Cambridge CXA61: integrovaný Hi-Fi zesilovač s Bluetooth a D/A převodníkem [test]

Cambridge Audio nabízí velmi solidní výbavu a hlavně zvuk, který nelze než označit za příjemně kultivovaný. Dbá na audiofilskou vyrovnanost a umírněnou realističnost, celkově jde o výtečně vybalancovaný a snadno poslouchatelný stroj.

Plusy Dobrá výbava

Pěkné podání prostoru

Všestranná zvuková charakteristika

Blíží se pocitově původní generaci CXA80 Minusy Snad jen fakt, že jen pár tisíc navrch vám koupí lepší CXA81 9 /10 Hodnocení

Výrobce hi-fi techniky z univerzitního městečka Cambridge slaví pěkné půlstoletí a ačkoliv za oficiální oslavu by se dala označit řada top modelů EDGE, drobným dárkem rozhodně je i inovace populární série CX.

Ta se po pěti letech dotkla všech modelů a na první pohled ty nové poznáte podle luxusnějšího a modernějšího čelního panelu v odstínu měsíční šedi. Změny ale proběhly i "pod kapotou".

Vzhled a konstrukce

Výraznou proměnou prošel nižší ze dvou integrovaných zesilovačů CXA61. Krom proměny čelního panelu stran barevnosti proměnil výrobce také maličko podobu tlačítek a ovládání hlasitosti, o něco víc nyní připomíná top modely EDGE.

Rozložením prvků nicméně zůstává zesilovač stejný - vprostřed je obdélníček s tlačítky pro přímou volbu vstupů, uprostřed je pak tlačítko, které přepíná provoz dvou sad reproduktorových terminálů. Oproti první generaci zmizelo tlačítko pro okamžité ztlumení, tlačítko pro přemostění tónových korekcí a trojice vysouvacích prvků pro jejich regulaci.

Co zůstalo, to je dvojice 3,5 mm jacků - jeden je tu pro rychlé připojení externích audio zařízení, druhý pro připojení sluchátek.

Také na zadním panelu proběhlo spíše celkové "učesání", spíš než co jiného. Zesilovače je ale bohatě vybavený čtveřicí cinchových analogových vstupů a trojicí vstupů digitálních v podobě dvou optik a jednoho koaxiálu. Změnou oproti původnímu modelu je to, že opadla nutnost pro Bluetooth připojení použít USB adaptér (a co víc, podporuje nyní standard aptX HD), nyní stačí našroubovat anténku. Je tu nově také USB port pro spojení s počítačem.

Beze změny zůstala sada výstupů - jsou tu samozřejmě dva páry reproduktorových terminálů, pre-out výstup pro případné připojení dalšího výkonového zesilovače nebo třeba jednoho až dvou subwooferů, to pokud byste nechtěli použít přítomný subwooferový výstup v monofonní podobě.

Oproti CXA60 lze CXA61 také zapojit do řídícího systému díky rozhraní RS232, i tady je nicméně klasický vstup pro externí čidlo dálkového ovládání, sofistikovanější firemní ovládací rozhraní s oranžovými cinch konektory a navíc dva 3,5 mm jacky napěťové spouště pro synchronizované spínání celé sestavy.

Zásadní změny proběhly ve vnitřní části. Obvodové řešení je celkově jednodušší, na což jsme už narazili u zmíněné absence tónových korekcí. Výrobce ale šel ještě dále, upravil použité operační zesilovače a také vyměnil filtrační kondenzátory za modely s vyšší kapacitou.

Proměnou prošel též modul D/A převodníku, který je nyní postavený kolem čipu ESS Sabre ES9010K2M s podporou PCM signálu s rozlišením a 24 bit / 192 kHz. USB port ale zvládne i PCM 32 bit / 384 kHz nebo DSD256.

Pevné napájení a dostatek energie zajišťuje poměrně velký toroidní transformátor, o regulaci hlasitosti se pak postará osvědčený potenciometr ALPS, který by měl poskytnout bezproblémový souběh kanálů i při nízkých poslechových úrovních.

Jak to hraje

Cambridge CXA61 jsme poslouchali v redakčních sestavách, tedy jak s OPPO UPD-205 a Harbeth Monitor 30 na místo Norma Revo IPA-140, tak s Teac NT-503 a KEF LS50 / GoldenEar SuperSub X namísto Emotivy XSP-1 / XPA-DR2 a hlavně spolu s Fischer&Fischer SN-70, kde jsme mohli novou generaci srovnat s původní CXA80 a původním CXC. Srovnávalo se nicméně i s CXA81 a novými CXC a CXN v2.

Luxusní tóny zjevně drahého kontrabasu Charlieho Hadena v "Anna" ("Naim Sampler 6" | 2006 | Naim Label | naimcd106) byly decentní, kultivovaně houpavé a měkce bohaté, s pěkně kulatou a přesto zřetelnou konturou. Zesilovač má dostatečný výkon a solidní energii, která dokáže zprostředkovat pocit fyzicky citelného impulsu spolu s každou rozeznělou strunou. Oproti CXA81 se nicméně drží více při zemi a to jak v objemu, tak v celkové suverénnosti a má poměrně klidnou, umírněnější prezentaci basové složky.

Hlas Julie London v "People who are born in May" ("Diamond Voices of the Fifties" | 2015 | STS Digital | STS-6111140) nabízel velmi pěkný hi-fi standard v celkové otevřenosti, měl už i plasticitu a dávku kultivované jemnosti. I tady CXA61 hraje bez okázalosti, jaksi poklidněji a přesto s dobrou čitelností, přináležející této kategorii zařízení. Ani detail není vůbec špatný, jakkoliv Cambridge není analytickým strojem, který by exponoval nejposlednější záchvěvy nahrávek - celkový obraz je nicméně bez problémů čitelný.

Vkusné hi-fi úrovně dosahují i nejvyšší tóny. Tenké vysokofrekvenční dozvuky v "No Matter What" od Xu Ganga ("Be There" | 2004 | Usher) byly nepřehnané, trochu "uhlazené", nicméně vedené s dostatečnou přesností a jasností, aby se neztratily ani při nižších hlasitostech. Tonálně se CXA61 drží audiofilské úpravnosti, prezentuje hudbu bez příkras, bez akcentů a bez "procpávání" kupředu.

Dynamičností se nová CXA61 až překvapivě blíží původnímu modelu CXA80, jak ukázala "Lay Down Sally" Erica Claptona ("Ultradisc II" | 1994 | MFSL | SPCD 016). Nová generace nabízí totiž hezkou bohatost a plnost, navíc zvuk proudí jaksi nesvázaně, příjemně živě a i mikrodynamika jednotlivých nástrojů je vlastně výtečná, vezmeme-li v potaz, kolik zesilovač stojí. CXA81 je nicméně rozhodně suverénnější, CXA61 je ale možná "více nohama na zemi", je to z každého naprosto nepřidávající reprodukce.

Ani komplexní pasáže v "Clouds" od Stevea Colemana a Five Elements ("Harvesting Semlances and Affinities" | 2008 | Pi Recordings | PI33) nebyly mimo schopnosti CXA61. Zesilovač už drží jednotlivé linky nástrojů čitelné, bez chaosu a v celkové slušivé čitelnosti, byť není žádným analytickým přístrojem, který by sázel na exponování nuancí a nejjemnějších dozvuků. Díky celkové solidní otevřenosti a pečlivé frekvenční vyrovnanosti bez exhibic ale už máte pocit dobré přehlednosti.

Velmi pěkné je pak podání prostoru hudebních nahrávek - "Wolkenmeer" Beo Brockhausena ("Closer to the Music Vol. 2" | 2009 | Stockfish | SFR 357.4009.2) byla hezky spojitá v pravolevém směru, měla vnímatelný rozměr hloubky a jednotlivé tóny byly nenásilně zasazené do scény, jakkoliv nikoliv v monitorově holografickém slova smyslu. Scéna jako kdyby byla celá o krůček "vykročená" směrem k posluchači, než je běžné, takže nástroje díky tomu působí více "na dosah".

Velmi autentická "I Love the Life I Have" Buddy Guye ("Extended Dynamic Experience 4" | 2015 | STS Digital | STS-6111145) byla vyvedena v celkově trochu klidnějším, umírněném stylu, ale zjevně dobrý timing podporoval dojem plynoucího rytmu a hudbu je vysloveně příjemné poslouchat. Zesilovač se nic netlačí kupředu, zážitek obstarává gravitace hudby samotné a CXA61 jí k tomu dává solidní prostor. Pokud jste na uhlazenější a přesto bohatý hudební zážitek, CXA61 je velmi snadné poslouchat.

Verdikt

Vlastně snadno finančně dostupný integrovaný zesilovač CXA61 od britských Cambridge Audio nabízí velmi solidní výbavu a hlavně zvuk, který nelze než označit za příjemně kultivovaný. Dbá více na audiofilskou vyrovnanost a umírněnou realističnost, než větší sourozenec CXA81, drží se tím ale také drajvem trochu více při zemi.

Na druhou stranu je to velmi příjemně kultivovaný přednes, představující standard toho, co by ideální hi-fi této kategorie mělo splňovat. Jedinou potenciální nevýhodou pak může být to, že za nemnoho peněz si můžete dopřát výkonnější a suverénnější zvuk CXA81, jinak je CXA61 výtečně vybalancovaný a snadno poslouchatelný stroj a to zvukem, výbavou i cenou.

Cambridge CXA61

Cena: 23 990 Kč

Zapůjčil: Tykon

Výstupní výkon (RMS) 2 x 90 W / 4 Ω, 2 x 60 W / 8 Ω

(RMS) 2 x 90 W / 4 Ω, 2 x 60 W / 8 Ω Celkové harmonické zkreslení < 0,002 % (1 kHz , 80 % výkon), < 0,02 % (20 Hz - 20 kHz, 80 % výkon)

< 0,002 % (1 kHz , 80 % výkon), < 0,02 % (20 Hz - 20 kHz, 80 % výkon) Frekvenční rozsah < 5 Hz - 60 kHz (± 1 dB)

< 5 Hz - 60 kHz (± 1 dB) Odstup s/š > 93 dB (k 1W, 8 Ω), > 105 dB (k max. výkonu)

s/š > 93 dB (k 1W, 8 Ω), > 105 dB (k max. výkonu) Činitel tlumení > 105 (1 kHz)

> 105 (1 kHz) Analogové vstupy 4 x linka nesym ( RCA-Cinch), 1 x MP na předním panelu (jack 3,5 mm)

4 x linka nesym ( RCA-Cinch), 1 x MP na předním panelu (jack 3,5 mm) Digitální vstupy 2 x optika S/PDIF Toslink. 1 x koaxiál S/PDIF, 1 x USB typ B (asynchronní)

2 x optika S/PDIF Toslink. 1 x koaxiál S/PDIF, 1 x USB typ B (asynchronní) DAC ESS Sabre ES9010K2M

ESS Sabre ES9010K2M Bluetooth 4,2 A2DP / AVRCP podporující SBC, aptX a aptX HD

4,2 A2DP / AVRCP podporující SBC, aptX a aptX HD Podpora digitálních signálů USB Audio (24-bit, 96 kHz). USB Audio (32-bit, 384 kHz)

USB Audio (24-bit, 96 kHz). USB Audio (32-bit, 384 kHz) Koax S/PDIF, 16/24 bitů, 32-192 kHz

S/PDIF, 16/24 bitů, 32-192 kHz Optika 16/24 bitů, 32-96 kHz

16/24 bitů, 32-96 kHz Výstupy 2 x výstup pro reproduktory (A + B)

2 x výstup pro reproduktory (A + B) Výstup pro sluchátka jack 3,5 mm, 1 x výstup pro subwoofer

jack 3,5 mm, 1 x výstup pro subwoofer Příkon max./ st.by 600 W / 0,5 W

max./ st.by 600 W / 0,5 W Hmotnost 8,7 kg

8,7 kg Rozměry (š x v x h) 430 x 115 x 341 mm

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice