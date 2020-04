Capone: Tom Hardy v novém filmu jako stárnoucí slavný gangster [trailer]

Al Capone. Postava slavného gangstera lákala a láká k zfilmování už celá desetiletí, přičemž nejslavnější zpracování představují asi Neúplatní z roku 1987 od režiséra Briana De Palmy, kde si tuto postavu zahrál Robert De Niro.

Zatím co Neúplatní popisují, jak se Al Capone dostal za do vězení, tak nový film Capone se bude věnovat méně známé části života tohoto slavného gangstera. Bude mapovat jeho život po 10 letech ve vězení, kdy ho ve věku 47 let pronásleduje nejen jeho minulost, ale také se začínají objevovat první známky demence.

Hlavní roli si zahraje Tom Hardy, kterému podobné postavy jdou skvěle. Film režíruje Josh Trank, který zároveň napsal scénář. Ten má za sebou však totální propadák Fantastická čtyřka, který také režíroval i napsal. Na druhou stranu za kamerou stál osvědčený Peter Deming, který točil filmy jako Smrtelné Zlo 2, Lost Highway, Mulholland Drive, Svěrací kazajka, či Stáhni mě do pekla.

Otázkou je, kdy půjde do kin (v plánu byl tento rok), neboť spousta filmů má odložené premiéry a producenti budou potřebovat, aby se jim vrátily minimálně náklady. Také se předpokládá, že po opětovném otevření kin nelze rozhodně očekávat podobně masivní návštěvnost a úspěšné tržby, jako v čase před uzavřením kin.