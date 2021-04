Cherry: režiséři Avengerů natočili opulentní mix romance, válečného filmu a feťáckého dramatu [recenze filmu]

Film, který ukazuje, jak to vypadá, když natočíte druhý nejvýdělečnější snímek filmové historie a pak se dostanete k látce, která má spíš komornější charakter, postavený na postavách.

Plusy Herecké výkony obou hlavních představitelů, odrážející žánrovou proměnlivost filmu. Minusy Voiceover, který až příliš doslovně opisuje již viděné. 7 /10 Hodnocení

Bratři Russoovi, kteří režijně stojí za čtyřmi filmy z marvelovského universa MCU, druhým a třetím dílem Kapitána Ameriky a třetími a čtvrtými Avengery, si jejich úspěchem vydobyli velkou tvůrčí nezávislost, která se v dobrém i horším světle odráží v jejich posledním počinu.

V něm se opět spojili s představitelem marvelovského Spider-Mana Tomem Hollandem a pod záštitou Apple TV+ se rozhodli natočit adaptaci stejnojmenného bestselleru Nica Walkera z roku 2018. Práva k částečně autobiografické knize tohoto válečného veterána koupili záhy po jejím vydání, tedy ještě v době, kdy si Walker ve vězení odpykával trest za přepadení bank. A kde ji i napsal.

Mix žánrů, stylů a nálad

Scenáristicky se jí chopila dvojice žen, Jessica Goldberg a sestra bratrů Russoových Angela, z nichž ani jedna nemá na poli celovečerních snímků tolik zkušeností, kolik tento projekt asi vyžadoval. Že jde o počin ambiciózní a to jak po stránce formální, tak té stylistické a vypravěčské, dávají tvůrci sebevědomě znát od prvních minut filmu.

S uvozením jednotlivých kapitol v něm se obraz za pomocí filtrů vždy zabarví do sytě ruda. Těch kapitol je pět, plus prolog a epilog a každá z nich pootáčí žánrovým vymezením snímku. Ta první je romancí, plnou prvotního okouzlení, následného zklamání z rozhodnutí toho druhého a nového impulsu ve vztahu a jeho posunutí na vyšší úroveň.

Ta druhá se zaměřuje na vojenský výcvik, kdy satiricky nahlížený dril v přípravce vystřídá ve třetí kapitole nasazení v bojích v Iráku, kde už jde o život. Hlavní bezejmenný hrdina, zvaný Cherry (Tom Holland), v nich působí jako zdravotník a po dvouleté službě se do civilu vrací s posttraumatickou stresovou poruchou. Ta mu brání v zařazení se do normálního chodu společnosti, ale přispěje k postupně zesilující závislosti na opioidech, do níž stáhne i svou ženu Emily (Ciara Bravo). Nepřetržitý drogový rauš vyžaduje čím dál víc prostředků na jeho provoz a tak se Cherry uchýlí k sérii bankovních loupeží.

Romance se tak ve vyprávění prolíná s válečným dramatem i tím feťáckým a heist movie, jeho tón je chvílemi smrtelně vážný a pak zas ironický nebo satirický. Prvky thrillerové a černohumorné se střídají se společenskou kritikou americké opioidové krize a neschopnosti důstojně se postarat o válečné veterány.

Režijní duo se ten mix žánrů a nálad snaží držet pohromadě, i když ze všeho nejvíc film připomíná kříženec hned několika titulů a stylistických postupů. Vojenský dril se zblízka zabíranými tvářemi ukřičených velitelů nese otisk Kubrickovy Olověné vesty, vojenský výsadek Mendesova Mariňáka, sebedestruktivní vztah v drogovém rauši Aronofského Requiem za sen.

Prolamováním čtvrté stěny směrem k divákům, spojeným se sebe uvědomělým komentování děje, hudební dramaturgií, stejně jako výrazným opájením se stylovostí, vám zas Cherry připomene Scorseseho Vlka z Wall Street. https://avmania.zive.cz/vlk-z-wall-street-recenze-filmu A i když jde v podstatě o komorní námět o dopadu války na traumatizovaného jedince, tak tvůrci ho podávají velkolepou formou.

Komorní látka, natočená velkolepou formou

To má za následek, že se Russoovi za pomocí kameramana Newtona Thomase Sigela snaží záběry a jednotlivé sekvence co nejvíc opentlit. A to třeba i u tělesné prohlídky před vstupem do armády. Zpomalovačky, střídané rychlými montážemi, ostré nadhledy i pohledy, rozostření, změny formátu obrazu i jeho barevného a světelného spektra, flasbacky, spojené s charakteristikou osob a situací. Výrazové prostředky jsou použity v tak opulentní míře, až to zavání exhibicí nebo samoúčelností, pod níž se trochu ztrácí hlavní téma nebo témata vyprávění.

Nevadilo by ani snad, že jednotlivé kapitoly jsou nerovnoměrně dlouhé, od 10 minut po skoro hodinu, zvlášť když vezmeme v úvahu, že retrospektivně vyprávěný příběh sledujeme z pohledu mladíka, jehož pohled na svět je ovlivněn PTSD i drogovou závislostí. Ta žánrová a stylistická roztěkanost je odrazem jeho nitra, horší je, že jeho komentování děje působí, jakoby se snažil z toho, co ho stravuje vymluvit. A to i v momentech, kdy voiceover nevytváří kontrast k viděnému, ale jeho doslovný opis.

Knižní komentář jeho ústy obrací pozornost k situacím, jež zažil nebo zažívá, k vysvětlení jeho motivací, třeba pro vstup do armády, to ale úplně nestačí. Že by za tím byla jen pronesená věta jeho přítelkyně, které později lituje?

Tom Holland ale velmi věrohodně ukazuje jeho proměnu ze zamilovaného studenta ve feťáckou smažku, která se ocitla v bludném kruhu, z něhož hledá cestu ven. A podobně i Ciara Bravo jako jeho partnerka Emily. Každý z nich si v sobě na začátku jejich seznámení nese blíže nespecifikované rány z minulosti, které se s jejich drogovou závislostí víc otevřou nebo obnaží a dostanou je na samé dno lidské existence.

Že z něho vede cesta zpátky, naznačuje nejen epilog filmu, ale i skutečný příběh, jímž se bratři Russoovi inspirovali k vytvoření jejich díla. V něm ukazují, jak to vypadá, když natočíte druhý nejvýdělečnější snímek filmové historie a pak se dostanete k látce, která má spíš komornější charakter, postavený na postavách. A vy se přesto rozhodnete, že jí dáte co nejvelkolepější podobu, na níž můžete demonstrovat vše, co jste naučili na těch marvelovských blockbusterech.

Přesně takto Cherry dopadlo a je jen na vás, zda vám ta opulentní, přestylizovaná forma, která působí až exhibičně, sedne nebo ne. Za sebe říkám, že mně ano, i když vnímám, že z hlediska emocí toto spojení romance, válečného filmu a feťáckého dramatu i díky použitému satirickému tónu oslabuje.

Cherry