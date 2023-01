Budou větší, jasnější, úspornější a levnější. Jaké televizory můžeme čekat v roce 2023

Jako každý rok i letos jsme se dočkali na tradičním lednovém veletrhu CES novinek, se kterými firmy plánují během nastávajícího roku přijít. Co můžeme letos čekat?

Začátkem roku tradičně dostávám otázky „Mám čekat na nákup nového televizoru?“ a „Bude letos něco nového, na co se vyplatí počkat?“ Nebudu chodit okolo horké kaše a hned mohu odpovědět: Pokud televizor potřebujete, tak běžte a kupte si ho.

Jestli měníte starší levný televizor a chcete zase něco dostupnějšího, tak vězte, že v nižší a té nejlevnější třídě se nic důležitého neděje. Změny se vždy odehrávají v nejdražší prémiové třídě, načež se s odstupem roku až dvou nové technologie propadnou do střední třídy.

Ale jaké jsou letošní novinky, kdo je ocení a jak moc jsou důležité?

Vyšší jas, nižší spotřeba

Největším technologickým skokem je nástup výrazně jasnějších OLED od výrobců panelů LG Display (WOLED) a Samsung Display (QD OLED). Tito výrobci prodávají své OLED panely ostatním, najdete je nejen u LG a Samsungu, ale i u spousty jiných firem – Sony, Panasonic, Philips, Hisense, atd.

OLED se dlouhá léta chlubil prakticky nekonečným kontrastem, ale tradiční slabinou byl nízký celkový jas (bílá po celé ploše). Loni oba výše zmínění výrobci přišli s panely, které v HDR dokázaly nabídnout jas kolem 1000 nitů. Letos dokázali posunout jas k 1500 nitům, přičemž slibují i hodnotu 2000. Půjde však pouze o prémiové OLED televizory, u levnějších řad počítejte s nižším maximálním jasem kolem 600 nitů. Pokud vás zajímá jas celé bílé plochy, tak ten u OLEDu bývá zhruba 160 nitů, u novinek by mohl být 210 nitů.

Obecně oblíbeným omylem je, že OLED je ve všem lepší než LCD. Pokud jde ale o jas celého obrazu při světlé scéně, tak zde průměrné LCD bez problému OLED přesvítí. Bývá to viditelné zejména v jasných místnostech. U kontrastních scén, kde máte černou plochu a jasný bílý bod, se však karta obrací.

Samotný nárůst jasu OLEDů není pouhým konkurenčním bojem, stojí za ním více. V roce 2023 totiž začnou v EU platit přísnější pravidla spotřeby televizorů, kterému se podrobně věnujeme v samostatném článku:

Zjednodušeně: Televizory musí mít vyšší účinnost, aby nové podmínky splnily. To má dva dopady. Při stejném jasu mají nižší spotřebu a při stejné spotřebě budou schopny nabídnout vyšší jas. I když někteří strašili a vyhrožovali, že nové regule EU pohřbí nejlepší prémiové, jasné 4K televizory, jde o zbytečnou paniku.

Nejde o žádný blesk z čistého nebe, o pravidlech se ví už delší čas. Ruku v ruce s tím jde zmíněný nástup kvalitnějšího podsvícení LCD televizorů (miniLED) i nárůst jasu OLEDů. V praxi tak výrobci zabijí dvě mouchy jednou ranou. Splní podmínku nižšího odběru a zároveň se mohou pochlubit vyšším jasem a přimět zákazníky, kteří mají potřebu mít to nejlepší, k nákupu nové „prémiovky“.

Větší úhlopříčka je více, než vyšší rozlišení

Jak je to s avizovanou smrtí 8K televizorů? Asi největším důkazem odklonu od rozlišení 8K jsou novinky od TCL pro rok 2023. Pro letošek žádný nový 8K televizor nepředstavilo, ty stávající ale více méně zůstávají. Sony nový 8K uvedlo loni, Samsung nabídne každoroční mírný upgrade, tím to ale více méně skončí.

Neznamená to, že 8K zmizí, vlajkové lodě stále budou mít 8K. Ale ukazuje se, že zájem o toto rozlišení je minimální. Lidé raději koupí velký a dostupnější 4K televizor, než aby platili za vyšší rozlišení, pro které není nativní obsah.

Důkazem trendu je třeba úspěch TCL s jeho obrovským 98" 4K televizorem, který se díky zajímavé ceně (91 847 Kč až 138 989 Kč ) v několika státech velmi rychle vyšvihl do pozice nejprodávanějšího modelu své kategorie.

Během let se průměrná velikost televizoru posunula z dnes už směšných 32" (a kdysi fakt velkých) na nyní standardních 50" až 55". Přičemž ten, kdo chce 65" či 75", připlatí si jen několik tisíc a TV má doma. Nejde o nic exkluzivního a luxusního.

Z tohoto pohledu se člověk nemůže divit snaze EU srazit spotřebu těchto „gigantů“ na rozumnou hodnotu. Nikdo nic zakazovat nebude – lidé to chtějí, tak ať to mají, ale je třeba nastavit přísnější pravidla.

Blíží se bezdrátový 97" televizor

Když jsme u gigantů. LG letos přidává do novou „bezdrátovou“ OLED řadu M3. Tato superprémiová řada se chlubí tím, že veškeré konektory, tunery a zdroje obrazu a zvuku se budou připojovat do tzv. Zero Connect boxu. Ten bude externí a do televizoru se bude přenášet zpracovaný obraz a zvuk už zcela bezdrátově. TV panel budete samozřejmě muset připojit k elektrické síti, to je ale vše. Háček je v tom, že OLED M3 se bude prodávat pouze v úhlopříčce 97", půjde tedy o extrémně drahý televizor.

Ohlášená cena 97" OLED televizoru LG G2 je 25 000 eur, což je zhruba 600 000 Kč.

Tento „bezdrátový“ M3 bude asi ještě dražší

Nepůjde tak reálně o přímou konkurenci pro Samsung s jeho externím One Connect boxem (s TV tunery, konektory a elektronikou). Ten se k televizoru připojuje pouze jedním tenkým kabelem, kterým se rovnou i napájí. Toto elegantní řešení nabízí například výborná řada The Frame 2022 s matným panelem, která se za poměrně rozumné ceny prodává ve velikostech od 32" do 85". Bezdrátová verze od LG především usnadní montáž na stěnu, kdy odpadne řešení datových kabelů neschválených pro montáž pod omítku.

Nové panely i čipy, ale pozdější nástup novinek

Překvapení, že Sony na CESu nepředstavilo své nové televizory pro rok 2023, není při bližším pohledu nijak šokující. Dle informací jsou k tomu dva důvody.

Tím prvním bude, že Sony využívá ve svých vynikajících OLED televizorech panely od obou výrobců, a ty měly teprve na CESu premiéru. Kromě LG byl jediným dalším výrobcem, kdo reálně předvedl svoji novinku, Panasonic. Jde o jeho referenční (a drahou) řadu 2000. O situaci však dost vypovídá, že televizor bude reálně dostupný až v druhé polovině roku.

Druhým důvodem posunu mají být nové výkonnější čipy Mediatek Pentonic s podporou čtyř konektorů HDMI 2.1. (Kromě LG a Samsungu mají prakticky všichni ostatní jen dva vstupy HDMI 2.1, druhé dva bývají ve verzi 2.0b). Čipy by měly nabídnout také lepší a přesnější zpracování obrazu.

Nové čipy Mediatek Pentonic by se měly objevit v nových OLED TV Philips. Otázkou je, zda se posouvá nejen oznámení novinek, ale zda na nové televizory budou zájemci letos čekat o pár měsíců déle, než je zvykem. Uvidíme.

Dostupnější OLEDy a MiniLEDy

Hisense oznámil tři nové řady LCD televizorů s MiniLED podsvícením. Ale už loni TCL začalo prodávat vynikající miniLED TCL C835, který za relativně dostupnou cenu nabídne jas a kontrast, o kterém si ještě před pár lety LCD technologie mohla nechat jen zdát.

Ceny OLEDů v posledních třech letech definitivně padly pod 20 000 Kč. Byť jde o základní modely s nižším jasem proti vyšším řadám, tak fascinující kontrast zůstává a zejména pro odpolední či večerní sledování filmů drtivé většině diváků stačí. V cenách kolem 30 000 Kč pak pořídíte herní 100Hz/120Hz modely s HDMI 2.1, případně loňské/předloňské „prémiovky“ LED a OLED televizorů.

Zde nikdo nemusí na nic čekat, stačí zajít do obchodu.

Koupit či nekoupit?

Ceny nových televizorů neznáme, ale dá se očekávat, že modely pro rok 2023 budou cenově o něco výše, než byly posazeny loňské novinky při uvedení na trh. Komu to nevadí a chce to nejlepší, nechť si tak půl roku počká a bude mít (jeden rok) ten nejlepší a nejasnější model televizoru.

Na druhou stranu se dají čekat tradičně nižší ceny u loňských modelů, které se během první poloviny roku doprodávají. Ti, co nebaží po nejnovějších televizorech a nemají pupínky z toho, že jim doma v obýváku netrůní ten naprosto nejnovější model, si klidně můžou vybírat z loňských vynikajících „prémiovek“.

I když prémiové novinky přinesou výše zmiňovaný vysoký jas, u střední a nižší ekonomické třídy nečekáme žádnou významnou změnu. Spíše půjde o kosmetické úpravy, doladění systému a funkcí. Takže i tady si zájemci v klidu mohou vybrat svého favorita.