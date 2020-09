Český rozhlas ukončí AM vysílání a rozšířil pokrytí DAB+ na 95 %

Český rozhlas dnes na tiskové konferenci oznámil několik technologických i obsahových změn, které jsou v plánu v nadcházejících měsících či letech.

Nejdříve aktuální novinka. ČRo ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi spustil deset nových vysílačů digitálního multiplexu DAB+, díky čemuž se pokrytí populace rozšířilo z dosavadních 80 na 95 %. Nový vysílače jsou ve Voticích, Pardubicích, Liberci, Sušicích, Příbrami, Jeseníku, Jihlavě, Valašském Meziříčí, Třinci a Znojmě.

S nástupem nejmodernějšího přenosového média ale skončí to nejstarší. Rozhlas na konci roku 2021 zruší AM vysílání na středních a dlouhých vlnách, ve kterých se dosud šířil Radiožurnál, Dvojku a Plus. Vysílání standardu FM zatím zůstane, byť v Evropě se už pomalu rozjelo i jeho odstavování.

Český rozhlas momentálně přes DAB+ vysílá 23 stanic:

celoplošné: Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus

speciální: Wave, Jazz, D-dur, Junior, Retro

regionální: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Pardubice, Hradec Králové, Zlín, Karlovy Vary, Sever, Region, Vysočina

V příštím roce přidá další dva – Radiožurnál Sport a Rádio Senior. Od roku 2021 musí všechny nové automobily vybavené rozhlasovým přijímačem podporovat i DAB+, takže by se měl plynule rozšířit také počet posluchačů.

Kompatibilní přijímače

České Radiokomunikace mimochodem postupně ukončí certifikaci DVB-T2 ověřeno a rozjedou nový program DAB+ ověřeno, aby lidé nekupovali přijímače s nekompatibilním tunerem.

V Česku jsou momentálně čtyři sítě DAB+. Kromě Českého rozhlasu vysílají v digitálu také společnosti RTI cz a Teleko. Radiokomunikace pak od nedávna provozují i multiplex pro komerční stanice.