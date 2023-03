Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Ten v roce 1764 vede nejistý život v Benátkách. Doufá, že se stane operním skladatelem, ale město plné talentovaných a již zavedených umělců se mu nechce otevřít. Když hledá práci jako houslista, dostane se do blízkosti bohaté mladé ženy a stane se jejím milencem. Naučí ho světským mravům, zbaví ho známek provinční výchovy a uvede ho do hédonistické existence bez náboženské nesnášenlivosti. Takto proměněný Josef dostane neuvěřitelnou zakázku: napsat operu pro San Carlo, největší evropské divadlo.

Šestidílná minisérie od tvůrců Případů 1. oddělení popisuje vyšetřování klíčových případů první poloviny devadesátých let. Na několika dobových případech ukazuje atmosféru doby, kdy kriminalita vyskočila do nečekaných výšin a kdy se rozhodovalo o tom, jestli policie najde a ustojí svoji roli. V devadesátkách přináší svoboda pro všechny strmý nárůst kriminality. Policie nemá metodu, čas ani prostředky, jak tomu čelit. Zdá se, že velcí i malí grázlové budou mít definitivně navrch. Na pražské 1. oddělení nastupuje mladý vyšetřovatel Tomáš Kozák. Zkušený operativec Václav Plíšek novému kolegovi nevěří. Bezprecedentnímu přísunu vražd ale musí čelit společně.

Buko

Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Martha Issová

Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě „přečká“, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory dobře míněným radám svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž. Ten jí navíc v závěti odkázal vysloužilého cirkusového koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila se koní bojí. S pomocí sousedů se rozhodne vzniklé situaci postavit čelem a brzy zjišťuje, že i když to tak zpočátku nevypadalo, právě s tímhle koněm by se jí do života mohlo vrátit štěstí.

Hodnocení ČSFD: 69 %

Žánr: Komedie

Režie: Alice Nellis

Hrají: Anna Cónová, Martha Issová, Marian Roden

Původ a premiéra: Česko, 2022

Kde si film můžete pustit: O2TV, DaFilms, iTunes, KVIFF TV