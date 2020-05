Cambridge CXA81: skvělý integrovaný Hi-Fi zesilovač s D/A převodníkem a Bluetooth [test]

Zesilovač Cambridge CXA81 nesahá k nějakým oslnivým efektům, zní příjemně, vyrovnaně a je to všestranné audiofilské řešení za rozumné peníze - prostě opravdové dobré Hi-Fi se vším všudy.

Plusy Slyšitelně suverénnější než původní CXA80 i CXA61

Bohatá konektorová výbava

Dobrá kontrola reprosoustav

Pěkné podání prostoru Minusy Výrobce nevsadil na stále populárnější možnost streamingu 10 /10 Hodnocení

Anglická značka Cambridge Audio oslavila působivé půlstoletí existence a přestože primárním dárkem byla nová série top modelů EDGE, jako takový malý dáreček na konec oslav bychom mohli brát i na první pohled nijak zvlášť nápadné osvěžení velmi populární série CX, k níž byl přidán jen letmý přídomek Series 2.

Vzhled a konstrukce

Největším rozdílem oproti minulé generaci je samozřejmě optická úprava - čelní panel má stále tytéž tvary úzkého obdélníku se zaoblenými rohy, který v nové barvě měsíční šedi působí pěkně moderně. Dominantní stále zůstává malý obdélníček s ovládacími prvky a dvojicí stavových diod, oproti minulé generaci zmizelo ovládání tónových korekcí (protože zevnitř zmizel kompletně celý obvod). Zůstala ale tlačítka pro přímý přístup k analogovým i digitálním vstupům, či možnost volby výstupních reproterminálů A, B nebo A+B.

Na čelní stěně už je pak jen nově esteticky pojatý ovladač hlasitosti s přehlednějším označením pozice pomocí kovové tečky, spínací tlačítko a 3,5 mm výstupní jack pro sluchátkový poslech.

O množství ztrátového tepla napovídá bohatě perforovaná mřížka na většině horního krytu. Zadní panel je pak využit pro konektory téměř beze zbytku.

Je tu samozřejmě napájecí zásuvka, jsou tu pak reproterminály pro dva sety reprosoustav nebo bi-wiring. Šroubovací terminály jsou pěkné, byť trochu blízko u sebe. Je tu také požehnaná analogová i digitální konektivita. Digitální svět zastupují dva optické a jeden koaxiální vstup, doplněné o USB port pro spojení s počítačem (s možností volby typu zemnění) a také integrovaná anténka Bluetooth rozhraní s podporou aptX HD, která u předchozí generace musela být připojena přes USB modul.

Analogový svět reprezentují čtyři linkové vstupy, tři mají podobu klasických cinchů, jeden má zdvojené provedení jak cinchové, tak symetrické ve formě XLR konektorů. Přidejte k tomu cinchový regulovaný pre-out výstup a monofonní konektor pro subwoofer a máte velmi univerzální přístroj.

CXA81 lze i poměrně dobře ovládat, protože má i rozhraní RS232 pro komunikaci se systémy chytrých domácností, má firemní sběrnici Control Bus, která umožňuje předávání příkazů mezi přístroji a má vstupní a výstupní jacky 12 V napěťové spouště. Navíc je tu i 3,5 mm jack pro externí čidlo dálkového ovládání třeba ve chvíli, kdy je zesilovač ve skříňce.

Lehkým faceliftem prošla také vnitřní technika. Nejvýraznější je inovace čipu D/A převodníku na modernější 32 bitový ESS Sabre ES9016K2M. Díky tomu zvládá CXA81 PCM signály 32 bit / 384 kHz i DSD256.

Signálové cesty zůstaly v topologii prakticky stejné, vynechán byl obvod tónových korekcí a změněny byly kondenzátory a další prvky včetně nového toroidního transformátoru. Koncept odděleného levého a pravého kanálu v symetrickém provedení ale zůstal, stejně jako třeba regulace hlasitosti potenciometrem ALPS. Výstupní výkon 80 Wattů do 8 ohm, respektive 120 Wattů do 4 ohm také zůstal zachován. Výrobce udává frekvenční rozsah 5 - 60 000 Hz (+/- 1 dB), která se též nezměnila, stejně jako fyzické rozměry 43 x 34,1 x 11,5 cm (š x h x v) či váha 8,7 kg.

Jak to hraje

Cambridge CXA81 jsme poslouchali v redakčních sestavách, tedy jak s OPPO UPD-205 a Harbeth Monitor 30 na místo Norma Revo IPA-140, tak s Teac NT-503 a KEF LS50 / GoldenEar SuperSub X namísto Emotivy XSP-1 / XPA-DR2 a hlavně spolu s Fischer&Fischer SN-70, kde jsme mohli novou generaci srovnat s původní CXA80 a původním CXC. Srovnávalo se nicméně i s CXA61 a novými CXC a CXN v2.

Kontrabas Charlieho Hadena, znějící ve společné skladbě s Antonio Forcionem "Anna" ("Naim Sampler 6" | 2006 | Naim Label | naimcd106) byl pěkně poddajný a bohatý, ve správné chvíli ale nabídl i pěkný impuls a pocit hloubky. Je o kousek uvolněnější a bohatší, než u předchozí generace. Oddělení jednotlivých tónů už patří do sféry důstojného, seriózního hi-fi, měkčí puls dokáže pěkně zaplnit prostor svou sytostí a je čitelný.

Cambridge CXA61: integrovaný Hi-Fi zesilovač s Bluetooth a D/A převodníkem [test] Cambridge Audio nabízí velmi solidní výbavu a hlavně zvuk, který nelze než označit za příjemně kultivovaný. Dbá na audiofilskou vyrovnanost a umírněnou realističnost, celkově jde o výtečně vybalancovaný a snadno poslouchatelný stroj.

Zpěv Julie London v "People who are born in May" ("Diamond Voices of the Fifties" | 2015 | STS Digital | STS-6111140) byla překvapivě odvážný ve své velikosti, pevnosti kontur a vlastně celkové klidné konkrétnosti. I tady je znát otevřenější reprodukce v porovnání se starší generací. Díky tomu i prokreslení působí přirozeněji, celé střední pásmo jako kdyby udělalo krok vpřed a tím je i čitelnější. Opět nechybí objem, pocit těla tónů a přitom Cambridge zůstává hladce důstojný.

Oživení v porovnání s minulou generací se dotklo také nejvyšších pásem, kde kupříkladu doznívající cinknutí v "No Matter What" od Xu Ganga ("Be There" | 2004 | Usher) jsou výrazná, nebojácná, je cítit síla a dobrá kontrola zesilovače, navíc i výšky se zdají být lehounce "dopředu", aniž by ale vybočovaly z dobře vyrovnaného frekvenčního standardu směrem k efektu. Zesilovač má ve své třídě velice dobrý detail, neexponovaný, ale přesto zřetelný.

Přestože výkon zůstal stejný a změna proběhla jen na nemnoha místech, působí CXA81 oproti CXA80 silnější a dynamičtější, jak ukázala Claptonova "Lay Down Sally" ("Ultradisc II" | 1994 | MFSL | SPCD 016). Hudba rytmicky pumpovala, dokázala nabídnout energii a celkovou šťavnatost o kus dospělejší než původní model a ve své kategorii také výrazně snaživý zvuk, který je posazený o krůček více dopředu než v minulé řadě. Je to dynamicky působící zvuk, který má v pozadí dobře působící pocit rezervy.

Magnat Signature 505: kompaktní podlahové 3,5 pásmové Hi-Fi repro s Hi-Res zvukem [test] Signature 505 mohou být dobrou volbou pro toho, kdo rád hudbě trochu "naloží". Snaží se o spořádanou, až audiofilskou reprodukci s utaženým, kompaktním přednesem s poměrně výraznější přítomností nejvyšších tónů, u které si chce dát pozor na párování s elektronikou.

Cambridge se svými zesilovači neaspiruje na nějakou přebujelou analytičnost, přesto bylo mnoho vrstev v "Clouds" od Stevea Colemana a Five Elements ("Harvesting Semblances and Affinities" | 2008 | Pi Recordings | PI33) cítit dobrou přehlednost. Může za to i lepší transparentnost než v minulé generaci, respektive hudba jako kdyby o krok blíž, než předtím. Frekvenční vyrovnanost je dobrá a v mezích třídy je suverénnost reprodukce vlastně výtečná. Zvuk není zaměřen na expresivní prezentaci mikrodetailů, ale hraje s kontrolou, čistotou a jistotou už opravdu dobrého hi-fi.

Co se změnilo v porovnání CXA80 výrazně, to je podání prostoru hudební scény. Drobné zásahy do koncepce roztáhly "Wolkenmeer" Beo Brockhausena ("Closer to the Music Vol. 3" | 2009 | Stockfish | SFR 357.4009.2) do šířky i do hloubky, hlavně ale také jaksi proporčně, takže zvuky mají kolem sebe více vzduchu, jsou blíže posluchači a scéna je jednoduše plastičtější. Není to změna revoluční, ale je rozhodně snadno postřehnutelná a reprodukce jako celek je také uvolněnější, aniž by ztratila konkrétnost.

Energická "I Love the Life I Have" Buddy Guye ("Extended Dynamic Experience 4" | 2015 | STS Digital | STS-6111145) poukázala na dobrou rytmičnost zesilovače, hudba šlapala a bavila. Zvuk je možná z těch spíše větších a mohutnějších, hutnějších, ale má drajv a je v něm cítit síla a výkon. Poslouchat CXA81 je příjemné, v bohatém zvuku nevadí ani expresivnější momenty v nahrávkách a oproti minulé generaci máte pocit, že zesilovač je prostě jaksi výkonnější a ty drobné, živé transientní okamžiky přenese suverénněji.

Verdikt

Faceliftovaná verze povedeného integráče Cambridge CXA80 se v názvu posunula o jeden krůček směrem k CXA81 a stejná proměna "o krůček dál" se udála i ve výbavě a zvuku. Digitální část splňuje dnešní standardy stran podpory opravdu vysokých rozlišení, analogová výstupní část je pak přímočařejší, pocitově výkonnější a samozřejmější, takže reprodukce je otevřená, bohatá a zábavně rytmická.

Zesilovač nesahá k nějakým oslnivým efektům, zní příjemně, vyrovnaně a je to všestranné audiofilské řešení za rozumné peníze - prostě opravdové dobré hi-fi se vším všudy.

Cambridge CXA81

Cena: 32 990 Kč

Technické parametry

Výkon 2x120W (4 ohmy), 2×80 (8 ohmů)

2x120W (4 ohmy), 2×80 (8 ohmů) Vstupy Analogový jack 3.5mm, Analogový RCA, Analogový XLR, Digitální optický, Digitální SPDIF, USB D/A

Analogový jack 3.5mm, Analogový RCA, Analogový XLR, Digitální optický, Digitální SPDIF, USB D/A Bezdrátové připojení Bluetooth aptX-HD

Bluetooth aptX-HD Výstupy Preamp, Reproduktory A+B, Sluchátkový zesilovač, Výstup na subwoofer

Preamp, Reproduktory A+B, Sluchátkový zesilovač, Výstup na subwoofer Hmotnost 8,7 kg

8,7 kg Rozměry 43 × 11,5 × 34,1 cm

