Česká televize chystá škrty za skoro miliardu. Přidá reklamu, ubere sport a propustí lidi

Na Kavčích horách se budou utahovat opasky. Česká televize dnes oznámila, že do roku 2024 plánuje ušetřit 910 milionů korun. Velké škrty se tak dotknou výroby a akvizice pořadů i modernizace technologií. Vysoká inflace a roky nezměněné koncesionářské poplatky způsobily, že vybíraných 135 Kč mají po téměř patnácti letech hodnotu jen 86 Kč.

Česká televize kvůli tomu chce navýšit i množství reklamy až na úroveň, kterou ji zákon dovolují. Ani to ale nebude stačit na udržení výroby jako doposud. Co všechno tedy do konce roku 2024 změní?

Od ledna 2023 již nebude vysílat ČT3, archivní pořady v menším množství přesune na jiné kanály. Na dramaturgii a licenčních právech tak ušetří 120 milionů korun.

Dalších 80 milionů ušetří na sportovních právech. ČT chce prodat práva na část zápasů z letošního fotbalového MS v Kataru a omezí nákup licencí na jiné atraktivní soutěže a turnaje. Věnovat se chce zejména „menšinovým, regionálním a mládežnickým“ sportům.

Televize omezí také koprodukční aktivity pro natáčení kinofilmů. Jen loni pomohla více než 100 miliony korun k produkci 39 snímků. Tyto náklady seškrtá na polovinu a během dvou let chce ušetřit 90 milionů.

ČT omezí také vlastní tvorbu. Té prý zachová kvalitu i pestrost, ale bude méně premiér. Za dva roky tím ušetří 320 milionů korun. „Budeme vytvářet pořady s významnou obsahovou i produkční hodnotou, rozvíjet originální látky i tvůrčí přístupy, pořady žánrově odvážné, ale i rodinné, vzdělávací nebo ty, které jsou věnovány divákům, kteří relevantní audiovizuální služby jinde nenacházejí,“ uvádí televize. Nejméně se škrty dotknou zpravodajství.

Ještě v druhém pololetí roku 2022 televize propustí až 50 zaměstnanců a v následujících dvou letech pak dalších 200. Zpomalí modernizace technologií a ČT chce měnit jen techniku, která už je dnes nepoužitelná. Kvůli omezené technice i propouštění také omezí tvorbu pořadů v Ostravě a část přesune do nového studia v Brně. Zásahem do provozu televizi ušetří až 300 milionů korun.