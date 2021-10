Český start videotéky HBO Max se blíží. Máme nové informace

Již za tři týdny HBO Max odstartuje v prvních evropských zemích, Česko si bohužel počká až na začátek příštího roku. Mediální společnost WarnerMedia, která platformu provozuje, nás prozatím alespoň nasytila novými informacemi.

Příští rok skončí aktuální výjimka, že filmy Warner Bros. jdou do kin ve stejný den jako na stream. Nově budou mít stříbrná plátna 45denní exkluzivitu a až poté se nové filmy objeví v nabídce HBO Max.

Známe také ceny, byť zatím ne ty české. V eurozóně bude měsíční poplatek stát 9 eur (230 Kč), což je výrazně víc než současných 159 Kč za tuzemské HBO Go. Max ale na druhou stranu nabídne i zvýhodněný roční tarif za 70 eur, kde měsíc vyjde v přepočtu na 150 Kč.

HBO Max chce také zvýšit podíl lokálního obsah. Chtělo by se říct „po vzoru Netflixu“, avšak HBO bylo historicky v Evropě hodně plodné ještě před svým rivalem. Jen v Česku HBO natočilo chválené seriály Terapie, Pustina, Bez vědomí, Mamon nebo film Hořící keř. Netflix u nás sice točí, ale jde o zahraniční produkci.

Jako ochutnávku dnes WarnerMedia zveřejnila první ukázku z nového seriálu House of the Dragon (v češtině Rod Draka) z pera George R. R. Martina. Novinka je prequelem Hry o trůny, odehrává se 200 let před událostmi „nedávno“ ukončené ságy.