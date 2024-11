Captain America: Nový svět má konečně slibný trailer. Do MCU přichází Red Hulk, ale také adamantium

Tak jsme se dočkali očekávaného traileru k novému filmu Captain America: Nový svět. Hlavní postavou tentokrát už nebude už Steve Rogerse/Chris Evans, ale Sam Wilson, kterého hraje Anthony Mackie, ten roli „Kapitána“ převzal ve finále seriálu Falcon a Winter Soldier. Není však není jediná změna, kvůli úmrtí herce Williama Hurta v roce 2022 si roli generála Thaddeuse Rosse zahraje populární Harrison Ford.

Tvůrci slibují, že se dočkáme slibuje politický thriller s prvky superhrdinského filmu, tj. stylu oblíbeného filmu „Captain America: Návrat prvního Avengera“. Ten má ukázat, že i v moderním světě plném chaosu má symbol Kapitána Ameriky stále své místo.

Režisérem očekávané Marvelovky je neznámý rodák z Nigérie, Julius Onah, který má za sebou tři nepříliš podařené menší filmy (například mizerné sci-fi The Cloverfield Paradox). Za scénářem pak stojí dvojice Malcolm Spellman a Dalan Musson (pracovali na seriálu Falcon a Winter Soldier). Za kamerou stál Kramer Morgenthau (Creed II, Terminator Genisys, Thor: Temný svět).

Co se už s jistotou ví (a trailer to ukazuje také), tak že se ve filmu dočkáme transformace Rosse v Red Hulka, ale také se poprvé v MCU objeví adamantium, legendární kov známý z příběhů o Wolverinovi. Dále je už známo, že se zde vůbec neobjeví Sebastian Stan (Bucky), kterého naopak čeká jiný film – Thunderbolts. Spekuluje se naopak o tom, že se zde mihne Mark Ruffalo jako Hulk.

Výrobu filmu provázely potíže a kvůli negativním reakcím diváků při testovacích projekcích došlo k velmi mnoho změnám a přetáčkám, které celkem zabraly dalších 22 dní. Původně měl mít film premiéru v květnu 2024, pak v červenci 2024, nyní je datum premiéry stanoveno na 14. února 2025. Údajně byla přidána organizace Serpent Society v čele s Giancarlem Espositom jako Sidewinderem.

V každém případě nový trailer už vypadá dobře, konečně má divák pocit, že film bude mít strukturu a snahu něco sdělit, i když skeptikové mohou namítnout, že zápletka „hrdina nás musí zachránit před koncem světa jak ho známe“ je už notně ohraná. Jak to dopadne, to se dozvíme 13. února 2025, kdy u nás půjde nový Captain America do kin.