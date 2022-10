Britský KEF svými prémiovými bezdrátovými sluchátky Mu7 míří proti Sony a Bose. O vzhled se postaral Ross Lovegrove

Sone, Bose a Sennheiser dostanou další konkurenci. Známý britský výrobce reprosoustav KEF představil svoje nová prémiové bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, ponesou jednoduchý název Mu7. A aby nezapadla do šedého průměru, tak se o to (alespoň co se vzhledu týče) postaral známý designér Ross Lovegrove. Lovegrove již dříve spolupracoval se značkou na podobě reproduktorů Muon, přenosných reproduktorů Muo a sluchátek Mu3

Bezdrátová sluchátka KEF Mu7 mají mít „nenapodobitelný zvuk“. KEF se dle svých slov „zaměřuje na nuance, které dodávají zvuku zvýšenou míru významu, a tak zachovává integritu nahrávky bez větších zásahů, čímž představuje odhalující poslechový zážitek, který nabízí čistou a přesnou reprezentaci původní nahrávky. od společnosti KEF“.

Sluchátka Mu7 mají ergonomickou hliníkovou konstrukcí. Lehký a odolný hlavový most má zajistit izolaci okolního hluku s minimálním tlakem na uši, náušníky jsou z paměťové pěny. Mušle lze otáčet, což usnadňuje přepravu. Pro ovládání se využívá dotykový panel na pravém náušníku. Ten umožňuje přijímat hovory, přeskakovat skladby a upravovat hlasitost.

Sluchátka Mu7 jsou osazena 40 mm dynamickými měniči, výrobce slibuje reprodukci i těch nejdrobnějších detailů, přičemž by zvuk měl být věrný původní nahrávce. O bezdrátový přenos se stará Bluetooth 5.1, kodeky jsou podporovány AAC, aptX, aptX HD (24-bit/48kHz audio) a SBC. Samozřejmostí je možnost využít propojení kabelem přes 3,5mm jack. Co se výdrže týče, tak KEF slibuje 40 hodin se zapnutým ANC, dobíjí přes USB-C.

O potlačení hluku se má postarat technologie Smart Active Noise Cancellation, o kvalitu hovorů pak technologie Clear Voice Capture (cVc), má izolovat hlas a minimalizovat veškerý ostatní šum zachycený mikrofonem.

Sluchátka KEF Mu7 se prodávají ve dvou barevných provedeních, černošedé a stříbrnošedé, oficiální cena pro Evropu je €399.

Zdroj: KEF