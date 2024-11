Brutální jihokorejská série Hra na oliheň se vrací. Netflix konečně ukázal pořádný trailer na druhou řadu

Že je další kolo smrtelných her na cestě, není žádné překvapení, Hra na oliheň měla s více než 111 miliony diváky nejlepší seriálový start v historii Netflixu. A přestože mnoho oblíbených postav v první sérii Squid Game zemřelo, tvůrce a režisér Hwang Dong-hyuk již naznačil, kteří hráči se vrátí.

"Trvalo mi 12 let, než jsem první sérii Squid Game uvedl minulý rok. Ale trvalo pouhých 12 dní, než se Squid Game stal nejpopulárnější sérií Netflixu všech dob," řekl Hwang ve vyjádření pro Netflix. Hwang Dong-hyuk prozradil, že děj druhé řady naváže na události přibližně po roce po skončení první série. Slibuje několik nečekaných zvratů, hlavní postava Seong Gi-hun, kterého si zahrál Lee Jung-jae, se tentokrát dostane do přímo do organizace stojící za smrtícími hrami. Místo toho, aby byl pouhým účastníkem, hodlá odhalit zákulisí celého systému a pomstít ty, kteří zemřeli v prvním ročníku soutěže.

Druhá série má podle dostupných informací přinést komplexnější vhled do světa, kde bohatí a mocní hazardují s životy chudých. Tvůrci slibují náročnější herní mechanismy a ještě drastičtější úkoly, které prověří psychickou i fyzickou odolnost účastníků.

Mezi hlavními motivy druhé série bude podle scenáristů téma pomsty, mocenských struktur a nerovnosti společnosti. Seriál má představit nové postavy, které přidají další vrstvy do už tak složitého příběhu.

Zajímavostí je, že Netflix do druhé série investoval rekordní částku, která má zaručit mimořádnou kvalitu zpracování. Natáčení probíhalo v několika zemích a má přinést mnohem pestřejší mezinárodní kontext než první série. Zajímavostí je, že herec Lee Jung-jae tentokrát navíc zasedl i do režisérské židle.

Druhá řada seriálu Hra na oliheň bude mít premiéru na Netflixu 26. prosince 2025.