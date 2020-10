Český katalog Netflixu je jeden z největších. Filmů i seriálů máme skoro jako v USA

Za tři měsíce to bude pět let, co Netflix výrazně rozšířil působnost ve světě a konečně začal své služby nabízet i v Česku. Nutno podotknout, že rozjezd byl postupný. Z počátku bylo jen málo obsahu s českými titulky nebo dabingem. Možnost platby korunách či kompletní lokalizace aplikací a webu jsme se také dočkali až časem.

Výrazně také vzrostl počet titulů, které jsme mohli sledovat. Zatímco začátkem roku 2016 bylo na americkém Netflixu okolo 4500 filmů a 1100 seriálů, u nás jsme napočítali zhruba 750 filmů a 300 seriálů. Dnes už jsou však počty velmi vyrovnané, jak vyplývá z monitoru Unogs.com. V Česku je ke zhlédnutí přibližně 5800 filmů a 3800 seriálů, o fous víc jich mají na Slovensku. Velmi podobně jsou na tom Austrálie, Indie a USA. Až Velká Británie a Kanada mají o pár set filmů i seriálů navíc.

V databázi Unogs nejsou všechny státy, jen 32 z více než stovky. I tak jsou šestá příčka pro Česko a pátá pro Slovensko překvapením. Ani větší země jako Německo, Francie, Itálie, Španělsko nebo Rusko nemají tolik obsahu.

Pochopitelně ale nezáleží jen na kvantitě, ale také kvalitě. V tom je Netflix (ale i další videotéky) zrádný, protože licence na filmy a seriály se zpravidla získávají pro každou zemi zvlášť a konkurenční služby nebo televize si mohou zaplatit za výhradní práva. Proto například Přátelé zmizeli z amerického katalogu, neboť je teď má exkluzivně HBO Max. Nebo proto u nás na Netflixu z počátku chyběl House of Cards (přitom Netflixem produkovaný), neboť práva dočasně získala Česká televize.

Počet titulů mimochodem neznamená počet lokalizovaných titulů. Českou jazykovou stopu (dabing či původní zvuk u českých filmů) má podle Unogs jen 447 titulů, titulky pak 1993. I to je oproti situaci z roku 2016 velký pokrok, tehdy byly titulky i dabing velmi ojedinělé.