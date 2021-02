Čas: režisér M. Night Shyamalan se vrací s mystickým hororem

M. Night Shyamalan si udělal jméno v roce 1999 se svým filmem Šestý smysl, pak přidal Vyvoleného a Znamení. "Mistrovi překvapivých zvratů" se u dalších filmů už tolik nevedlo, protože se pokoušel "ždímat" svůj koncept až příliš.

V dalších letech to zkoušel s filmy Poslední vládce větru a Po zániku Země, ale ty propadly. Když v roce 2016 natočil film Rozpolcený, tak od se Shyamalana už moc nečekalo, ale film dokázal překvapit, navíc v něm James McAvoy dostal šanci předvést své herecké schopnosti. V roce 2019 pak navázal slušným filmem Skleněný a ukázal, že do starého železa ještě nepatří.

To by mohl potvrdit novým mysteriózním hororem Old, který by měl do kin jít pod názvem Čas. Ten režíruje, produkuje a napsal si k němu i scénář. Čas má být o rodině, které na tropické dovolené navštíví odlehlou pláž. Tam se začnou ale dít divné věci a mění se rychlost plynutí času. Film je adaptací komiksu od francouzského spisovatele Pierre-Oscara Lévyho.

Do kin má Čas jít 22.7.2021, tedy v létě, kdy by kina měla být již otevřená.