyhněte se tak ostře hrajícím zesilovačům. Útěchou budiž, že ve třídě mezi 10 – 15 tisíci korunami je takových zesilovačů menšina a naopak většině výšky trochu chybí, což Bowers&Wilkins svým charakterem napravuje. Chce to ale opatrnost, aby přímočarost nepřekročila rozumnou mez.

Velmi „akční“ přednes 606 S2 Anniversary spolu se slušným basovým základem (vzhledem k velikosti a kategorii) pomohl vyniknout i dynamické „Glem ikkje“ od Kari Bremnes („Detv i har“ | 2017 | Strange Ways | CD 15132-2) – relativně kompaktní reprosoustavy docela překvapí fyzicky citelným pulsem (byť možná doladěným až lehce na efekt), je to celkově zvuk živý až dravý, rytmus pěkně šlape a hudba má dynamický šmrnc nad očekávání z pohledu ceny i velikosti.

Mehldauova „Sabbath“ („Largo“ | 2002 | Nonesuch | 9362-48114-2) zněla výrazně analyticky, s exponovanými detaily a informacemi obecně – reprosoustavy nepřekračují dobrý standard své třídy, ale umí ho nabídnout tak výrazně, jasně a otevřeně, že máte pocit průniku hodně do hloubky. Zejména na středech a výškách je přehlednost opravdu dobrá.

Spolu s celkovou výrazností přednesu jde ruku v ruce i dobré podání hudební scény, protože reprosoustavy zvýrazňují právě tu část pásma, kde se nachází nejvíc informací, z nichž si rekonstruujeme prostorový dojem. „Summertime“ Briana Wilsona („Reimagining Gershwin“ | 2010 | Walt Disney | D000428902) byla poměrně velká a ani výraznější rozestup ozvučnic a větší poslechová vzdálenost kupodivu neznamenají, že by se scéna roztrhla. Lokalizace jednotlivých nástrojů byla vlastně výtečná a v kategorii „do dvaceti“ patří 606 S2 Anniversary v tomto ohledu mezi nejlepší.

Na popovou „The Blackest Lily“ od Corinne Bailey Rae („The Sea“ | 2010 | EMI | 5099960851123) fungoval charakter 606 S2 Anniversary znamenitě. Nahrávku „lehce pod dekou“ výraznější projev vyzdvihl a prosvítil, otevřel a zmírnil tak onu jistou odtažitost. Možná tu ta tam zvuk působil až lehce tvrdým dojmem, byl expresivní, ale zato energický a průbojný, měl švih a drajv a také zjevně hrál s chutí a ochotou.

Verdikt

Angličtí Bowers&Wilkins umí nabídnout solidní standardy – ještě aby ne, když patří k nejvýznamnějším, největším a technicky nejvybavenějším firmám z oboru audio techniky. Základní řada 600 je laděná maličko na efekt, ale zjevně to odpovídá všeobecné preferenci těch, kteří chtějí zábavný zvuk pro každou příležitost (tj. nejen pro hudbu, ale i to ostatní, co se v běžné domácnosti poslouchá – filmy, počítačové hry,…) a tam 606 S2 Anniversary rozhodně obstojí.

Jsou hodně živé, jsou energické, díky výraznějšímu zvuku mohou být dobrým partnerem pro někdy přeci jen lehkou unylostí trpící levné zesilovače a všeobecně jsou fajn pro toho, kdo chce „zvuk na první dobrou“. Dejte si pozor, abyste je nespojili s příliš ostrým zesilovačem, jinak ale navzdory nezpochybnitelné míře efektnosti hrají zajímavě a chytlavě.

Bowers&Wilkins 606 S2 Anniversary

Cena: 18 790 Kč

Technické paramery

Popis: 2-pásmová basreflexová reprosoustava

2-pásmová basreflexová reprosoustava Měniče: 1× 25mm vysokotónový s dvouvrstvou aluminiovou membránou, 1× 165mm středobasový s Continuum membránou

1× 25mm vysokotónový s dvouvrstvou aluminiovou membránou, 1× 165mm středobasový s Continuum membránou Frekvenční pásmo (-6dB): 40Hz až 33kHz

(-6dB): 40Hz až 33kHz Frekvenční rozsah (+/-3dB od referenční charakteristiky): 52Hz až 28kHz

(+/-3dB od referenční charakteristiky): 52Hz až 28kHz Citlivost (v ose při 2.83Vrms): 88dB

(v ose při 2.83Vrms): 88dB Harmonické zkreslení - 2. a 3. harmonická (90dB, 1m v ose): <1% 100Hz – 22kHz

- 2. a 3. harmonická (90dB, 1m v ose): <1% 100Hz – 22kHz <0.5% 150Hz – 20kHz

Jmenovitá impedance (min): 8 ohm (minimum 3.7 ohm)

(min): 8 ohm (minimum 3.7 ohm) Doporučený výkon zesilovače : 30W – 120W do 8 ohm

: 30W – 120W do 8 ohm Rozměry : 345mm x 190mm x 324mm (včetně mřížky a terminálů)

: 345mm x 190mm x 324mm (včetně mřížky a terminálů) Hmotnost: 6,9 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice